Assicurazioni e catastrofi naturali è un tema (complesso) sempre più di attualità. A causa del cambiamento climatico, i disastri naturali sono diventati più frequenti e l’impatto economico delle devastazioni da essi provocati hanno raggiunto cifre record.

Solo nel 2023, alluvioni, terremoti e tempeste nel mondo hanno causato danni per 380 miliardi di dollari, di cui 118 miliardi coperti da assicurazione. Il risultato? Queste perdite stanno mettendo a dura prova i bilanci delle compagnie assicurative che, per proteggersi, tendono ad aumentare i premi delle polizze, sia quelli delle RC auto sia quelli degli immobili. Ma fino a quando questa strategia potrà essere sostenibile?

Prima di capire come evolverà in futuro questa difficile relazione tra assicurazioni e catastrofi naturali



Assicurazioni e catastrofi naturali: danni ingenti, perdite da record

L’ultimo report di Aon, il colosso mondiale specializzato nella consulenza dei rischi, ha tradotto in cifre la “furia” con cui la natura si è abbattuta nel 2023 in ogni angolo del globo. A causa del cambiamento climatico, le calamità naturali si sono fatte sempre più frequenti e intense. L’anno scorso ci sono state 398 catastrofi naturali che hanno provocato:

95mila morti;

380 miliardi di dollari di perdite economiche;

118 miliardi di dollari di perdite assicurative legate al risarcimento dei danni.

Proprio per mitigare questa “emorragia” di risorse, le compagnie di assicurazioni hanno optato per un balzo all’insù delle polizze, sia per le assicurazioni auto e maltempo, sia per la tutela degli immobili. Dalla California (con un +20% sulle polizze casa) all’Australia, passando per l’Italia, l’impennata polizze è una tendenza che accomuna il comparto assicurativo mondiale.

Nel nostro Paese, secondo l’allarme costi lanciato dall’inserto “Plus24” del quotidiano “Il Sole 24 Ore”, la crescita delle polizze per il ramo casa si attesta tra il 10% e il 15%. Un incremento che tiene anche conto del fatto che l’Italia è considerata tra i Paesi più vulnerabili d’Europa (+35% rispetto alla media europea) dal punto di vista del rischio climatico.

Assicurazioni e catastrofi naturali, “nozze” impossibili?

Sulla difficile relazione tra assicurazioni e catastrofi naturali ha acceso i riflettori anche l’EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali. Si tratta dell’organismo che, dal 1º gennaio 2011, sorveglia il mercato assicurativo europeo.

In una relazione pilota sull’implementazione delle misure di adattamento al clima nei prodotti assicurativi del ramo danni, l’Autorità chiarisce che “la prevista crescita delle esposizioni ai rischi fisici e dei sinistri assicurativi a causa dei cambiamenti climatici aumenterà nel tempo i livelli dei premi basati sul rischio, compromettendo potenzialmente l’accessibilità economica e la disponibilità a medio e lungo termine di prodotti assicurativi con copertura contro i rischi legati al clima”.

Un trend quello sottolineato dall’EIOPA che, in alcune zone del mondo maggiormente a rischio per i disastri naturali si sta già verificando: per alcune compagnie assicurative anche i premi esorbitanti non bastano più a coprire le perdite per il risarcimento degli ingenti danni. Così, il risultato è l’abbandono del cliente o la decisione di sospendere la disponibilità di determinate tipologie di polizze laddove i rischi climatici sono potenzialmente più devastanti.

Nella sua analisi, gli esperti EIOPA evidenziano anche un altro elemento da non sottovalutare: nel 2022, solo il 23% delle perdite totali causate da eventi climatici e meteorologici estremi in Europa era assicurato, con differenze sostanziali nella portata dei “gap” di protezione assicurativa tra i vari Paesi.

