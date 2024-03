Le prime offerte 5G sono arrivate sul mercato italiano di telefonia mobile nel corso del 2019. Successivamente, sul finire del 2020, il settore ha registrato una nuova accelerazione, con la possibilità per gli utenti di poter scegliere tra le offerte di 5 diversi operatori (TIM, Vodafone, Fastweb, WIINDTRE e Iliad) per poter accedere alla rete mobile di nuova generazione.

Nel corso del primo trimestre del 2024 si è registrata, finalmente, un’ulteriore espansione della disponibilità del 5G con il debutto di Sky Mobile, nuovo brand di Sky per il settore di telefonia mobile, lanciato in collaborazione con Fastweb, e il lancio delle prime offerte 5G degli operatori virtuali Spusu e 1Mobile. Per gli utenti, quindi, è oggi molto più semplice accedere a una tariffa in grado di garantire la possibilità di sfruttare il 5G.

La nuova indagine dell’Osservatorio SOStariffe.it ha analizzato l’attuale stato del mercato di telefonia mobile, con un focus sulle offerte 5G, confermando come oggi sia molto più semplice accedere alla rete mobile di nuova generazione. Il 5G comporta ancora una spesa quasi doppia rispetto alle offerte 4G ma garantisce circa il doppio dei Giga. La grande novità è la diffusione di offerte 5G da meno di 10 euro al mese che includono, in media, ben 224 GB mensili.

Ecco i dati completi:

Le tariffe 5G sono ora più accessibili

I dati riportati in Tabella 1, qui di seguito, fotografano l’attuale stato del mercato di telefonia mobile. I dati raccolti dall’Osservatorio, infatti, evidenziando come una tariffa, in media, includa 164 GB al costo di 9,78 euro al mese. Molto interessante è il confronto tra le offerte 4G e le offerte 5G.

Chi sceglie oggi una tariffa 4G può contare, in media, su 127 GB di traffico dati incluso a fronte di un costo di 7,82 euro al mese. Per le offerte 5G, invece, il bundle dati sale fino a 249 GB mentre il canone risulta essere pari a 14,21 euro al mese. Al doppio dei Giga corrisponde, quindi, un quasi raddoppio dei costi.

L’arrivo delle offerte 5G degli operatori virtuali oltre che il lancio di offerte “operator attack” da parte di alcuni operatori ha reso molto più facile attivare una tariffa 5G da meno di 10 euro al mese. Questa particolare categoria di offerte prevede un canone di 9,14 euro al mese e garantisce l’accesso a 224 GB.

Tabella 1

TIPO DI OFFERTA GIGA INCLUSI CANONE MENSILE Tutte le offerte 164 GB 9,78 € Offerte 4G 127 GB 7,82 € Offerte 5G 249 GB 14,21 € Offerte 5G < 10€ 224 GB 9,14 €

Come sono cambiate le offerte 5G dal 2021 a oggi

L’analisi dell’evoluzione delle offerte 5G nel corso degli ultimi anni conferma la maggiore accessibilità di questo tipo di tariffe. Come evidente dai dati riportati in Tabella 2, infatti, le offerte 5G hanno sempre garantito tanti Giga per poter sfruttare al massimo la rete dati.

Nel 2024, però, si registra il massimo storico con 249 GB al mese a disposizione di chi sceglie una tariffa 5G. Molto interessante, inoltre, è l’evoluzione del canone mensile medio, passato da oltre 21 euro a circa 14 euro al mese nel confronto tra il 2021 e il 2024.

Come evidenziato in precedenza, inoltre, le tariffe 5G da meno di 10 euro al mese, con ben 224 GB di media, sono ora uno degli elementi centrali del mercato di telefonia e garantiscono la possibilità di sfruttare appieno la rete mobile di nuova generazione anche con costi ridotti.

Tabella 2

ANNO GIGA INCLUSI CANONE MENSILE 2021 233 GB 21,06 € 2022 185 GB 17,04 € 2023 191 GB 17,35 € 2024 249 GB 14,21 €

Rilevazioni SOStariffe.it – 22 marzo 2024. I dati per le singole annualità si riferiscono ai mesi di marzo 2021, maggio 2022, maggio 2023 e marzo 2024. Per i dati del 2024 è considerato un campione di 96 tariffe, con almeno 100 minuti e 10 GB inclusi ogni mese, proposte da 19 operatori. Per il calcolo dei Giga medi, per le tariffe con Giga illimitati è considerato il valore di uso corretto indicato dall’operatore che propone la tariffa

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Fastweb Casa Light FWA: chi e come può attivare l’offerta a Marzo 2024 notizia successiva »