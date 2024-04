Il Bonus Mutuo è una detrazione fiscale fino a un massimo di 760 euro che puoi applicare sul prestito ipotecario per l’acquisto della casa in cui vivi. Ma, per beneficiare dell’agevolazione, devi soddisfare alcuni requisiti. Scopri i vantaggi di questa misura e le offerte mutui di aprile 2024.

Il Bonus Mutuo 2024 è una detrazione fiscale. Si tratta di un rimborso nella dichiarazione dei redditi (per esempio, il modello 730) che può arrivare fino a una soglia massima di 760 euro. E puoi richiederlo se hai sottoscritto un mutuo per acquistare una casa e a patto che sposti la residenza in questo immobile nell’arco di 12 mesi dalla stipula della compravendita.

Prima di conoscere maggiori dettagli su che cosa preveda e come funzioni questa misura, c’è da notare che, con il comparatore per mutui di SOStariffe.it, puoi confrontare le offerte più vantaggiose tra i partner sia per l’apertura di un nuovo mutuo, sia per la surroga di un mutuo già in corso. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

CONFRONTA I MUTUI DI APRILE 2024»

Bonus Mutuo: come funziona e chi spetta l’agevolazione

BONUS MUTUO 2024 IN PILLOLE 1 Il Bonus Mutuo è un’agevolazione sotto forma di detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi, le spese e gli oneri accessori pagati per il mutuo per acquistare casa 2 Puoi beneficiare dello sconto fiscale nella dichiarazione redditi per l’anno in cui hai pagate queste spese 3 Ecco quali sono i requisiti per beneficiarne: il proprietario della casa deve essere il titolare del contratto del mutuo

deve essere il il mutuo deve essere garantito da un’ipoteca immobiliare

deve essere garantito da occorre trasferire la residenza nella nuova casa entro 12 mesi , facendola diventare la “ prima casa “

nella nuova casa , facendola diventare la “ “ il mutuo deve essere stipulato non oltre i 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile o non oltre i 12 mesi dopo

Il Bonus Mutuo 2024 è una detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi e non è un incentivo. L’agevolazione permette di avere uno “sconto” fiscale su:

gli interessi passivi che hai pagato alla banca;

le spese per l’accensione del mutuo;

gli oneri accessori.

Con questa misura, il governo della premier Meloni offre un aiuto alle famiglie che intendano comprare una nuova casa. E, per centrare questo obiettivo, ha varato un’agevolazione con queste caratteristiche:

un rimborso nella dichiarazione dei redditi su una parte degli interessi passivi e oneri;

l’importo massimo detraibile è di 4.000 euro all’anno ;

; la detrazione fiscale è del 19% , ovvero fino a un massimo di 760 euro;

, ovvero fino a un massimo di 760 euro; lo sconto fiscale puoi averlo per l’anno in cui le spese sono state realmente sostenute.

Se sei interessato ad avvalerti del Bonus Mutuo, devi sapere che, per beneficiare di questa misura, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Ecco quali sono:

il proprietario dell’immobile deve essere il titolare del contratto di mutuo;

il mutuo deve essere garantito da un’ipoteca immobiliare ;

; la casa acquistata con il mutuo deve diventare l’abitazione principale entro 12 mesi e il titolare e proprietario vi abbiano la residenza;

il mutuo deve essere sottoscritto non oltre i 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile o non oltre i 12 mesi dopo.

Richiedi un preventivo per il tuo prestito Durata del finanziamento 12 Mesi 15 Mesi 18 Mesi 24 Mesi 30 Mesi 36 Mesi 42 Mesi 48 Mesi 54 Mesi 60 Mesi 66 Mesi 72 Mesi 78 Mesi 84 Mesi 90 Mesi 96 Mesi 108 Mesi 120 Mesi CALCOLA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Mutuo: come risparmiare sulla rata mensile ad aprile 2024

Se vuoi approfittare del Bonus Mutuo e vuoi trovare un finanziamento conveniente, il comparatore per mutui di SOStariffe.it permette di confrontare tra loro le offerte di aprile 2024. Consente di individuare quella più conveniente tra i partner per risparmiare sulla rata mensile di un nuovo mutuo, oppure per la surroga, ovvero la possibilità di trasferire un mutuo in corso da una banca a un’altra per avere condizioni più favorevoli.

In particolare è vantaggiosa la surroga, ovvero la portabilità del mutuo da una banca a un’altra, in quanto:

consente di modificare le condizioni contrattuali per abbassare la rata mensile;

è un’operazione completamente gratuita ;

; è più facile essere accettati da una nuova banca se il residuo di mutuo da pagare è di almeno il 50% dell’importo totale del finanziamento.

Con il comparatore di SOStariffe.it, puoi trovare soluzioni per la surroga convenienti, per esempio, passando da un tasso variabile a uno a tasso fisso in maniera tale da abbassare la rata mensile. Utilizzare il tool di SOStariffe.it per la surroga di un mutuo è semplice e veloce. È sufficiente:

cliccare su “Sostituzione mutuo“;

indicare il tipo di tasso desiderato;

inserire il valore del finanziamento da richiedere;

valutare le opzioni più vantaggiose.

Oltre al tool digitale e gratuito di SOStariffe.it per avere una panoramica precisa e dettagliata delle varie alternative presenti sul mercato, c’è anche il servizio di assistenza telefonica gratuita e senza impegno all’acquisto, chiamando al numero verde 800.99.99.95.

Offerte in evidenza Acquista la tua casa Confronta 60 banche con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA