Il nuovo Codice della strada esce dalla commissione Trasporti della Camera alleggerito. Mano meno pesante infatti su multe e sospensione della patente per chi guida con il cellulare. E anche: nuove norme sulle sanzioni con l’autovelox e cambiamento dei limiti per i neopatentati sulle super car. Si tratta di una serie di modifiche apportate al testo di riforma più severo che è stato varato dal Governo. Ora questo testo passerà al vaglio delle altre commissioni parlamentari.

Codice della strada: ecco quali sono le ultime novità di marzo 2024

CODICE DELLA STRADA: INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA: COMMISSIONE TRASPORTI CODICE DELLA STRADA: GOVERNO Guida con il cellulare Sospensione della patente da 7 a 15 giorni Sospensione della patente da 15 giorni a 60 giorni Guida con il cellulare Multa da 250 € a 1.000 € Multa da 422 € e 1.697 € Guida con il cellulare recidivi Sanzione da 350 € a 1.400 € Sanzione da 644 € a 2.588 € Neopatentati Potranno guidare auto più potenti Divieto di guida di “super car” da 1 a 3 anni

La riforma del Codice della strada continua il suo iter parlamentare. Dopo il via libera del Governo con un decreto ad hoc, adesso il testo è all’esame delle commissioni della Camera. Poi andrà al Senato. Nei prossimi mesi dovrebbe essere approvato in via definitiva ed entrare in vigore.

Intanto, la commissione Trasporti ha apportato 770 emendamenti al testo del Codice della strada. Dopo questo passaggi, toccherà alle altre commissioni competenti di Montecitorio proporre eventuali correzioni e modifiche. Quelle finora proposte sono le seguenti e riguardano:

sospensione della patente da 7 a 15 giorni se si usa il cellulare alla guida;

multe da 250 euro a 1.000 euro se si parla al telefono mentre si guida;

sanzioni per i recidivi da 350 euro a 1.400 euro;

possibilità per i neopatentati di guidare auto più potenti rispetto a oggi.

C’è anche da osservare che la commissione Trasporti della Camera ha chiesto nuove regole per le multe con gli autovelox: se nell’arco di un’ora si prende più di una contravvenzione per eccesso di velocità sullo stesso tratto di strada di competenza del medesimo ente, si pagherà solo un terzo in più della violazione più grave.

