ARERA riprende la sperimentazione smart con un programma mirato pe r favorire la ricarica privata dei veicoli elettrici nelle ore in cui i consumi sono più bassi. L'iniziativa era già stata avviata alcuni anni fa e ora torna con nuove opportunità per gli automobilisti. Vediamo i dettagli completi.

Prendono il via oggi, 15 febbraio 2024, come annunciato da ARERA, le domande per l’adesione alla “sperimentazione smart” che garantisce alcuni benefici economici agli utenti che scelgono la ricarica domestica dei veicoli elettrici. In particolare, il programma punta a sostenere la ricarica domestica nelle fasce orarie in cui la rete elettrica registra un calo dei consumi. Per aderire al progetto è possibile fare riferimento al sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

Ricordiamo che per ridurre il costo della ricarica domestica di auto elettriche e ibride plug-in è fondamentale ridurre al minimo il costo unitario dell’energia elettrica, dato espresso in €/kWh. Questa riduzione può avvenire esclusivamente scegliendo le migliori offerte luce del Mercato Libero che consentono di abbattere il costo dell’energia, anche grazie alla possibilità di accesso al prezzo all’ingrosso dell’elettricità. Per un quadro completo sulle offerte più vantaggiose è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it.

Sperimentazione smart: l’obiettivo è incentivare la ricarica domestica

3 COSE DA SAPERE SULLA SPERIMENTAZIONE SMART 1. È possibile presentare domanda di adesione dal sito del GSE. C’è tempo fino al 31 dicembre 2024 2. L’iniziativa garantisce un aumento della potenza impegnata senza costi 3. L’obiettivo è incentivare la ricarica domestica delle auto elettriche nelle ore in cui la rete registra consumi minori

ARERA ha riaperto i termini per le domande per l’adesione al progetto “sperimentazione smart” che mira a incentivare la ricarica domestica di veicoli elettrici e ibridi plug-in, promuovendo anche l’installazione di wallbox intelligenti. L’obiettivo del progetto è quello di spostare i consumi per la ricarica domestica nelle ore notturne e nei giorni festivi ovvero in tutti quei momenti in cui la domanda di energia è più bassa e la rete è più “scarica”.

Il programma di sperimentazione prevede:

un aumento di potenza disponibile per il proprio contatore fino a 6 kW

disponibile per il proprio contatore l’ azzeramento dei costi associati all’operazione

associati all’operazione il completamento della procedura senza dover cambiare il contratto di fornitura

Il progetto è accessibile rispettando i requisiti della delibera 541/2020/R/eel. Per beneficiare delle agevolazioni previste dalla sperimentazione è necessario che l’utenza abbia una potenza impegnata tra 2 e 4,5 kW e che sia dotata di un contatore elettronico.

Da notare, inoltre, che è necessaria anche la presenza di un sistema di ricarica intelligente (wallbox) che rientri tra i modelli indicati dal GSE. Rispettando tutti questi requisiti, è possibile aderire alla sperimentazione.

Da notare, inoltre, che un cambio del fornitore di energia elettrica, successivamente all’incremento della potenza impegnata, non andrà ad incidere sulla sperimentazione che continuerà in modo indipendente dal fornitore di elettricità scelto dal cliente.

Come presentare domanda

Per presentare una domanda per l’adesione alla sperimentazione è sufficiente collegarsi al sito del GFE (gse.it). Andando in Servizi > Mobilità sostenibile > Ricarica veicoli elettrici è possibile ottenere tutte le informazioni relative al progetto. Le domande sono aperte dal 15 febbraio 2024. È possibile aderire alla sperimentazione fino al 31 dicembre 2024. L’iniziativa si concluderà il 31 dicembre 2025. La richiesta di adesione può essere presentata tramite l’Area Clienti del sito GSE a cui è possibile accedere utilizzando lo SPID.

