TIM ha annunciato una nuova rimodulazione per alcuni suoi clienti di rete fissa e di rete mobile . A partire dal mese di giugno 2024, infatti, è in arrivo una nuova ondata di aumenti che andrà a colpire i clienti che riceveranno, in questi giorni, la comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Vediamo i dettagli in merito all'annuncio di TIM.

Se siete clienti TIM potreste a breve ricevere una comunicazione da parte dell’operatore: TIM, infatti, ha appena annunciato una nuova rimodulazione per la telefonia fissa e per la telefonia mobile. I clienti selezionati riceveranno un aumento del canone mensile della propria offerta. Naturalmente, ci sarà sempre la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza costo, con la disattivazione della linea oppure con il passaggio ad un altro operatore, senza penali di alcun tipo. La rimodulazione diventerà effettiva a partire dal prossimo mese di giugno 2024.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Nuova rimodulazione TIM: i dettagli

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA RIMODULAZIONE TIM 1. La nuova rimodulazione annunciata da TIM entrerà in vigore a giugno 2024 2. Sono coinvolti sia i clienti di rete fissa che i clienti di rete mobile: TIM contatterà direttamente i clienti interessati 3. È possibile passare ad altro operatore oppure disattivare la linea senza costi

L’annuncio di TIM è doppio. A partire dal mese di giugno, infatti, sono in arrivo rincari sia per la telefonia mobile che per la telefonia fissa, ma solo per i clienti che riceveranno la comunicazione (in bolletta per la telefonia fissa e via SMS per la telefonia mobile). La rimodulazione annunciata dall’operatore prevede:

un aumento da un minimo di 1,99 euro a un massimo di 2,49 euro al mese del canone mensile per i clienti di telefonia mobile selezionati ; l’aumento diventerà effettivo dal primo rinnovo successivo dal 6 giugno

del canone mensile per i ; l’aumento diventerà effettivo dal primo rinnovo successivo dal 6 giugno un aumento di 2 euro al mese per il canone mensile dell’abbonamento per la telefonia fissa; il rincaro diventerà effettivo a partire dal primo rinnovo successivo al 1° giugno

Da notare che i clienti di telefonia mobile colpiti dalla rimodulazione TIM potranno ottenere (fin da subito) 50 Giga gratis in più ogni mese (inviando un SMS al 40916 con testo 50GIGA ON) oppure l’abilitazione gratuita del 5G per la propria offerta (inviando un SMS al 40916 con testo 5G ON).

I clienti rimodulati hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso, seguendo le indicazioni fornite da TIM nella comunicazione con cui l’operatore avvisa l’utente dell’imminente rimodulazione. Le opzioni, in questo caso, sono due: è possibile richiedere il recesso con disattivazione della linea oppure passare ad altro operatore. In entrambi i casi, non sono previsti costi o penali. Il diritto di recesso senza costi potrà essere esercitato fino al 6 luglio prossimo.

Verifica la tua copertura Inserisci il tuo indirizzo e scopri se sei raggiunto da fibra o ADSL Prosegui Verifica la copertura e confronta le offerte Abbiamo preso in carico la tua richiesta! Un nostro esperto ti contatterà per aiutarti a trovare l'offerta giusta per te. Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Le migliori offerte mobile di aprile 2024

Chi è alla ricerca di un nuovo operatore può individuare una tariffa conveniente grazie al comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile che racchiude una lunga serie di proposte presentate dagli operatori partner. Le opzioni tra cui scegliere sono numerose.

Ecco una selezione delle migliori tariffe da meno di 10 euro al mese:

Optima Super Mobile

Con Optima Mobile (operatore virtuale su rete Vodafone) è possibile attivare l’offerta Optima Super Mobile che include:

minuti illimitati

200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

L’offerta in questione è disponibile al costo di 4,95 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro.

Attiva Optima Super Mobile »

Fastweb Mobile

Con Fastweb Mobile è possibile accedere a un’offerta:

minuti illimitati

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

Il costo della promozione è di 7,95 euro al mese. Il contributo di attivazione è di 10 euro.

Attiva qui Fastweb Mobile »

Giga 180 di Iliad

Iliad mette a disposizione dei nuovi clienti l’offerta Giga 180 che include:

minuti ed SMS illimitati

180 GB in 4G e 5G

Il costo della promozione è di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è accessibile di seguito.

Attiva Giga 180 di Iliad»

Le migliori offerte Internet casa di aprile 2024

Per valutare un’alterativa per la connessione Internet di rete fissa è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa che raccoglie le migliori proposte del momento da parte degli operatori partner. Ecco alcune delle offerte più interessanti:

Fibra Iliad

Iliad propone un’offerta per la connessione Internet casa con:

linea telefonica con chiamate illimitate in Italia e verso diverse destinazioni internazionali

una connessione senza limiti tramite fibra ottica FTTH fino 5 Gigabit

L’offerta dell’operatore prevede un costo di 24,99 euro al mese con 39,99 euro di costo di installazione. Per i clienti Iliad mobile con offerta da almeno 9,99 euro al mese, invece, il canone cala a 19,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta di Vodafone include:

linea telefonica con chiamate illimitate

una connessione senza limiti tramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

L’abbonamento proposto da Vodafone ha un costo di 24,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,95 euro.

Attiva qui l’offerta Vodafone »

Offerte in evidenza TIM International 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM YOUNG 5G 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIM Wonder 9.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA