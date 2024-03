Anche a marzo, Vodafone propone la promo flash che mette a disposizione di tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento per la connessione Internet casa un bonus aggiuntivo, rappresentato da 100 euro di Buono Amazon in regalo . Si tratta di una promozione aggiuntiva, che si somma a tutti gli altri vantaggi messi a disposizione dall'operatore ai nuovi clienti che sottoscrivono l'abbonamento Internet Unlimited. Vediamo i dettagli completi.

Fibra Vodafone in promo flash con Buono Amazon da 100€ in regalo a Marzo 2024

C’è tempo fino al 6 marzo 2024 per attivare la nuova promozione dedicata alla fibra ottica di Vodafone. Se siete alla ricerca di un nuovo abbonamento per la connessione Internet a casa (la promozione è valida anche tramite fibra mista rame FTTC e ADSL, quando non è disponibile la fibra), l’offerta giusta da considerare oggi è Internet Unlimited di Vodafone.

Per tutti i nuovi clienti, infatti, l’operatore propone un canone scontato a 24,90 euro al mese e ben 100 euro di Buono Amazon in regalo. Da notare che la promozione include la possibilità di sfruttare la rete in fibra ottica Vodafone con velocità massima di 2,5 Gigabit in download. Per attivare l’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto, verificare la copertura (inserendo l’indirizzo di attivazione) e completare la procedura online.

Qui di seguito, invece, è possibile verificare le caratteristiche complete dell’offerta propsta da Vodafone.

100 euro di Buono Amazon in regalo scegliendo Vodafone

La nuova promozione di Vodafone è l’occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento Internet casa. Scegliendo Internet Unlimited, infatti, si riceverà un Buono Amazon da 100 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri vantaggi messi a disposizione dall’operatore. L’offerta, salvo proroghe, è attivabile in esclusiva online fino al prossimo 6 marzo 2024.

In tabella, qui di sotto, sono riepilogate tutte le caratteristiche dell’offerta Vodafone:

INTERNET UNLIMITED DI VODAFONE LE CARATTERISTICHE Connessione Illimitata, tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega o ADSL fino a 20 Mega (dipende dalla copertura) Linea telefonica Disponibile e con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali Canone mensile 24,90 euro al mese, a tempo indeterminato Attivazione Attivazione iniziale gratuita; nel canone è incluso un contributo di 5 euro al mese per 24 mesi

Costi e contenuti dell’offerta sono indipendenti dalla tecnologia con cui avviene la connessione (le opzioni sono tre: fibra FTTH, fibra mista rame FTTC e ADSL). Basta verificare la copertura per scoprire la tecnologia di attivazione della linea.

Per ottenere il Buono Amazon da 100 euro in regalo non è necessario completare alcuna operazione in particolare o inserire codici promozionali. Molto semplicemente, attivando Internet Unlimited, tramite il link qui di sotto, l’operatore invierà al nuovo cliente il Buono Amazon incluso nella promozione. Il buono sarà inviato tramite e-mail, entro 60 giorni dall’attivazione della linea.

Nella mail, l’utente riceverà un codice che potrà riscattare, trasformandolo in un credito da 100 euro, direttamente su Amazon, nell’apposita sezione dedicata ai Buoni Regalo (Vodafone vi invierà nella mail tutti i dettagli relativi alle modalità per il riscatto del buono).

Per sfruttare la promozione è necessario attivare Internet Unlimited entro il 6 marzo, seguendo la procedura online accessibile qui di sotto. Una volta raggiunto il sito dell’operatore è sufficiente premere su Verifica la copertura e poi seguire la procedura guidata, inserendo l’indirizzo di attivazione della linea e completando tutti i passaggi richiesti.

La promozione di Vodafone, in questo momento, è una delle offerte più interessanti sul mercato per chi cerca una connessione Internet per la casa, sia per quanto riguarda i costi che per i bonus inclusi. Per confrontare la proposta dell’operatore con tutte le altre offerte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa.

