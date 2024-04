Quarta emissione del BTP Valore da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 2024. Non si conosce ancora il tasso di interesse erogato. Oltre ai titoli di Stato, se sei alla ricerca di un investimento a rischio zero e rendimento sicuro ci sono i conti deposito . Scopri le offerte di aprile 2024 su SOStariffe.it .

Il BTP Valore è una buona soluzione per un investimento sicuro e con un orizzonte temporale di 6 anni. Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la quarta emissione di questo buono del Tesoro poliennale che si terrà da lunedì 6 maggio a venerdì 10 maggio 2024 (fino alle ore 13), salvo chiusura anticipata.

BTP Valore emissione di maggio 2024: tutto quello che c’è da sapere

Il BTP Valore, che sarà emesso dal 6 al 10 maggio 2024 dal ministero dell’Economia e delle Finanze, si caratterizza per:

durata di sei anni ;

; cedole pagate ogni tre mesi con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni;

con rendimenti prefissati e crescenti nel tempo sulla base di un meccanismo “step up” di 3+3 anni; premio finale extra pari allo 0,8% per chi lo acquista durante i giorni di collocamento e lo detiene fino alla scadenza;

investimento da un minimo di 1.000 euro ;

; assenza di commissioni per acquisto e gestione;

tassi minimi garantiti nei primi tre anni e nel successivo triennio che saranno comunicati venerdì 3 maggio;

nei primi tre anni e nel successivo triennio che saranno comunicati venerdì 3 maggio; offerta riservata esclusivamente ai piccoli risparmiatori.

Se sei interessato, puoi acquistare BTP Valore tramite home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendoti al tuo referente in banca o all’ufficio postale presso cui possiedi un conto corrente.

Conti deposito: le offerte per un investimento sicuro ad aprile 2024

Se stai cercando un’alternativa al BTP Valore e se sei alla ricerca di un investimento altrettanto sicuro per far crescere la tua liquidità parcheggiata sul conto corrente, ci sono i conti deposito. Offrono un rischio praticamente zero sul tuo capitale, in quanto coperti fino a un importo di 100.000 euro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Deposito, e assicurano un rendimento garantito nel tempo, proprio come i titoli di Stato. Con il vantaggio ulteriore di avere una minore durata e, quindi, ti consentono di riavere i tuoi soldi a disposizione in tempi brevi. Qui di seguito, analizziamo tre offerte di conti deposito di aprile 2024 presenti sul comparatore di SOStariffe.it:

Conto Arancio di ING

Ad aprile 2024, brilla l’offerta di ING che propone Conto Arancio, un conto deposito online senza vincoli e senza spese. Il tasso di interesse è del 5% lordo (3,70% netto) per 12 mesi e questo rendimento è in promozione fino all’11 maggio 2024. Investendo 10.000 euro, puoi guadagnare 350 euro netti. Per attivare Conto Arancio devi aprire Conto Corrente Arancio, il conto corrente online zero spese di ING e accreditare lo stipendio o versare almeno 1.000 euro ogni mese.

Conto Arancio è legato a Conto Corrente Arancio. Per questo conto corrente, è vantaggiosa la formula “Modulo Zero Vincoli”, in quanto è a zero spese per 12 mesi, poi il canone è di 2 euro al mese. Ma questo costo è azzerabile con accredito di stipendio/pensione, o entrate mensili di almeno 1.000 euro. “Modulo Zero Vincoli” si contraddistingue per:

carta di debito Mastercard con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay inclusa;

con collegamenti ad Apple Pay e Google Pay inclusa; prelievo di contante in Italia e in Europa senza costi;

bonifici SEPA fino a 50.000 euro online o al telefono gratuito;

fino a 50.000 euro online o al telefono gratuito; un modulo di assegni all’anno gratuito;

principali pagamenti MAV, F24, RAV gratis;

possibilità di richiedere la carta di credito Mastercard Gold a condizioni vantaggiose;

a condizioni vantaggiose; possibilità di avere a richiesta la carta prepagata Mastercard a condizioni convenienti.

Cherry Vincolato di Cherry Bank

Cherry Bank mette a disposizione dei risparmiatori “Cherry Vincolato“, conto deposito con un tasso d’interesse del 4,25% lordo annuo (3,15% netto) per un vincolo di 12 mesi. Investendo una somma di 10.000 euro, il guadagno netto è di 294,50 euro. Per chi, invece, sia orientato a un investimento di brevissima durata (6 mesi), Cherry Bank offre il 4% lordo annuo (2,96% netto). Al contrario, per un vincolo di 36 mesi, 48 mesi o 60 mesi, il tasso di interesse è del 4,5% lordo annuo (3,33% netto). Queste soluzioni si caratterizzano per:

capitalizzazione a 3 mesi;

zero spese per apertura, gestione e chiusura;

importo minimo di 3.000 euro e massimo di 3 milioni di euro.

Sempre Cherry Bank offre anche altri due prodotti finanziari per i piccoli risparmiatori che non intendono lasciare posteggiata una liquidità in eccesso sul proprio conto corrente:

conto deposito libero “ Cherry Recall “, che prevede vincoli di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi , con tasso lordo del 3,50% per qualsiasi durata del deposito, ma è richiesto un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita;

“, che prevede vincoli di , con tasso lordo del per qualsiasi durata del deposito, ma è richiesto un preavviso di 32 giorni per riavere la somma investita; conto deposito con linea libera “Cherry Box”, con depositi senza vincolo di 6, 12, 18, 24, 36, 48 e 60 mesi, il tasso lordo annuo è dello 1% indipendentemente dalla durata del deposito.

Conto Deposito ioinpiù di ioinBanca

Conto Deposito ioinpiù di ioinBanca eroga un tasso d’interesse del 4,25% lordo annuo (3,15% netto), con un vincolo di 12 mesi. Facendo un investimento di 10.000 euro, il guadagno netto è di 294,50 euro. Questa soluzione di ioinBanca si caratterizza per:

liquidazione degli interessi a 12 mesi;

zero costi di apertura, gestione ed estinzione.

Inoltre ioinBanca propone ai suoi clienti anche conti deposito con vincoli di 24 mesi e 36 mesi, sempre con un tasso del lordo del 4,25%, ma con la possibilità dal dodicesimo mese in poi di svincolare le somme e recuperare il 50% dell’interesse pattuito. Previsto anche un vincolo di 6 mesi con il 4,10% di tasso di interesse lordo.

