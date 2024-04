Scopri le promozioni TIMVISION ad aprile 2024 . Puoi beneficiare dell’offerta TIMVISION con Disney+ a un prezzo scontato. Per una panoramica completa delle offerte della piattaforma di intrattenimento TIM, c’è il comparatore di SOStariffe.it .

Promozione TIMVISION con Disney+ a 3,99 euro per tutto il 2024

Convenienza e vantaggi con le promozioni TIMVISION di aprile 2024. Scopri l’offerta scontata per avere a soli 3,99 euro al mese il pacchetto TIMVISION con Disney+ e anche gli altri pacchetti disponibili sulla piattaforma di intrattenimento TIM.

C’è da notare che tutte le offerte TIMVISION sono abbinabili alle offerte TIM mobile e TIM Internet casa proposte dall’operatore di telefonia. Tuttavia, puoi anche attivarle se, al momento, non possiedi un’utenza TIM. I pacchetti TIMVISION sono spesso disponibili insieme ad altre piattaforme di streaming TV come:

DAZN;

Disney+;

Infinity +

Amazon Prime;

Netflix.

Prima di vedere che cosa propongono le promozioni TIMVISION ad aprile 2024, ricordiamo che, con il comparatore per pay TV di SOStariffe.it, puoi confrontare le migliori offerte tra i partner. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Promozioni TIMVISION: che cosa prevedono le offerte di aprile 2024

NOME DELL’OFFERTA COSTO DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA TIMVISION con Disney+ 3,99 €/mese fino al 31/12/2024 intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità TIMVISION Intrattenimento 6,99 €/mese per tre mesi poi 14,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

Netflix Standard con pubblicità

Amazon Prime TIMVISION Calcio e Sport + Disney+ 30,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

DAZN Standard

Infinity+ TIMVISION Gold 40,99 €/mese intrattenimento di TIMVISION

Disney+ Standard con pubblicità

DAZN Standard

Infinity+

Amazon Prime

Netflix Standard con pubblicità

Qui di seguito le offerte di TIMVISION con Disney+ e le promozioni valide fino al 27 aprile 2024 solo online per nuovi clienti TIMVISION, che già dispongono di un’offerta di connettività:

TIMVISION con Disney+

La promozione TIMVISION con Disney+ ha un costo di 3,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2024 (anziché 6,99 euro al mese). Questa promozione, con TIMVISION box incluso, prevede l’intrattenimento di TIMVISION insieme al piano Disney+ Standard con pubblicità.

È possibile personalizzare la tua offerta Disney+ per non avere le interruzioni pubblicitarie. Ecco come:

pacchetto Disney+ Standard : con soli 3 euro in più al mese si hanno video fino a Full HD, 2 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download e streaming senza pubblicità;

: con soli si hanno video fino a Full HD, 2 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download e streaming senza pubblicità; pacchetto Disney+ Premium: con soli 6 euro in più al mese si hanno qualità video fino a 4K UHD e HDR, 4 riproduzioni simultanee, fino a 10 dispositivi per il download, streaming senza pubblicità, qualità audio fino a Dolby Atmos.

Per conoscere maggiori dettagli dell’offerta TIMVISION con Disney+, vai al link di seguito:

TIMVISION Intrattenimento

TIMVISION Intrattenimento ha un costo di 6,99 euro al mese per 3 mesi e poi di 14,99 euro al mese. La promozione è valida fino al 27 aprile 2024. Con TIMVISION box incluso, questa offerta comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Disney+ Standard con pubblicità;

Netflix Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

Inoltre puoi anche arricchire l’offerta aggiungendo le opzioni per Disney+ e Netflix senza pubblicità.

Per avere maggiori dettagli dell’offerta di TIMVISION Intrattenimento, clicca sul link qui sotto:

TIMVISION calcio e sport e Disney +

Il costo di TIMVISION calcio e sport e Disney+ è di 30,99 euro al mese e solo online nessun costo di attivazione. Con TIMVISION box incluso, questa offerta prevede:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Disney+ Standard con pubblicità ;

; DAZN Standard con inclusa tutta la Serie A fino al 2024, Serie BTK playoff e playout, Europa League, i migliori incontri Conference League e tanti altri sport;

Infinity+ con 104 partite di Champions League.

Inoltre, puoi aggiungere le opzioni per DAZN Plus e Disney+ senza pubblicità.

Per conoscere ulteriori dettagli dell’offerta TIMVISION calcio e sport + Disney+, clicca sul link di seguito:

TIMVISION Gold

TIMVISION Gold è il pacchetto più completo delle offerte TIMVISION. Prevede un costo di 40,99 euro al mese (solo online nessun costo di attivazione), con possibilità di aggiungere le opzioni per i piani Standard senza pubblicità di Netflix e Disney+, oltre che il piano Plus di DAZN.

Con TIMVISION box incluso, questa offerta comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

Disney+ Standard con pubblicità ;

; DAZN Standard con tutta la Serie A fino al 2024, Serie BTK playoff e playout, Europa League, Conference League e gli altri sport;

Infinity+ con incluse 104 partite di Champions League;

Netflix Standard con pubblicità;

Amazon Prime.

Per saperne di più sull’offerta TIMVISIOn Gold, vai al link qui sotto:

