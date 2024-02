Le banche hanno cominciato a invertire la rotta. I mutui famiglia si sono abbassati a dicembre 2023, dove si è registrata una riduzione, con il tasso di interesse medio sui nuovi prestiti per comprare casa che si è attestato al 4,82%, in discesa rispetto al 4,92% di novembre 2023. In ribasso anche i tassi sui finanziamenti alle imprese: al 5,46% nell’ultimo mese del 2023 contro il 5,59% del mese precedente. Sono questi i dati ufficiali resi noti da Bankitalia, numeri che sono una piccola iniezione di fiducia per famiglie e imprenditori.

Mutui famiglie, Bankitalia: tassi di interesse in discesa

Dall’ultimo numero della pubblicazione “Banche e moneta” della Banca d’Italia, con dati aggiornati a dicembre 2023, emerge che, nell’ultimo mese dello scorso anno, i tassi di interesse sui prestiti erogati alle famiglie per l’acquisto di una casa comprensivi delle spese accessorie (tasso annuale effettivo globale, TAEG) si sono collocati al 4,82% a confronto del 4,92% registrato a novembre 2023. C’è da notare che, con il picco di novembre, si era toccato il livello massimo dal 2008. Aggiungono ancora gli analisti di Bankitalia: “La quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a un anno è stata del 41% contro il 22% del mese precedente”.

La seppur lieve diminuzione dei tassi di interesse sui mutui segnalata da via Nazionale anticipa ciò che mercati e operatori del settore si aspettano dalla BCE, ossia un taglio del costo del denaro. La Banca centrale europea, infatti, dovrebbe ridurre i tassi a cominciare dall’estate 2024, innescando un effetto domino, con un conseguente abbassamento delle rate mensili dei mutui.

Mutui famiglie: come trovare le migliori offerte di febbraio 2024

Sempre a proposito di risparmio sul mutuo, occorre notare che per i giovani, per tutto il 2024, è possibile avvalersi della garanzia statale sui mutui prima casa per under 36, con una copertura all’80% per finanziamenti fino a 250.000 euro per un under 36 con ISEE non superiore a 40 mila euro annui.

Infine, anche nel 2024, è possibile la sospensione di un mutuo per un periodo massimo di 18 mesi avvalendosi del Fondo Gasparrini (o Fondo di solidarietà)per chi sia in difficoltà economiche per una sospensione dal lavoro, o una riduzione dell’orario di lavoro e avesse in corso un mutuo per la prima casa inferiore a 250.000 euro, con una soglia ISEE fino 30.000 euro annui. Dalla moratoria, però, sono esclusi:

lavoratori autonomi;

liberi professionisti;

cooperative edilizie a proprietà indivisa.

