In questi giorni è cambiato il costo di attivazione Vodafone per alcune delle offerte più popolari dell'operatore per la telefonia mobile e la rete fissa

Vodafone ha deciso di modificare il contributo per l’attivazione di alcune sue offerte di telefonia mobile e di rete fissa. L’aggiornamento avvenuto ad inizio settimana ha riguardato alcune delle tariffe più popolari dell’operatore. Nella maggior parte dei casi, bisogna sottolineare, il costo di attivazione Vodafone è aumentato.

Scopri le offerte di Vodafone »

Costo di attivazione Vodafone: le novità di aprile 2024

Offerte Costo di attivazione Red Pro, Red Max, Infinito, Infinito Black, Red Max Under 25, Red Max Under 18 da 6,99 € a 9,99 € C’All Power 2 € C’All Power Max, Dolce Vita, Family+ e Family+ Netflix Edition invariato

Le modifiche del costo di attivazione Vodafone sono diventate effettive il 14/4/24. Per le offerte C’All Power la promo 30 Giga Gratis al mese per i primi 12 mesi è stata prorogata fino al 19/5/24. A partire dal 2/5/24 tutti i clienti di Vodafone con attivo il servizio Rete Sicura per la protezione di tutti i dispositivi connessi alla rete mobile il costo aumenterà da 1,99 euro a 2,49 euro al mese. Dal 14/4/24 l’aumento di prezzo viene applicato anche alle nuove attivazioni. Per Rete Sicura Family, invece, il canone scende da 3,99 euro a 2,99 euro al mese per le nuove attivazioni.

Offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless 4G/5G Internet Unlimited seconda casa Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate a consumo illimitate con acquisto online Costo mensile primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi 24,90 €/mese 20,90 €/mese per chi ha già la rete fissa Attivazione 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti 19,95 € con acquisto online 39,90 €

Vodafone ha anche deciso di semplificare le sue offerte per la rete fissa, che dal 14/4/24 hanno lo stesso prezzo per tutte le tipologie di connessione: fibra ottica FTTH (Fiber to the Home), FTTC o fibra misto rame (Fiber to the Cabinet), FWA o fibra misto radio (Fixed Wireless Access) in 4G o 5G. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra o se è necessario un apparato outdoor per la FWA, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited/Casa Wireless 5G

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH o fino a 300 Mbps in FWA

chiamate illimitate con la fibra o a consumo con FWA

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

I primi 2 mesi sono gratis, poi si rinnova a 27,90 euro al mese con prezzo bloccato 24 mesi. Altrimenti il prezzo è di 24,90 euro al mese. Acquistandola online il contributo per l’attivazione è di 19,95 euro, invece di 30,90 euro. Per la versione FWA è possibile attivare le chiamate illimitate verso fissi o mobili nazionali al costo di 3 euro al mese sui sistemi Legacy e 2,99 euro al mese sui sistemi Next.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

I clienti di Vodafone per fisso e mobile possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi con l’attivazione di Infinito Insieme. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino e conto corrente. Acquistando il Super Wi-Fi 6 Extender per Internet Unlimited nella versione da 27,90 euro al mese o Casa Wireless Outdoor 4G e 5G il prezzo del dispositivo è di 2,99 euro al mese ma con i primi 2 mesi gratis.

Sono arrivate anche due nuove offerte fisso per le seconde case disponibili per chi ha già attivato una linea:

Internet Unlimited/Casa Wireless 5G (Indoor od outdoor) Seconda Linea

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH o fino a 300 Mbps in FWA

chiamate illimitate (con acquisto online)

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 20,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Alcune offerte senza costo d’attivazione selezionate da SOStariffe.it ad aprile 2024

Tariffe senza costo per l’attivazione Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile SMART Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G fino a 60 Mbps + 10 GB dal terzo rinnovo primo mese a 5 €, poi 5,99 €/mese ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Kena 5,99 Smart 100 Promo minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 5,99 €/mese Promo Flash XL 5,99 di Very Mobile minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Extra 300 di CoopVoce minuti illimitati e 1000 SMS + 300 GB in 4G fino a 150 Mbps primo gratis fino al 30/4/24, poi 9,90 €/mese

Se volete evitare di pagare per l’attivazione della vostra offerta, fortunatamente oggi sono disponibili diverse tariffe che non prevedono questa voce di spesa. Per confrontarle potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare la soluzione più economica in base alle vostre reali esigenze. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Ecco quindi alcune delle migliori offerte senza costo di attivazione disponibili ad aprile selezionate con il comparatore di SOStariffe.it:

SMART Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G fino a 60 Mbps + 10 GB dal terzo rinnovo

Il primo mese costa 5 euro per l’offerta di 1Mobile, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli operatori virtuali. Per chi arriva da Vodafone e nuove SIM, invece, il costo è di 5 euro.

Attiva SMART Reward di 1Mobile »

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Potete anche aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps con l’attivazione di ho. Turbo al costo di 1,49 euro al mese. La stessa opzione è inclusa in ho.+ insieme a vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Kena 5,99 Smart 100 Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Kena 5,99

Promo Flash XL 5,99 di Very Mobile

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

ricarica omaggio fino al 22/4/24

L’offerta di Very Mobile costa 5,99 euro al mese. ttivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Flash XL 5,99 »

Extra 300 di CoopVoce

minuti illimitati e 1000 SMS

300 GB in 4G fino a 150 Mbps

fino a 150 Mbps 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di CoopVoce costa 9,90 euro al mese e il prezzo è fisso per sempre. Il primo mese, attivazione e spedizione sono gratis se la si acquista online entro il 30/4/24. Potete anche richiedere un’eSIM senza costi aggiuntivi.

Attiva Extra 300 »

Offerte in evidenza Spusu 1 3.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA CoopVoce EVO START 4.90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Nucleare e rinnovabili: il nuovo futuro energetico dell’Italia? notizia successiva »