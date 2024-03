Sul tandem assicurazione e maltempo si prevede una raffica di aumenti in arrivo. Sia per le polizze RC auto , sia per quelle sugli edifici . Per la copertura dei danni da eventi meteo gravi sugli immobili si stima un rincaro del 10%-15% nel corso dell’anno. Su SOStariffe.it , scopri le polizze auto più vantaggiose di marzo 2024.

Aumento dell’assicurazione e maltempo vanno a braccetto. Il cambiamento climatico porta con sé eventi meteorologici estremi: vento forte, violenti grandinate, “bombe” d’acqua. Le compagnie assicurative si difendono dalla crescita dei risarcimenti danni, rialzando le tariffe delle polizze. Ritocchi verso l’alto sia per le auto (complice anche l’inflazione e il prezzi all’insù dei pezzi di ricambio) per il rischio grandine più elevato, ma anche per le coperture assicurative sugli edifici (dal 10% al 15% in più nel 2024). Un allarme costi lanciato dall’inserto “Plus24” del quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Per chi sia alla ricerca di una polizza RC auto conveniente a marzo 2024, il comparatore di SOStariffe.it consente di valutare le migliori soluzioni a disposizione sul mercato. Questo strumento digitale gratuito, infatti, mette a confronto le proposte attualmente disponibili sul mercato, formulando dei preventivi “su misura” (ossia sulla base dei propri dati), per trovare l’assicurazione auto più conveniente. C’è anche la possibilità di richiedere assistenza gratuita chiamando il numero verde 800 999 565. Clicca al link qui sotto per calcolare subito, il preventivo per una polizza auto vantaggiosa a marzo 2024:

Scopri la migliore polizza auto»

Assicurazione e maltempo: in arrivo una raffica di aumenti nel 2024

ASSICURAZIONE AUTO E CASA GLI AUMENTI Polizza RC auto +7,9% aumento in termini nominali nel quarto trimestre 2023

aumento in termini nominali nel quarto trimestre 2023 +7,3% aumento in termini reali nell’ultimo trimestre 2023 Prezzo medio RC auto 391 € costo medio della polizza RC auto nel 2023 Polizza immobili Rialzo del 10%-15% dei premi nel 2024

Gli analisti del settore assicurativo definiscono i rincari sulle polizze RC auto fisiologici. Oltre che dal rischio danni per la grandine, questi aumenti sono causati da:

inflazione alta;

crescita dei prezzi dei ricambi;

rialzo dei costi delle riparazioni.

A questo proposito, nel suo monitoraggio dell’andamento del comparto, l’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha rilevato ancora prezzi in aumento per la RC auto. In dettaglio:

un rincaro del +7,9% in termini nominali delle polizze auto nel quarto trimestre 2023;

in termini nominali delle polizze auto nel quarto trimestre 2023; un aumento del 7,3% in termini reali negli ultimi tre mesi dello scorso anno;

in termini reali negli ultimi tre mesi dello scorso anno; un costo medio pari a 391 euro di un’assicurazione auto negli ultimi tre mesi del 2023.

Di fronte a queste cifre, l’IVASS ha avuto un incontro con il Garante dei prezzi al ministero delle Imprese e del Made in Italy. Con il ministro Adolfo Urso che ha sottolineato la necessità di un “riordino dell’intero sistema assicurativo nazionale“, con l’obiettivo di garantire maggiore “efficienza e sostenibilità al settore, e tutela di cittadini e imprese”.

Discorso differente invece per le assicurazioni sugli immobili. All’inserto de “Il Sole 24 Ore”, gli esperti del settore spiegano che, a causa del meteo “impazzito”, con eventi estremi (purtroppo) sempre più frequenti e violenti, le compagnie assicurative hanno rimborsato milioni di euro ai loro clienti che hanno subito danni agli edifici, sia case che capannoni. In particolare, in Lombardia e in Emilia Romagna. Inevitabile, un incremento delle tariffe sulle polizze: si stima che nel 2024 possa oscillare tra il 10% e il 15%. Ma c’è anche il caso di società assicurative che rifiutano le coperture per maltempo sugli immobili, proprio per non dover rimborsare premi ingenti agli assicurati danneggiati.

Polizza RC auto in aumento: come risparmiare a marzo 2024

Contro la stangata sul caro assicurazione auto, il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto aiuta a trovare una polizza che faccia risparmiare sulla RCA.

Con questo strumento digitale e gratuito, c’è l’opportunità di valutare sia l’assicurazione auto più economica per la sola polizza RC Auto, sia il pacchetto più vantaggioso comprendente la RC Auto e le varie garanzie accessorie che si desidera attivare (dalla grandine al furto e incendio, dalla kasko all’assistenza stradale).

Il comparatore di SOStariffe.it consente di fare un confronto a 360 gradi, semplificando la scelta della migliore offerta di una polizza auto a marzo 2024. C’è da ricordare, inoltre, che il confronto dei preventivi avviene elaborando i dati inseriti dall’utente:

dati anagrafici, con età e comune di residenza;

dati assicurativi (per esempio, la classe di merito);

le caratteristiche del veicolo da assicurare.

Tutti questi parametri sono fondamentali per stabilire il premio finale di una polizza RC auto. Infatti, ogni preventivo “su misura” disponibile su SOStariffe.it è calcolato esclusivamente sulla base ai dati indicati dall’utente. Questo rende preciso il confronto in quanto consente di analizzare preventivi personalizzati. E, inoltre, inserendo i dati una volta sola, si possono confrontare decine di offerte contemporaneamente.

Occorre però sottolineare che non è possibile trovare una polizza auto migliore in assoluto ma è sempre necessario andare a valutare, caso per caso, quali siano le opzioni più convenienti sulla base dei propri dati.