Sky Mobile lancia le sue prime offerte. L’operatore virtuale “powered by Fastweb” arriva sul mercato di telefonia mobile proponendo tre tariffe, con costi da 7,95 euro al mese, senza vincoli, costi nascosti o costi di uscita. Le offerte proposte da Sky Mobile prevedono la sottoscrizione del contratto con Fastweb che, di fatto, è il fornitore del servizio.

La rete utilizzata è la stessa utilizzata dagli utenti Fastweb e, quindi, include il 5G, senza alcun costo extra. Con le nuove offerte mobile, Sky arricchisce la sua gamma di servizi che già include le offerte Sky WiFi per Internet a casa oltre alla Pay TV.

Per confrontare le offerte Sky Mobile con tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile accedere al comparatore di SOStariffe.it, tramite il tasto qui di sotto e poi selezionare le caratteristiche dell’offerta desiderata. Una volta individuata l’opzione giusta, potrete raggiungere il sito dell’operatore e completarne l’attivazione direttamente online.

Sky Mobile: ecco le prime offerte

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE SKY MOBILE 1. Sky Mobile mette a disposizione dei nuovi utenti 3 tariffe a partire da 7,95 euro al mese 2. Tutte le tariffe includono il 5G senza costi aggiuntivi 3. Le offerte sono disponibili per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore

Il debutto di Sky Mobile sul mercato di telefonia mobile avviene con la possibilità, per gli utenti, di scegliere tra tre tariffe tra cui individuare l’opzione giusta. Le offerte proposte seguono lo stesso schema delle offerte Fastweb Mobile (sia in termini di costi che per quanto riguarda i Giga inclusi).

I clienti che scelgono Sky Mobile andranno a sottoscrivere un contratto con Fastweb ed a utilizzare la rete Fastweb (con 5G incluso). Per il momento, alcuni servizi accessori, come le eSIM o la possibilità di acquistare smartphone a rate, non fanno parte della gamma di offerte Sky Mobile.

Ecco le proposte del nuovo operatore virtuale:

Sky Mobile

La prima tariffa si chiama semplicemente Sky Mobile e include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

100 SMS

150 GB in 4G e 5G

minuti illimitati, 100 SMS e fino a 9 GB in roaming in UE, Regno Unito, Svizzera e in Ucraina

Il costo è di 7,95 euro al mese con un contributo iniziale di 10 euro per la SIM.

Sky Mobile Full

Da valutare anche Sky Mobile Full. Questa seconda tariffa include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

100 SMS

200 GB in 4G e 5G

minuti illimitati, 100 SMS e fino a 11 GB in roaming in UE, Regno Unito, Svizzera e in Ucraina

Sky Mobile Full prevede un costo di 9,95 euro al mese con un contributo iniziale di 10 euro per la SIM.

Sky Mobile Maxi

A completare la gamma di offerte Sky Mobile c’è la tariffa più completa, denominata Sky Mobile Maxi. Quest atariffa include

minuti illimitati verso tutti in Italia

100 SMS

300 GB in 4G e 5G

minuti illimitati, 100 SMS e fino a 13 GB in roaming in UE, Regno Unito, Svizzera e in Ucraina

La versione Maxi delle tariffe Sky Mobile prevede un costo di 11,95 euro al mese con un contributo iniziale di 10 euro per la SIM.

Sky Mobile: come funzionano le offerte

Le offerte Sky Mobile, come anticipato in precedenza, prevedono l’utilizzo della rete Fastweb, fornitore del servizio di telefonia mobile per i clienti Sky Mobile. Il 5G è sempre incluso senza costi extra. Si tratta di tariffe ricaricabili che non prevedono vincoli e costi nascosti. Da notare, inoltre, che il pagamento può avvenire:

con Ricarica Automatica e addebito su conto corrente o carta di credito

e addebito su conto corrente o carta di credito con Ricarica manuale

L’attivazione delle offerte Sky Mobile comporta sempre un contributo una tantum di 10 euro che si somma al costo del primo mese. Da notare, inoltre, che tutte le offerte sono disponibili con o senza portabilità del numero da un altro operatore. Non ci sono vincoli sugli operatori di provenienza (ma non è possibile passare da Fastweb Mobile a Sky Mobile visto che il fornitore del servizio è lo stesso).

Come avviene anche per Fastweb, il Roaming Like at Home è esteso: oltre ai Paesi UE e dello spazio economico europeo, infatti, è possibile utilizzare i contenuti dell’offerta attivata anche in Svizzera, nel Regno Unito e in Ucraina. In altri Paesi, invece, è prevista una tariffazione a consumo.

