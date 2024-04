Scopri tutte le novità per le offerte Vodafone Internet casa . Dal 14 aprile i prezzi per fibra ottica e FWA sono stati uniformati. Arrivano anche nuove offerte per la seconda casa

Vodafone all’inizio di questa settimana ha avviato una piccola rivoluzione per quanto riguarda il suo listino di offerte fisso. Dal 14 aprile infatti il canone mensile delle sue tariffe, a prescindere dalla tecnologia per la connessione Internet, è stato uniformato. Non solo, l’operatore ha lanciato anche due nuove offerte per la seconda casa. Il contributo per l’attivazione è stato scontato e restano i vantaggi per chi è già suo cliente.

Vodafone Internet casa: le nuove offerte di aprile 2024

Offerte fisso di Vodafone Internet Unlimited Casa Wireless 4G/5G Internet Unlimited seconda casa Navigazione fino a 2,5 Gbps in FTTH fino a 300 Mbps in FWA fino a 2,5 Gbps in FTTH Chiamate illimitate a consumo illimitate con acquisto online Costo mensile primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti primi 2 mesi gratis , poi 27,90 €/mese con prezzo bloccato 24 mesi

, poi 24,90 €/mese 20,90 €/mese per chi ha già la rete fissa Attivazione 19,95 € con acquisto online

con acquisto online 39,90 € per i già clienti 19,95 € con acquisto online 39,90 €

Con le offerte Vodafone per la rete fissa a seconda della copertura potete scegliere tra la fibra FTTH (Fiber to the Home), che prevede un collegamento diretto tra la stazione di trasmissione di base e il modem finale dell’utente, o in alternativa una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale.

Se invece non siete raggiunti dalla fibra, l’operatore propone le sue offerte FWA (Fixed Wireless Access) per la fibra misto radio. Questo tipo di tecnologia garantisce una copertura superiore grazie al collegamento tramite la rete mobile in 4G o 5G ed è in grado di raggiungere anche i piccoli Comuni. Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 27,90 euro al mese bloccato per 24 mesi ma i primi 2 mesi sono gratis. Altrimenti il canone per la rete fissa è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,95 euro acquistandola online, invece di 39,90 euro. Per chi è già cliente di Vodafone il costo della fibra scende a 22,90 euro al mese e il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

Casa Wireless 5G (Indoor od outdoor)

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 27,90 euro al mese bloccato per 24 mesi ma i primi 2 mesi sono gratis. Altrimenti il prezzo è di 24,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 19,95 euro acquistandola online, invece di 39,90 euro. Potete attivare le chiamate illimitate verso fissi o mobili nazionali al costo di 3 euro al mese sui sistemi Legacy e 2,99 euro al mese sui sistemi Next. Nel caso in cui sia prevista la copertura outdoor, i tecnici di Vodafone installeranno una piccola antenna all’estero dell’abitazione nella posizione ottimale per la ricezione del segnale.

Alla vostra offerta fisso potete aggiungere il Super Wi-Fi 6 Extender che migliora la qualità della connessione evitando interferenze e congestioni. Grazie alla tecnologia Easy Mesh il segnale viene esteso a tutte le stanze della casa per navigare senza problemi anche con le porte chiuse. Con l’app Vodafone Station potete poi verificare lo stato dei dispositivi e della qualità della connessione. Il prezzo è di 2,99 euro al mese ma i primi 2 mesi sono gratis per chi attiva una nuova linea fissa. Il contributo per l’attivazione è di 99 cent.

I clienti di Vodafone per il mobile e la connessione di casa possono poi avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi attivando Infinito Insieme. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino co conto corrente.

Tra le offerte Vodafone Internet casa tra le più complete abbiamo invece:

Family Plan

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (con acquisto online)

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

Un mese di Rete Sicura, poi si disattiva in automatico

SIM con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità

Il prezzo è di 34,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online.

V-Max

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (con acquisto online)

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già incluso nel canone mensile)

Super Wi-Fi 6 Extender

Rete Sicura Family

Il prezzo è di 32,90 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è gratis acquistandola online.

Dal 14/4/24 sono disponibili anche due offerte fisso per le seconde casa, disponibili per chi ha già attivato una linea con Vodafone:

Internet Unlimited Seconda Linea

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (con acquisto online)

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 20,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.

Casa Wireless 5G (Indoor od outdoor) Seconda Linea

navigazione illimitata fino a 300 Mbps in FWA 5G

chiamate a consumo

Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer

Attivazione (5 euro al mese per 24 mesi già inclusi nel canone mensile)

Il prezzo è di 20,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro.