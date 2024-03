Le connessioni per Internet FWA triplicheranno entro il 2029. Gli utenti la preferiscono alla fibra ottica per velocità, copertura e sicurezza. Scopri le migliori offerte di marzo

La fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) è una tipologia di rete che prevede inizialmente un collegamento in fibra ottica, poi il segnale raggiunge il modem finale dell’utente tramite le frequenze della telefonia mobile in 4G e in alcuni casi anche in 5G. Si tratta di una soluzione molto versatile, in quanto oggi consente di godere di prestazioni simili alla fibra ottica ma con una copertura più ampia, che arriva anche nei piccoli Comuni o comunque nelle zone non raggiunte dalle classiche reti terrestri. Non a caso l’ultimo report pubblicato da Ericsson conferma che l’Internet FWA è diventato il primo mezzo per la connessione domestica a banda larga e ha un gradimento superiore anche a quello della fibra.

Internet FWA è diventa la connessione preferita nel mondo: i dati di marzo 2024

Per realizzare il report dal titolo “Capturing the 5G FWA opportunity: A household view“, il ConsumerLab di Ericsson ha preso in considerazione di un campione di 23,700 persone in 19 Paesi, compresi quelli che hanno una ridotta o nulla copertura Internet FWA in 5G. Non mancano poi casi di eccellenza in cui invece la copertura è ampiamente diffusa come USA e Australia.

Il FWA 5G è diventato il più grande caso d’uso del 5G dopo la banda larga per il mobile in termini di diffusione. Guardando al nostro Paese, Fastweb ad esempio ha deciso di puntare con forza sul mobile 5G abbandonando la tecnologia Ultra FWA per concentrarsi sullo sviluppo della rete realizzata in collaborazione con WindTre. A livello globale si prevede che le connessioni in fibra misto radio triplicheranno nel prossimo futuro, fino ad arrivare a 330 milioni entro la fine del 2029 per un giro d’affari di 75 miliardi di dollari all’anno per i fornitori di servizi. Il bacino potenziale è di un miliardo di case ancora non raggiunte a livello globale.

La crescita del settore è trainata dalle preferenze degli utenti. Stando ai dati di Ericsson, infatti, il numero di famiglie che hanno una connessione Internet FWA è arrivato al 69% nel 2023, in aumento rispetto 53% dell’anno precedente e il 46% del 2021. Non si tratta solo di sostituire una tecnologia vecchia con una nuova dato che il 19% del campione ha chiuso la connessione in fibra ottica. La connessione 5G è diventata preferibile per velocità. copertura indoor, sicurezza e capacità. Lo stesso però non vale per una connessione FWA 4G.

Le migliori offerte per Internet FWA di marzo 2024

Caratteristiche Fastweb Casa Light FWA Navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA Chiamate non incluse Costo mensile 24,95 €/mese Attivazione inclusa nel canone mensile

Una delle migliori offerte per Internet FWA è proprio quella di Fastweb Casa. Avete la possibilità di provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiunti o penali e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute. Per essere sicuri di avere copertura da parte dell’operatore potete verificarla gratis su SOStariffe.it.

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 24,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

Altre offerte interessanti per la fibra misto radio sono:

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione fino a 300 Mbps in download in FWA in alcuni Comuni

modem Wi-Fi 6 e antenna 5G

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

Il prezzo è di 23,99 euro al mese per i già clienti di WindTre. Il costo per l’installazione è di 99,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il Servizio Clienti al 159.

Casa Wireless+ di Vodafone

navigazione fino a 300 Mbps in download in FWA

modem con Wi-Fi Optimizer e antenna FWA esterna in base alla copertura

chiamate illimitate con acquisto online

buono Amazon da 100 euro fino al 6/3/24

Il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

TIM WiFi Power FWA

navigazione fino a 100 Mbps in download in FWA

Modem FWA autoinstallante (in caso di Kit Fwa Indoor)

chiamate a consumo (illimitate a 2 euro al mese)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese o 19,90 euro al mese per i già clienti di TIM per il mobile con attiva qualsiasi offerta dati. Nel secondo caso avrete gratis anche TIM Unica Power con inclusi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION più Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese).

