Nel corso degli ultimi mesi, la diffusione del 5G ha registrato una notevole accelerazione . La rete mobile di nuova generazione, infatti, è ora disponibile con tre nuovi operatori virtuali (Sky Mobile, Spusu e 1Mobile), diventando sempre più accessibile. In arrivo, come emerso nelle ultime ore, potrebbero esserci anche le offerte 5G di ho. Mobile . Vediamo i dettagli.

Fino a pochi mesi fa, le offerte 5G erano un’esclusiva degli operatori principali del mercato di telefonia mobile (TIM, Vodafone, Iliad, Fastweb e WINDTRE). Nelle ultime settimane, però, con il debutto di Sky Mobile e il lancio delle offerte dedicate alla rete mobile di nuova generazione da parte di Spusu e 1Mobile, operatori virtuali che utilizzano, rispettivamente, la rete WINDTRE e la rete Vodafone, le cose sono cambiate.

Sul mercato, infatti, oggi sono disponibili molte più offerte 5G e, come confermato da un recente Osservatorio SOStariffe.it, è più facile accedere a offerte 5G da meno di 10 euro al mese. In arrivo, inoltre, potrebbero esserci diverse novità: ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone, potrebbe, infatti, rendere disponibile il 5G ai suoi clienti che, per il momento, possono sfruttare solo il 4G fino a 30 oppure 60 Mbps, in base all’offerta.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

ho. Mobile prepara il lancio del 5G?

3 COSE DA SAPERE SUL 5G DI HO. MOBILE ho. Mobile, se dovesse rendere disponibile il 5G, userà la rete Vodafone Per il momento, ho. Mobile non ha confermato il lancio del 5G Ci sono due indizi che confermano l’arrivo del 5G di ho. Mobile

Per il momento, ho. Mobile non ha confermato in alcun modo il lancio delle prime offerte 5G. L’operatore, però, ha anticipato l’arrivo di importanti novità con un post sulla sua pagina Facebook, senza, però, entrare nei dettagli. Si tratta di una prima possibile anticipazione della volontà dell’operatore di rendere disponibile, a nuovi e già clienti, la possibilità di utilizzare il 5G.

Da notare, inoltre, che il magazine specializzato telefoniatech.it ha pubblicato uno screenshot di un utente ho. Mobile che, sul suo smartphone, ha visto comparire in alto l’icona del 5G. Questa seconda anticipazione potrebbe essere un’uteriore conferma dell’arrivo del 5G per i clienti ho. Mobile. L’operatore virtuale, in questo momento, potrebbe aver avviato dei test in vista del lancio del nuovo servizio.

L’uso del 5G potrebbe essere legato all’attivazione dell’opzione ho.+ dal costo di 1,99 euro al mese. Quest’opzione garantisce di versi vantaggi e consente di portare la velocità massima di connessione da 30 Mbps a 60 Mbps. L’uso della rete 5G potrebbe essere incluso in tale opzione, possiamo ipotizzare senza costi aggiuntivi per gli utenti. Al momento, in ogni caso, non ci sono informazioni aggiuntive in merito alla questione.

Le offerte ho. Mobile di aprile 2024

Il listino di offerte ho. Mobile è molto ricco e include svariate opzioni su cui puntare. Per chi passa a ho. Mobile c’è la possibilità di ottenere minuti ed SMS illimitati oltre a tanti Giga per navigare. Il quantitativo di Giga dipende dall’offerta scelta. Tutte le offerte includono, per ora, il 4G fino a 30 Mbps con possibilità di attivare l’opzione ho.+ per navigare fino a 60 Mbps.

Tra le offerte disponibili troviamo ho. 5,99 che include:

minuti ed SMS illimitati

100 GB

Il costo è di 5,99 euro al mese. Con 2 euro in più al mese è possibile, invece, sfruttare 180 GB mentre con 5 euro in più al mese è possibile accedere a 300 GB al mese. Tutte queste offerte sono disponibili in caso di portabilità del numero da Iliad o da alcuni operatori virtuali selezionati.

Per chi richiede un nuovo numero, invece, è possibile puntare sull’offerta con minuti e SMS illimitati oltre a 100 GB. Il costo è di 6,99 euro al mese. Da notare, inoltre, due promo per chi passa da TIM, Vodafone, WINDTRE o Very Mobile. In questo caso, ci sono 50 GB al costo di 11,99 euro al mese oppure 150 GB al costo di 13,99 euro al mese.

Tutte le offerte ho. Mobile sono disponibili tramite il box qui di sotto. Da notare che per chi porta il numero in ho. ci sono anche 5 euro di ricarica omaggio.

Attiva una delle offerte ho. Mobile »

Per confrontare le offerte ho. Mobile con le proposte principali degli altri operatori è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. Tramite il comparatore è possibile accedere alle principali proposte degli operatori partner di SOStariffe.it con tante proposte, anche in 5G, per il proprio smartphone.

Offerte in evidenza Spusu 1 3.98 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Kena Voce 4.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA CoopVoce EVO START 4.90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA