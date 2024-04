Rincari Sky dal 1° giugno 2024 per i pacchetti Calcio e Sport, con un aumento che arriverà fino a un massimo di 7,99 euro al mese . Scopri come cambiano i prezzi di Sky Calcio e Sport e trova le offerte pay TV vantaggiose sul comparatore di SOStariffe.it .

Rincari Sky in arrivo per i pacchetti Calcio e Sport da giugno 2024

Sky ha annunciato un rialzo dei prezzi dei pacchetti Calcio e Sport. Gli aumenti scatteranno dal 1° giugno 2024. Sono sette anni che le tariffe non subiscono rincari. Gli incrementi potranno arrivare al massimo fino a 7,99 euro al mese. In compenso i clienti che avranno una fattura più cara potranno beneficiare di due promozioni:

6 mesi gratis di Sky Mobile (anziché 7,95 euro al mese), con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G;

(anziché 7,95 euro al mese), con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 5G; la rete fissa Sky Wifi scontata al prezzo di 22,90 euro al mese per 12 mesi (anziché 29,90 euro al mese) e attivazione gratuita.

Prima di addentrarci nei dettagli di come cambieranno i prezzi dei pacchetti Calcio e Sport di Sky, ricordiamo che, con il comparatore di SOStariffe.it, puoi trovare le migliori offerte pay TV fra i partner ad aprile 2024. Per saperne di più clicca sul bottone verde qui sotto:

Rincari Sky: ecco la mappa degli aumenti dei pacchetti Sport e Calcio

Dal 1° giugno 2024, se sei un cliente Sky che ha sottoscritto le offerte del listino Open e Smart in vigore dal 4 febbraio 2021, gli aumenti sono i seguenti:

per Sky Smart, il pacchetto Sport crescerà di 6,90 euro al mese, passando da 16 euro a 22,90 euro al mese;

crescerà di al mese, passando da 16 euro a 22,90 euro al mese; per Sky Smart, il pacchetto Calcio , crescerà di 3 euro al mese, salendo da 5 euro a 8 euro al mese;

, crescerà di al mese, salendo da 5 euro a 8 euro al mese; per Sky Open, il pacchetto Sport salirà di 6,90 euro al mese, passando dagli attuali 20 euro a 26,90 euro al mese;

salirà di al mese, passando dagli attuali 20 euro a 26,90 euro al mese; per Sky Open, il pacchetto Calcio, aumenterà di 3 euro al mese, da 5 euro a 8 euro al mese.

Se sei un cliente Sky del vecchio listino, con contratto sottoscritto prima del 3 febbraio 2021, gli aumenti saranno i seguenti:

il pacchetto Sky Sport aumenterà di 7,99 euro al mese , passando da 15,20 euro a 23,19 euro al mese:

aumenterà di , passando da 15,20 euro a 23,19 euro al mese: il pacchetto Sky Calcio, aumenterà di 2,99 euro al mese, passando da 5 euro a 7,99 euro al mese.

Questi aumenti scatteranno a ridosso di due importanti eventi sportivi dell’estate 2024: i campionati europei di calcio in Germania dal 14 giugno al 14 luglio e i Giochi olimpici di Parigi dal 26 luglio all’11 agosto.

Rincari Sky: le offerte dei pacchetti Calcio e Sport ad aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA PREZZI DELL’OFFERTA Sky TV + Sky Calcio 14,90 €/mese per 18 mesi, poi 30 €/mese in promozione fino al 31/05/2024 Sky TV + Sky Sport 24,90 €/mese per 18 mesi, poi 45 €/mese in promozione fino al 19/04/2024 Prova Sky Q 9 €/mese per 30 giorni

Qui di seguito, vediamo in dettaglio, che cosa prevedono le offerte dei pacchetti Calcio e Sport di Sky ad aprile 2024, opzioni selezionate dal comparatore di SOStariffe.it:

Sky Calcio

Il pacchetto Sky solo calcio, che include comunque l’accesso all’intrattenimento di Sky TV e Sky Go, è in promozione fino al 31 maggio 2024 al costo di 14,90 euro al mese per 18 mesi (anziché 30 euro) per chi aderisca al profilo Sky Smart, che consente di fruire dei contenuti Sky in sconto (rispetto al listino Sky Open), ma con un vincolo di permanenza minima di 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto. Al termine dei 18 mesi di promozione, si potrà decidere se rinnovare o meno il pacchetto per altri 18 mesi.

Il pacchetto Sky TV+Sky Calcio è una finestra spalancata sui principali campionati italiani ed europei di calcio. In particolare, per quanto riguarda il calcio di casa nostra, si avrà accesso a:

la Serie A TIM 2023/24 con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45);

con 3 partite su 10 a turno (la partita del sabato sera alle 20.45, della domenica alle 12.30 e del lunedì alle 20.45); la Serie BKT 2023/24 , con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout;

, con tutte le 380 partite della stagione, oltre a playoff e playout; tutta la Serie C fino alla stagione 2024/25 (1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione): regular season, playoff, la Coppa Italia (dagli ottavi di finale) e la Supercoppa.

Per quanto concerne il calcio europeo, il pacchetto Sky solo calcio permette di vedere:

Premier League : le migliori sfide fino alla stagione 2024/2025;

: le migliori sfide fino alla stagione 2024/2025; Bundesliga : i top match fino alla stagione 2024/2025;

: i top match fino alla stagione 2024/2025; Ligue 1: le partite più avvincenti fino alla stagione 2023/2024.

Con l’attivazione online di questo pacchetto, inoltre, gli appassionati di calcio potranno beneficiare anche di notizie sportive non stop, grazie all’accesso a Sky Sport 24 con rassegna stampa, rubriche e approfondimenti sul mondo dello sport. Inoltre, l’offerta include:

piano Intrattenimento con pubblicità di Discovery+ incluso per 12 mesi;

App Sky Go per seguire le partite su dispositivi mobili anche fuori casa.

Incluso nell’offerta c’è anche tutto l’intrattenimento di Sky TV con:

produzioni Sky Original;

serie TV italiane e internazionali,

show per tutta la famiglia;

documentari e news.

Per saperne di più su quest’offerta del pacchetto Calcio di Sky, vai al link di seguito:

Sky Sport

In promozione fino al 19 aprile 2024, puoi avere Sky TV +Sky Sport al prezzo di 24,90 euro al mese per 18 mesi (poi 45 euro al mese), con un costo di attivazione di 19 euro una tantum. Oltre al palinsesto di Sky TV per vedere dagli show alle serie TV, dai documentari alle news e le produzioni Sky Original, con il pacchetto Sky Sport puoi ammirare:

le coppe europee di calcio (Champions League, Europa League, Conference League);

tutto il tennis;

i motori con la Formula 1 e la MotoGP;

il basket e molto altro.

Inoltre, con 5 euro in più al mese hai anche Netflix, con il piano standard, in qualità HD e senza interruzioni pubblicitarie.

Per conoscere più dettagli dell’offerta di Sky Sport, clicca sul link qui sotto:

Prova Sky Q

L’offerta Prova Sky Q ti consente di vedere tutti i pacchetti di Sky per 30 giorni senza vincoli e senza parabola a 9 euro. Allo scadere della promozione puoi scegliere se attivare un abbonamento componendolo con i pacchetti che più ti piacciono in base alle offerte in corso. Con Prova Sky Q puoi guardare:

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard);

Sky Famiglia;

Sky Kids;

Sky Cinema con Paramount+;

Sky Calcio;

Sky Sport.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta Prova Sky Q, clicca al link qui sotto:

