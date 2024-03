Continua la crescita della richiesta di smartphone premium che, però, diventano sempre più costosi. I listini dei modelli top di gamma sono cresciuti, anche grazie all'arrivo di varianti più esclusive, come i Pro Max di Apple e gli Ultra di Samsung. Per poter acquistare uno smartphone premium è possibile affidarsi alle offerte degli operatori e optare, quindi, per l' acquisto a rate . Il risparmio rispetto al prezzo di listino è pari in media all' 8% .

Il mercato di telefonia mobile segue alcune tendenze chiare con Apple, leader del settore, e Samsung che dominano la fascia premium, con un market share complessivo dell’88% (report Counterpint

Research Q4 2023). Nello stesso tempo, cresce il “peso” degli smartphone premium in Europa. Questa categoria di dispositivi, infatti, ha una quota di mercato del 45%, con un incremento di 5 punti rispetto al 2020 (dati Canalys relativi al Q4 2023).

L’acquisto di un modello di fascia premium può avvenire scegliendo le offerte degli operatori di telefonia mobile, in grado di garantire l’accesso ai modelli più recenti e richiesti sul mercato con condizioni agevolate. Tutti i principali operatori presenti sul mercato mettono a disposizione soluzioni di questo tipo, in alcuni casi in partnership con importanti istituti finanziari nazionali. L’acquisto può avvenire direttamente in un negozio dell’operatore oppure tramite lo store online.

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it si concentra proprio sull’acquisto a rate di smartphone premium, una soluzione che consente di dilazionare il pagamento, tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 30 mesi, in base alle promozioni proposte dall’operatore. Secondo i dati dell’indagine, è possibile ottenere un risparmio medio dell’8% rispetto al prezzo di listino, con un risparmio massimo che può toccare il 16%.

Per massimizzare il risparmio, però, è necessario puntare sull‘acquisto in un’unica soluzione che garantisce una riduzione della spesa del 23% rispetto al listino e del 15% rispetto all’acquisto a rate. Le opzioni per poter acquistare uno smartphone premium sono diverse e per gli utenti c’è, quindi, la possibilità di tagliare in modo significativo la spesa, evitando di pagare l’intero prezzo di listino richiesto dai produttori.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Smartphone premium a rate: il risparmio è dell’8%

L’indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha preso in condizione le offerte per l’acquisto a rate di:

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max

Samsung Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra

Gli smartphone di Apple, considerando i modelli con taglio base di memoria, hanno un prezzo di listino compreso tra 979 euro e 1.489 euro. Gli smartphone di Samsung, sempre considerando il taglio base di memoria, sono proposti con un prezzo compreso tra 989 euro e 1.499 euro. L’indagine ha analizzato la spesa complessiva da sostenere per acquistare a rate gli smartphone indicati.

L’analisi dei risultati conferma la convenienza dell’acquisto a rate che, oltre alla comodità di dilazionare la spesa, garantisce un risparmio medio dell’8% sulla spesa complessiva. Il modello più vantaggioso e conveniente da acquistare a rate è il Samsung Galaxy S24 con cui è possibile risparmiare il 16%. Il risparmio più contenuto, invece, lo si ottiene con iPhone 15 Pro Max, per cui è possibile risparmiare solo il 2% rispetto al listino.

I dati raccolti, relativi a marzo 2024, confermano la convenienza dell’acquisto a rate come già era emerso nell’indagine di maggio 2023 dove (considerando iPhone 14 e Samsung Galaxy S23) si registrò un risparmio medio del 17%. Nel corso dei prossimi mesi, quindi, è possibile ipotizzare ulteriori sconti per chi sceglierà l’acquisto a rate che dovrebbero garantire agli utenti la possibilità di ottenere un risparmio aggiuntivo andando ad affidarsi all’acquisto dilazionato con gli operatori.

In tabella vengono riportati i dati completi:

SMARTPHONE PREMIUM SPESA MEDIA ACQUISTO A RATE CON OPERATORE RISPARMIO % RISPETTO AL LISTINO SPESA CON ACQUISTO IN UN’UNICA SOLUZIONE RISPARMIO % RISPETTO AL LISTINO RISPARMIO % RISPETTO ALL’ACQUISTO A RATE Samsung Galaxy S24 830 € 16% 739 € -25% -11% Samsung Galaxy S24+ 1.050 € 11% 990 € -17% -6% Samsung Galaxy S24 Ultra 1.390 € 7% 1.130 € -25% -19% iPhone 15 886 € 9% 715 € -27% -19% iPhone 15 Plus 1.042 € 8% 865 € -23% -16% iPhone 15 Pro 1.199 € 4% 975 € -21% -18% iPhone 15 Pro Max 1.454 € 2% 1.195 € -20% -18%

Con l’acquisto in un’unica soluzione si risparmia il 23%

La scelta più conveniente per acquistare uno smartphone premium resta l’acquisto in un’unica soluzione, con la migliore offerta disponibile sul web (lo studio considera esclusivamente i modelli dotati di Garanzia Italia biennale). In questo caso, infatti, è possibile ottenere un risparmio medio del 15% rispetto alle offerte degli operatori di telefonia mobile e del 23% rispetto ai prezzi di listino dei modelli considerati. Da notare, inoltre, che anche chi si affida a rivenditori online può pagare a rate il proprio dispositivo. Sono sempre più diffuse le proposte di acquisto con finanziamento ed è possibile anche affidarsi al sistema Buy Now Pay Later per pagare in 3 o 5 rate.

Lo smartphone più conveniente da acquistare in un’unica soluzione è iPhone 15 128 GB. In questo caso, infatti, è possibile ottenere un risparmio del 27% rispetto al prezzo di listino e del 19% rispetto alla spesa che si otterrebbe con l’acquisto a rate. Molto conveniente è anche l’acquisto del Samsung Galaxy S24 Ultra, con un risparmio del 25% rispetto al listino e del 19% rispetto alle offerte a rate degli operatori. Il modello meno conveniente, invece, è il Samsung Galaxy S24 Plus, con un risparmio di appena il 6% rispetto alle offerte a rate e del 17% rispetto al prezzo di listino previsto dal produttore del dispositivo.

Ecco i dati complessivi:

MODALITA’ ACQUISTO SMARTPHONE RISPARMIO RISPETTO AL LISTINO RISPARMIO RISPETTO ALL’ACQUISTO A RATE Acquisto a rate di uno smartphone premium 8% – Acquisto online in un’unica soluzione 23% 15%

Rilevazioni SOStariffe.it – 6/3/2024

Per il calcolo della spesa con le offerte a rate considerate le proposte più convenienti, per i modelli indicati, degli operatori TIM, WINDTRE, Fastweb e Iliad

La spesa per l’acquisto a rate comprende, se presenti, anticipo e rata finale

Per la spesa con l’acquisto in un’unica soluzione è considerata la migliore offerta online (fonte: Trovaprezzi.it) per il modello indicato con Garanzia Italia

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA