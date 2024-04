Nucleare di nuova generazione e sistema delle rinnovabili insieme per accelerare la transizione “verde” del nostro Paese: è la direzione a cui guarda il Governo per ridisegnare il mix energetico del futuro. In che cosa consiste questa “alleanza”, quali i suoi benefici e come trovare, ad aprile 2024, un preventivo fotovoltaico conveniente tra quelli proposti dai partner di SOStariffe.it .

Nel mix energetico del futuro, il nucleare di nuova generazione potrebbe camminare a braccetto con il sistema delle rinnovabili, così da supportare la transizione energetica e la lotta contro il surriscaldamento globale. È la direzione verso la quale si starebbe orientando il Governo italiano, come ha precisato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a un convegno sul tema organizzato da iWeek all’Università di Pavia.

“Il nuovo nucleare è una risorsa per il contrasto ai cambiamenti climatici: il Governo lo sta studiando e lo sta valutando”, ha detto Pichetto Fratin, spiegando che il nucleare di nuova generazione “va visto come una scelta ecologica” e come “un’energia di sostegno al sistema delle rinnovabili”.

Nel paragrafo che segue accendiamo i riflettori sugli orientamenti del governo Meloni sul capitolo nucleare e rinnovabili. Prima, però, ricordiamo che una strategia efficace che puoi mettere in campo già oggi per accelerare la transizione green è quella di dotare la tua casa di un impianto fotovoltaico chiavi in mano. Grazie a questa mossa, puoi incrementare la produzione e l’autoconsumo di energia pulita, riducendo al contempo le emissioni inquinanti nell’ambiente e alleggerendo le bollette.

Qualora tu stia cercando un preventivo fotovoltaico conveniente da installare ad aprile 2024, puoi fare un confronto online dei preventivi utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, per pannelli fotovoltaici (link qui sotto). Questo strumento ti permette di calcolare gratuitamente il preventivo fotovoltaico su misura per te tenendo conto di tutti gli elementi che concorrono a definire il costo dell’impianto stesso, ovvero il luogo in cui intendi installare il dispositivo; la tipologia del prodotto stesso e il fabbisogno energetico della tua famiglia.

CALCOLA IL TUO PREVENTIVO FOTOVOLTAICO »

Nuovo nucleare e rinnovabili insieme per il mix energetico del futuro?

NUCLEARE E MIX ENERGETICO: COSA SAPERE 1 L’Italia starebbe valutando il nucleare di nuova generazione come strategia di sostegno al sistema delle rinnovabili 2 Allo studio la possibilità di costruire piccoli reattori con potenza fino a 300 megawatt 3 Il nucleare di quarta generazione garantirebbe la continuità nella produzione di energia elettrica pulita che le fonti ordinarie (come fotovoltaico ed eolico) non assicurano

Il nucleare di nuova generazione “va visto come una scelta ecologica, come una strategia efficace per supportare l’impegno italiano contro il surriscaldamento globale. Intendiamo il nucleare come un’energia di sostegno al sistema delle rinnovabili. Il nucleare di nuova generazione ci potrebbe quindi acconsentire di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che vogliamo raggiungere senza enormi sacrifici sociali e ambientali”. Sono le parole pronunciate dal ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo, in collegamento video, a un convegno dedicato al tema “Il nucleare italiano nella sfida al cambiamento climatico”.

Secondo il ministro, “l’Italia ha bisogno di molta energia e buona energia per rivoluzionare il suo sistema produttivo. Per muovere il Paese con l’elettrico bisognerebbe coprire il Paese con pannelli solari e pale eoliche: dobbiamo andare con cautela, la scelta del governo è quella di riaprire il capitolo del nucleare nel nostro Paese. intendiamo il nucleare come energia di sostegno alle rinnovabili e questo mix ci sembra quello corretto: piccoli reattori con potenza fino a 300 megawatt potrebbero contribuire in modo significativo”.

Ritornando sulla questione del nucleare di quarta generazione, che sarà tra l’altro oggetto di discussione al prossimo G7 Clima, Energia e Ambiente, che si terrà il 29 e 30 aprile a Venaria (Torino), il ministro dell’Ambiente ha spiegato che “nell’immediato futuro, alla fine di questo decennio e all’inizio del prossimo, la ricerca e la sperimentazione vanno verso quelli che sono definiti piccoli reattori, che danno maggiori garanzie di praticità, di sicurezza e in termini di energia rinnovabile. Il nucleare dà continuità, le energie rinnovabili ordinarie come fotovoltaico ed eolico non sono in grado di dare continuità, invece questo è un modo per integrare la produzione a livello nazionale”.

Offerte in evidenza Risparmia con l'energia solare Detrazioni fiscali del 50% con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio del 90% calcolato con una spesa media annua per l’energia elettrica di 960€, grazie ad autoconsumo ed abbinando il sistema di accumulo la spesa annua prevista può arrivare a 96€.