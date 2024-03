Buone notizie per gli utenti Iliad che, a breve, potrebbero essere in grado di sfruttare il VoLTE per utilizzare la rete 4G per chiamare, con un miglioramento della qualità della chiamata. Dopo i test per i clienti Iliad Business, infatti, sono partiti anche i test per i clienti consumer. Il lancio del servizio potrebbe, quindi, essere molto vicino. Vediamo gli aggiornamenti.

Mese dopo mese, Iliad sta completando la sua gamma di servizi. L’operatore di telefonia mobile è diventato un punto di riferimento anche del mercato di telefonia fissa, grazie alla sua offerta fibra ottica, ed ha arricchito i servizi proposti ai suoi clienti che ora possono acquistare smartphone a rate oltre che richiedere una eSIM, in sostituzione della SIM tradizionale, oltre che effettuare il cambio di piano tariffario.

In arrivo c’è un’ulteriore novità per Iliad: l’operatore si prepara a introdurre il VoLTE (Voice over LTE), tecnologia che, al momento, non è accessibile per i clienti Iliad. Come già riportato il mese scorso, Iliad sta testando il VoLTE. Questi test sono stati estesi e ora coinvolgono anche i clienti consumer e non solo i clienti della divisione Iliad Business. A breve, l’operatore potrebbe rendere disponibile l’utilizzo della tecnologia per tutti i suoi utenti.

Iliad testa il VoLTE tra i clienti consumer

3 COSE DA SAPERE SUL VOLTE E ILIAD 1. Con il VoLTE sarà possibile usare la rete 4G per chiamare con un miglioramento della qualità 2. Iliad sta testando il VoLTE per i clienti business da febbraio 3. Ora sono iniziati anche i test per i clienti consumer dell’operatore

La notizia, lanciata dal magazine MondoMobileWeb, è molto importante per il futuro di Iliad che si prepara a completare uno dei “vuoti” del suo servizio. Le ultime testimonianze di questi giorni confermano come Iliad stia testando il VoLTE anche tra i clienti consumer. Alcuni clienti Iliad, infatti, hanno confermato di essere parte del test grazie alla possibilità di utilizzare la rete 4G (o 5G) durante le chiamate, come evidenziato dal display del telefono.

Il test coinvolge un numero imprecisato di utenti ma rappresenta un ulteriore passo in avanti del programma che porterà al lancio del VoLTE per tutti i clienti dell’operatore. Il debutto del nuovo servizio potrebbe avvenire già nel corso delle prossime settimane. Sul sito dell’operatore, per ora, non ci sono informazioni in merito alle tempistiche di lancio ma viene confermata la possibilità di utilizzare il VoLTE avendo a disposizione “un’offerta con il VoLTE incluso” oltre che un dispositivo compatibile con il 4G/5G.

Le offerte Iliad di marzo 2024

Per poter utilizzare il VoLTE sarà necessario avere a disposizione una SIM Iliad. In questo momento, l’operatore propone un paio di offerte Flash di grande interesse. Eccole:

Flash 150

La prima offerta è Flash 150 ed include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

Il costo è di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum e possibilità di richiedere una eSIM.

L’offerta è disponibile anche da già clienti Iliad che hanno attivato una di queste offerte: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 120 2023, Offerta Giga 100 a 7,99€). Il cambio offerta può avvenire tramite il sito ufficiale.

Flash 200

Da valutare anche Flash 200, l’offerta 5G di Iliad, che include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

Il costo è di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum e possibilità di richiedere una eSIM.

L’offerta è attivabile anche dai già clienti. Le tariffe compatibili sono: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150, Offerta Flash 180, Offerta Flash 180 2024.

