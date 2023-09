Nuovo codice della strada : dopo l’ok del governo, il disegno di legge approda in Parlamento. Il provvedimento riscrive le norme per la sicurezza stradale con multe più salate per l’uso del cellulare alla guida, una stretta contro gli autovelox “selvaggi” e la linea dura contro i recidivi che non rispettano le regole. Tutte le novità su SOStariffe.it, insieme alle migliori offerte per un’assicurazione auto a settembre 2023.

Il nuovo codice della strada varato dal Consiglio dei ministri prevede multe più salate, che raddoppiano per chi posteggia negli spazi riservati ai disabili, che quasi triplicano per chi usa parla o chatta al telefonino durante la guida. Ma il provvedimento contiene una stretta contro gli “autovelox selvaggi”.

Il nuovo codice della strada, che a ottobre 2023 comincerà il suo iter parlamentare, è stato modificato nel suo secondo passaggio all’esame del governo, il quale ha accolto le osservazioni di Regioni e Comuni.

Nuovo codice della strada: multe più salate e patenti sospese

TIPO DI INFRAZIONE SANZIONI E NUOVE REGOLE Uso del cellulare alla guida Sarà tolleranza zero con: ritiro della patente da 15 giorni a 2 mesi e multe fino a 1.697 euro

multa fino a 2.588 euro e sospensione della patente fino a tre mesi per i recidivi Sosta vietata nei posti riservati ai disabili Multe fino a 990 euro per chi parcheggi nei posti riservati ai disabili Limiti di velocità Per chi li supera contravvenzioni fino a 1.084 euro Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti Multe più salate e sospensione della patente. Per i casi più gravi si rischia la sospensione della patente fino a 3 anni Autovelox “selvaggi” Stop all’utilizzo degli autovelox da parte degli enti locali solo per far cassa Nuove regole per i neopatentati Non potranno guidare “supercar” per i primi 3 anni Novità per i monopattini Diventeranno obbligatori: targa

utilizzo del casco

attivazione dell’assicurazione

L’obiettivo del governo della premier Meloni è di approvare definitivamente il nuovo testo entro la fine del 2023 perché occorre rendere le strade più sicure. Secondo i dati di Aci-Istat, i morti negli incidenti stradali sono stati 3.159 nel 2022 in aumento quasi del 10% rispetto al 2021. Fra le cause:

la distrazione, nel 15% dei casi;

il mancato rispetto della precedenza o dei semafori;

l’eccessiva velocità.

Per fermare questa strage, il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ha varato la linea dura. Ecco, in sintesi, le principali novità:

Uso del cellulare alla guida

Per chi sarà sorpreso a parlare o mandare messaggi al cellulare durante la guida (senza auricolari o viva-voce), le multe saranno più salate:

sanzioni da 422 a 1.697 euro ;

; decurtazione di 8 punti della patente;

sospensione della patente di guida da 15 giorni a due mesi fin dalla prima violazione.

In caso di recidiva nel biennio, la contravvenzione va da 644 a 2.588 euro e decurtazione di 10 punti della patente.

Guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droga

Per chi guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, soprattutto se recidivo, la patente sarà sospesa anche fino a 3 anni nei casi più gravi. Chi è già stato condannato ed è trovato di nuovo con un tasso alcolemico tra 0,5 e 1,5 dovrà rispettare lo 0 g/l come nuovo limite e dovrà rinnovare la patente con una nuova visita medica. Le pene per chi guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo e gli è proibito circolare senza aver installato sulla sua macchina e a sue spese l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del motore in caso di rilevamento di un tasso alcolemico superiore a zero.

Via la patente per sempre

Patente revocata a vita invece per i cosiddetti “pirati” della strada. Infatti per chi commette, mentre è alla guida, un reato gravissimo, come per esempio la fuga dopo aver causato un incidente stradale, la patente sarà revocata per sempre.

Sosta vietata nei posti per disabili e fermata dei bus

Giro di vite, con contravvenzioni più care, per chi parcheggi nei posti per i disabili (da 330 euro si sale fino a 990 euro) e nelle corsie o fermate degli autobus (da 165 a 660 euro). Controlli da remoto e invio di multe agli automobilisti che non daranno la precedenza a pedoni e ciclisti.

Monopattini: assicurazione obbligatoria

Per i monopattini saranno obbligatori:

targa;

utilizzo del casco;

attivazione dell’assicurazione.

Per chi circola senza i documenti necessari, la sanzione va dai 100 ai 400 euro. Multa da 200 a 800 euro per chi circoli con un monopattino privo di frecce e di freno su entrambe le ruote. Divieto per i monopattini di usare i marciapiedi e le isole pedonali.

Limiti agli autovelox e alla velocità

Stop all’abuso degli autovelox da parte dei Comuni solamente per far cassa. Stando ai calcoli di Assoutenti, gli autovelox hanno assicurato agli enti locali introiti per 76 milioni di euro nel 2022.

Tolleranza zero, come richiesto dai sindaci, per chi superi i limiti di velocità: multe fino a 1.084 euro, con sospensione della patente da 15 a 30 giorni nel caso in cui “la stessa persona commetta la violazione dei limiti di velocità all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno“.

Nuove regole per i neopatentati

Per i neopatentati dovranno trascorrere tre anni prima di poter guidare auto potenti. In dettaglio:

auto con potenza superiore a 55 kW per tonnellata e/o con potenza massima pari o superiore a 70 kW;

veicoli ibridi o elettrici con potenza di 65 kW per tonnellata.

Se, invece, un minorenne viene trovato alla guida di un veicolo senza patente e ubriaco o drogato dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per ottenere la patente.

