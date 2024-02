Importanti novità in arrivo per Iliad . L'operatore, infatti, ha avviato una fase di test per l'implementazione della tecnologia VoLTE per i suoi clienti italiani. I test, per il momento, riguardano i clienti Iliad Business ma è solo questione di tempo prima che la tecnologia venga messa, finalmente, a disposizione anche dei clienti consumer. Ecco i dettagli completi.

Continua il programma di rinnovamento di Iliad che, per sostenere la sua crescita, punta ad offrire un servizio sempre più completo ai suoi utenti. Il prossimo passo di questo programma è rappresentato dall’implementazione della tecnologia Volte (Voice Over LTE) che consente di effettuare chiamate su rete 4G. In questi giorni, infatti, è iniziato un primo test per i clienti Iliad Business.

Iliad testa il VoLTE

3 COSE DA SAPERE SUL VOLTE E ILIAD 1. Con il VoLTE sarà possibile usare la rete 4G per chiamare 2. L’operatore sta testando l’implementazione del VoLTE con i clienti business 3. La nuova tecnologia dovrebbe essere resa disponibile nelle prossime settimane

La conferma è arrivata direttamente da Iliad, in risposta alle indiscrezioni lanciate dal magazine MondoMobileWeb. In questo momento, Iliad sta testando l’implementazione del VoLTE per i clienti Iliad Business. Il test mira all’introduzione della tecnologia che consente di utilizzare la rete 4G per le chiamate (senza appoggiarsi su 2G/3G) anche per la clientela consumer.

Al momento, non ci sono informazioni precise in merito alle tempistiche di completamento del test e di lancio della nuova tecnologia. Molto probabilmente, saranno necessarie alcune settimane prima di ulteriori aggiornamenti ufficiali sulla questione. Si tratta, in ogni caso, di un test importante che punta ad ampliare il servizio che l’operatore mette a disposizione dei suoi clienti.

Iliad, mese dopo mese, sta potenziando sempre di più la sua gamma di servizi. Dopo aver lanciato l’acquisto a rate con finanziamento degli smartphone e aver fatto il suo debutto nel settore della telefonia fissa, con le offerte fibra, Iliad presentato le sue prime offerte per clienti business ed ha anche messo a disposizione dei suoi clienti le eSIM, in sostituzione alle SIM Card tradizionali. Il prossimo passo è l’implementazione del VoLTE.

Le offerte Iliad di febbraio 2024

Il mese di febbraio 2024 è il periodo giusto per passare a Iliad. Fino alla fine del mese, infatti, è possibile attivare due offerte Flash, con più Giga a disposizione ma allo stesso prezzo delle offerte standard (Giga 100 e Giga 150) disponibili in precedenza. Ecco le tariffe disponibili:

Flash 150

Tra le nuove offerte Iliad disponibili in questo momento c’è Flash 150. La tariffa in questione include:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

150 GB in 4G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 9 GB in roaming in UE

possibilità di richiedere la eSIM

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’attivazione può avvenire direttamente online, tramite il box qui di sotto.

Da notare che la promozione è attivabile anche da già clienti Iliad (con una di queste offerte attive: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Flash 120 2023, Offerta Giga 100 a 7,99€). Per richiederla basta accedere all’Area Personale del sito dell’operatore.

Flash 200

La seconda offerta da considerare è Flash 200 che include anche il 5G. Ecco le caratteristiche:

minuti e SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

200 GB in 4G e 5G ogni mese

minuti e SMS illimitati e fino a 11 GB in roaming in UE

sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad

possibilità di richiedere la eSIM

Flash 200 ha un costo di 9,99 euro al mese, con attivazione di 9,99 euro una tantum.

Anche quest’offerta è disponibile per già clienti (queste sono le tariffe compatibili: Offerta Voce, Offerta iliad a 5,99€, Offerta Giga 40, Offerta Giga 50, Offerta Flash 70, Offerta Giga 70, Offerta Giga 80, Offerta Flash 100, Offerta Giga 100, Offerta Flash 100 5G, Offerta Flash 100 a 7,99€, Offerta Flash 120 a 7,99€, Offerta Giga 120, Offerta Flash 120, Offerta Flash 130, Offerta Flash 150, Offerta Flash 160, Offerta Giga 150, Offerta Flash 180, Offerta Flash 180 2024).

Attivando Flash 200 è possibile accedere alla fibra ottica di Iliad al prezzo scontato di 19,99 euro al mese invece di 24,99 euro al mese. Lo sconto può essere applicato al canone dell’abbonamento anche in una fase successiva all’attivazione (è possibile attivare subito la fibra e poi ottenere lo sconto garantito dall’offerta mobile). Per maggiori dettagli basta seguire il link qui di sotto.

