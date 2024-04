Usare lo smartphone in Europa quando si è in viaggio non è un grosso problema grazie al Roaming like at Home, un pacchetto di regole che permette ai cittadini dell’Ue di poter chiamare, inviare SMS o navigare su Internet alle stesse condizioni previste dal proprio piano di telefonia mobile senza costi aggiuntivi. Il tutto comunque è sottoposto alla clausola del “Fair use“, ovvero è valido solo se la permanenza in un altro Paese europeo ha breve durata e occasionalmente. Gli accordi per il Roaming like at Home sono stati comunque rinnovati fino al 30 giugno 2032 quindi si può viaggiare tranquillamente in Europa senza preoccuparsi.

Cosa succede però se si progetta di visitare un Paese al di fuori dell’Ue? In questo caso l’ultimo trend tra gli utenti di tutto il globo è quello di acquistare un’eSIM estero. Secondo lo studio “Global Travel SIMs & eSIMs Market: 2024-2028” di Juniper Research, il numero delle schede digitali da viaggio crescerà da 40 milioni nel 2024 a oltre 215 milioni entro il 2028.

Se state cercando un’offerta mobile conveniente per quando siete in vaggio potete confrontare gratuitamente le proposte più economiche con il comparatore di SOStariffe.it. Dopo avere costruito con pochi clic il vostro profilo personale di consumo e trovato la promozione giusta potrete attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

eSIM estero, l’alternativa più vantaggiosa al roaming internazionale

L’eSIM estero rappresentano un’alternativa più economica ai servizi di roaming proposti dagli operatori. I viaggiatori infatti possono scaricare temporaneamente sullo smartphone un’offerta mobile del luogo con un risparmio enorme. Nel 2024 si stima che gli utenti spenderanno in media 8,57 dollari per GB in roaming. Con un’eSIM estero, invece, la spesa media diventa di 5,50 dollari per GB, per un risparmio del 35%.

La richiesta di eSIM estero è destinata a salire nel prossimo futuro, anche in considerazione del previsto aumento del costo del roaming internazionale. In più bisogna considerare che i dispositivi che supportano l’eSIM sono diventati sempre più comuni e ciò non farà che incentivare l’adozione di questa soluzione da parte dei viaggiatori. Si stima che solo negli USA la metà degli smartphone sarò dotata di eSIM nel 2024.

Per gli operatori la crescita dell’eSIM estero rappresenta una potenziale perdita di oltre 11 miliardi di dollari a livello globale. Per questo motivo Juniper raccomanda ai gestori di sviluppare e implementare le proprie soluzioni di eSIM da viaggio da integrare nei pacchetti di roaming già esistenti. “Nonostante il numero crescente di dispositivi dotati di eSim, massimizzare il numero di canali di distribuzione efficaci creando un percorso di acquisto senza soluzione di continuità per i consumatori sarà essenziale per far crescere la spesa per i pacchetti di eSim da viaggio“, afferma l’autrice della ricerca, Molly Gatford.

Alcune offerte eSIM interessanti per l’estero di aprile 2024

Offerte per l’estero Minuti, SMS, Gigabyte in Italia e in roaming Costo mensile Extra 300 di CoopVoce minuti illimitati e 1000 SMS + 300 GB in 4G fino a 150 Mbps (11 GB in roaming in Ue) primo mese gratis fino al 30/4/24, poi 9,99 €/mese per sempre Spusu 150 XL 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G fino a 300 Mbps (6,32 GB in roaming in Ue) 5,98 €/mese Promo Flash XL 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps (11 GB in roaming in Ue) 5,99 €/mese Giga 180 di Iliad minuti e SMS illimitati + 180 GB in 5G () 9,99 €/mese per sempre TIM 5G Power Smart minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 5G (18 GB in roaming in Ue) primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica

Se state programmando di viaggiare in Europa, ecco alcune tariffe interessanti per non restare senza Giga mentre siete all’estero degli operatori che supportano l’eSIM. Se poi avete dubbi su come attivare una scheda digitale, potete consultare la nostra guida per iPhone e Android. Di seguito le offerte più convenienti disponibili ad aprile:

Extra 300 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

300 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 9,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Acquistandola però online entro il 30/4/24 il primo mese, attivazione e spedizione sono gratis. Se siete già clienti dell’operatore e volete passare a un’eSIM il costo è di 5 euro. Una volta esaurito il traffico dati per il roaming si può continuare a navigare al costo 19 cent per MB fino al successivo rinnovo della promozione.

Spusu 150 XL

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 6,32 GB per navigare in roaming in Ue

300 GB di riserva che diventano disponibili quando finiscono i Giga

che diventano disponibili quando finiscono i Giga Riserva dati per convertire i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo disponibile dal primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro. Si può richiedere un’eSIM direttamente online senza costi aggiuntivi.

Promo Flash XL 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

ricarica omaggio fino al 22/4/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione ed eSIM sono gratuite. Questa offerta è disponibile per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, CoopVoce, PosteMobile e altri. Very dispone di varie opzioni per la navigazione extra Ue per avere a seconda del Paese fino a 2 GB a settimana a partire da 9,99 euro.

Giga 180 di Iliad

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. Potete richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro mentre per i già clienti che attivano questa offerta la sostiuzione della SIM è gratuita. Anche Iliad dispone di diverse opzioni per l’estero:

5 GB per un mese in Europa a 3,99 euro

a 5 GB per un mese in Svizzera a 4,99 euro

a 5 GB per un mese in USA e Canada a 4,99 euro

TIM 5G Power Smart

minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 5G fino a 2 Gbps in download

fino a 2 Gbps in download 18 GB per il roaming nei Paesi Ue (altrimenti 16 GB con credito residuo)

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti che acquistano online l’offerta di TIM, così come l’attivazione. Il piano poi si rinnova a 14,99 euro al mese con addebito automatico su carta di credito/debito o conto corrente con TIM Ricarica Automatica o 16,99 euro al mese con addebito su credito residuo. In negozio potete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità con più comodità anche tramite SPID. Esaurito il traffico dati in roaming in Ue potrete continuare a navigare al costo di di 0,184 cent per MB iva inclusa.

Se avete già la rete fissa con TIM e attivate TIM Unica Power avrete Giga illimitati in 5G fino a SIM (anche se non intestate al titolare della rete fissa) più 6 GB aggiuntivi ogni mese per il roaming in Ue al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però abbinate almeno 3 SIM alla promozione entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

