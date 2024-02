Da quest'anno le offerte Fastweb FWA utilizzeranno la rete 5G condivisa con WindTre per la telefonia mobile in quanto l'operatore ha sospeso lo sviluppo dell' Ultra FWA

Fastweb ha annunciato la scorsa settimana un cambio di strategia per quanto riguarda il segmento della fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access). L’operatore italiano di proprietà del Gruppo Swisscom, ha deciso si sospendere lo sviluppo della sua rete Ultra FWA 5G dedicata, con cui ha raggiunto oltre 1.000 Comuni in tutta Italia. Per ampliare la copertura per i servizi FWA, invece, sfrutterà al sua rete di telefonia mobile dedicata al 5G e realizzata grazie all’accordo con WindTre.

Fastweb FWA, cambia la strategia dell’operatore: le ultime novità di febbraio 2024

Swisscom ha presentato l’8/2/24 i risultati finanziari per il 2023 e fra le informazioni relative a Fastweb è stato specificato che l’EBITDA dell’operatore è stato influenzato negativamente da costi di 74 milioni di euro una tantum derivanti da un procedimento legale e l’adeguamento della strategia per il settore FWA.

“Fastweb ha rivisto la propria strategia per la realizzazione di una rete Fixed Wireless Access (FWA) e ha deciso di adeguarla alla fine del 2023. – si legge nel documento. L’espansione della rete FWA utilizzerà in futuro l’infrastruttura di rete 5G proprietaria dell’azienda sulla base di un accordo con WINDTRE. Al contrario, la precedente strategia di creare una rete FWA dedicata al di fuori delle aree con accesso in fibra ottica (FTTH) viene abbandonata. L’adeguamento strategico ha comportato l’iscrizione di spese per 61 milioni di euro nel risultato d’esercizio di Fastweb al lordo degli ammortamenti nel 2023. Sono state inoltre rilevate svalutazioni su immobili, impianti e macchinari e sui diritti d’uso“.

Fastweb dalla fine del 2023 ha quindi deciso che non continuerà più a puntare sulla rete Ultra FWA, che prevede l’utilizzo della tecnologia 5G. L’operatore si era posto l’obiettivo di coprire 2.000 Comuni entro il 2024 in modo da offre una connessione ad alta velocità a tutti gli utenti non raggiunti dalla fibra FTTH (Fiber to the Home), ovvero che risiedono nelle cosiddette Aree Bianche e Grigie.

La rete Fastweb FWA conosciuta come Ultra FWA prevedeva un collegamento in fibra ottica fino all’antenna più vicino all’indirizzo. Poi il segnale wireless veniva re-indirizzato verso la CPE 5G collegata modem NeXXt utilizzato per portare la connessione Internet in casa. Per la trasmissione venivano sfruttare le frequenze radio 5G acquisite dall’operatore a 26 GHz, che permettevano di raggiungere una velocità fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload, e a 3,5 GHz fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload.

Ora invece Fastweb anche per le sue offerte FWA utilizza la stessa rete 5G a servizio dei suoi clienti di telefonia mobile. Quest’ultima nasce dall’accordo stretto con WindTre per la realizzazione di una infrastruttura condivisa dedicata al 5G. L’obiettivo delle due aziende è quello di arrivare a una copertura del 90% della popolazione entro il 2026. Stando ai risultati finanziari di Fastweb fino al 31/12/23 l’operatore raggiungeva il 72% degli utenti a livello nazionale (+13% rispetto alla fine del 2022). La copertura 5G indicata dal gestore è in linea con quella indicata da WindTre per la tecnologia TDD pari al 72,4%.

Fastweb FWA: l’offerta di febbraio 2024

Caratteristiche Fastweb Casa Light FWA Navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA Chiamate non incluse Costo mensile 24,95 €/mese Attivazione inclusa nel canone mensile

Ad oggi sul sito di Fastweb per quanto riguarda la sua offerta FWA viene ancora citata la tecnologia Ultra FWA fino a 1 Gbps in download. L’operatore sottolinea poi la facilità dell’installazione dell’antenna esterna e soprattutto l’assenza di vincoli. Potete infatti provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con Fastweb oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 24,95 euro al mese senza vincoli.

Le offerte 5G di Fastweb Mobile a febbraio 2024

Fastweb Mobile permette di attivare l’offerta 5G al prezzo più basso ad oggi disponibile sul mercato. L’operatore non prevede vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti è quindi possibile richiedere il recesso in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o costi per la disattivazione della linea. Sul sito di Fastweb si afferma che la velocità massima stimata per la sua rete 5G è di 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload. A febbraio potete quindi scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assistenza Pet si rinnova di anno in anno con l’offerta mobile e include un servizio di telemedicina h24 con un veterinario, consegna gratuita dei medicinali e rimborso delle spese di ricerca in caso di smarrimento.

Non è previsto un contributo per l’attivazione delle offerte sopracitate. La SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro un massimo di cinque giorni lavorativi. Nei negozi dell’operatore è possibile richiedere un’eSIM sempre al costo di 10 euro. Per l’attivazione delle promozioni potrete poi effettuare più comodamente la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’identità Elettronica) oltre che con la video identificazione.

Per confrontare le offerte di Fastweb Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic creerete il vostro profilo di consumo in modo da selezionare la soluzione più economica in base alle vostre specifiche esigenze. Potrete poi attivarla anche online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui effettuare l’acquisto.

A tutte le offerte di Fastweb Mobile è poi possibile abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate anche senza anticipo. Ad esempio si può avere iPhone 15 a partire da 44,45 euro al mese per 20 rate o Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB a partire da 68,45 euro al mese per 20 rate. In negozio potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Il servizio di trade-in dell’operatore consente poi di dare in permuta un vecchio cellulare per ottenere un acconto pari alla valutazione da parte di Fastweb direttamente sul conto corrente. Potrete ritirare comodamente il vostro nuovo telefono direttamente in negozio.

