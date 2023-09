La mobilità sostenibile è sempre più di tendenza in Europa , secondo una ricerca commissionata da Hyundai. Anche Acea ha i riflettori accesi sulla mobilità “green” e rafforza la sua rete di colonnine elettriche in Italia anche grazie alla recente partnership con Plenitude . Le novità a settembre 2023 su SOStariffe.it.

La mobilità sostenibile è sempre più “trendy” in Europa, soprattutto tra i più giovani. A dirlo è una ricerca commissionata da Hyundai, la casa automobilistica sudcoreana, e condotta su un campione rappresentativo di consumatori in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Dal sondaggio, realizzato da Civey (una piattaforma data-driven che raccoglie informazioni sull’opinione pubblica attraverso sondaggi online), emerge come il 37% degli intervistati stia valutando di affidarsi alla mobilità elettrica, non solo in termini di auto ma anche di biciclette elettriche.

Una tendenza, quella che fotografa la ricerca, già abbracciata da Acea Energia, la società multiservizi italiana che, entrata nel segmento della mobilità elettrica nel 2020, vanta oggi una rete di oltre 23mila colonnine di ricarica su tutto il territorio nazionale. E lo sforzo verso la transizione verde si rafforza anche grazie al recente accordo di interoperabilità firmato con Plenitude per ampliare l’offerta di “Acea e-mobility”, il servizio che consente di ricaricare il proprio veicolo elettrico ovunque lungo la Penisola.

Sostenibilità e mobilità elettrica, i trend in Europa a Settembre 2023

RICERCA HYUNDAI: I TREND AI RAGGI X 1 La sostenibilità è la tendenza che più influenza lo stile di vita dei consumatori europei, a prescindere da età e sesso 2 Over 50 e donne hanno una maggior attitudine alla sostenibilità 3 Il 37% degli intervistati sta pensando di scegliere la mobilità elettrica 4 La mobilità a zero emissioni è più diffusa tra i giovani (18 e 34 anni)

Come accennato poco sopra, un approccio di vita a basso impatto ambientale è sempre più una priorità per i consumatori europei. Secondo la ricerca commissionata da Hyundai, infatti, la sostenibilità è la tendenza che più influenza lo stile di vita di tutti i consumatori europei, indipendentemente dall’età e dal sesso.

Tra gli intervistati, la fascia di età compresa tra i 50 e i 69 anni è quella che ha espresso maggiormente il desiderio di agire in modo più sostenibile (54%), seguita dalla fascia 35-49 anni (48%) e da quella 18-34 (42%). Inoltre, le persone che si identificano con il sesso femminile hanno espresso una maggiore attitudine alla sostenibilità solo con una lieve preponderanza rispetto alla controparte maschile (49% e 47,5% rispettivamente).

Passando al focus sulla mobilità elettrica, la ricerca evidenzia che in tutta Europa, il 37% degli intervistati sta pensando di scegliere la mobilità elettrica, non solo in termini di auto ma anche attraverso le biciclette elettriche. In particolare, la propensione verso la mobilità a zero emissioni è più diffusa tra le giovani generazioni. Tra gli intervistati di età compresa tra i 18 e i 34 anni e tra i 35 e i 49 anni, questo è il secondo cambiamento di stile di vita più atteso. Concretamente, il 39% di entrambi i gruppi di età prevede di passare alla mobilità elettrica nel 2023.

Mobilità elettrica: Acea e Plenitude insieme per rafforzare la rete di ricarica

ACEA E-MOBILITY: LE DOMANDE ACEA E-MOBILITY: LE RISPOSTE Cos’è Acea E-mobility? È il servizio che consente di ricaricare il proprio veicolo elettrico ovunque in Italia tramite App o Card Di quante colonnine di ricarica è composta la rete di Acea E-mobility? Prevede oltre 23mila punti di ricarica abilitati sul territorio nazionale In che cosa consiste la recente partnership con Plenitude? È un accordo di interoperabilità che permette di accedere, con le App “Acea e-mobility” e “Be Charge”, ai servizi di ricarica per veicoli elettrici offerti dalla rete di entrambe le società in tutta Italia

Anche Acea Energia continua a scommettere sulla mobilità elettrica, tanto che con Plenitude ha recentemente firmato un accordo di interoperabilità che permette di accedere, con le App “Acea e-mobility” e “Be Charge”, ai servizi di ricarica per veicoli elettrici offerti dalla rete di entrambe le società su tutto il territorio nazionale, aumentando così l’offerta verso i propri clienti.

“L’accordo di interoperabilità con Plenitude rafforza la strategia di ACEA Energia e ACEA Innovation che punta a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile per fornire a livello nazionale servizi altamente tecnologici con accessibilità sempre più diffusa a cittadini e imprese, e contribuire così alla transizione energetica del Paese”, ha spiegato Valerio Marra, presidente di Acea Energia e di Acea Innovation.

Per Simone Zuccotti, head of business development di Plenitude e presidente di Be Charge, “con questo accordo siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti servizi innovativi di mobilità elettrica nel 100% delle province del territorio nazionale, raggiungendo in modo capillare sia i grandi centri urbani sia i piccoli borghi, in linea con la nostra strategia di crescita”.

