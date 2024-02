Fastweb Mobile spinge sul 5G e dalla scorsa settimana ha reso disponibile la sua rete a tutti. Fino a novembre l’operatore di telefonia mobile aveva pubblicato sul suo sito una lista di smartphone e tablet compatibili che comprendeva i prodotti di marchi come Samsung, Apple, OPPO, Xiaomi, Motorola, Hauwei, Honor, Realme, Google, ZTE e Vivo. Dalla scorsa settimana, però, Fastweb Mobile ha annunciato il supporto a tutti i telefoni presenti nel mercato italiano.

5G Fastweb: gli smartphone compatibili e dettagli sulla rete a febbraio 2024

Tutti i dettagli sul 5G di Fastweb Mobile I dettagli Smartphone compatibili tutti i modelli disponibili sul mercato italiano Velocità di navigazione fino a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload Copertura la copertura a fine 2023 era del 72,4% della popolazione italiana ed è sovrapponibile a quella di WindTre con cui Fastweb Mobile condivide la rete 5G

Dal 23/2/24 la pagina dedicata al 5G Fastweb è stata aggiornata sia a livello grafico sia di contenuti. La lista di smartphone compatibili con la rete di ultima generazione dell’operatore è scomparsa ed è stata sostituita dalla scritta “Se la tua offerta lo prevede, il 5G è incluso gratuitamente e può essere utilizzato con i dispositivi 5G presenti nel mercato italiano“. Lo stesso concetto viene ribadito nella sezione dedicata alle “domande frequenti” sul 5G e in quella della trasparenza tariffaria. Inoltre, scorrendo la pagina fino in fondo vedrete il messaggio “Compatibilità senza compromessi! Goditi la velocità del 5G sul tuo smartphone o acquistane uno nuovo: sarà già pronto per navigare al massimo della velocità“.

Vi ricordiamo che con il 5G Fastweb potete navigare fino a 1,6 Gbps in download e 150 Mbps in upload in tutte le principali città italiane. Fastweb Mobile nel 2020 ha stretto un accordo con WindTre per la creazione di una rete 5G condivisa quindi la copertura del primo operatore è sovrapponibile a quella del secondo gestore pari al 72,4% della popolazione italiana in 5G TDD alla fine del 2023. L’obiettivo di Fastweb Mobile è comunque quello di raggiungere una copertura del 90% del territorio nazionale entro il 2025. Inoltre, l’azienda utilizza la sua rete 5G anche per fornire i suoi servizi in fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access).

Fastweb Mobile però come confermato dal suo ex amministratore delegato, Alberto Calcagno, ha deciso anche di appoggiarsi non solo alla rete di WindTre ma anche a quella di TIM. Dal 2022 però le SIM dell’operatore si attivano direttamente sotto la rete di WindTre, permettendo quidi ai clienti di navigare fin da subito in 5G se c’è adeguata copertura e si utilizza uno smartphone compatibile.

Le offerte Fastweb Mobile di febbraio 2024

Le offerte di Fastweb Mobile Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 200 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese

Tutte le offerte di Fastweb Mobile attualmente disponibili includono la navigazione 5G. L’operatore non prevede vincoli o costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi richiedere il recesso in qualsiasi momento senza il timore di penali o il pagamento di spese aggiuntive per la disattivazione della linea. La sua rete poi è stata premiata dalla società di analisi indipendente Ookla come la più veloce in Italia nel 2022-2023. A febbraio potete quindi scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Attiva Fastweb Mobile »

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Attiva Fastweb Mobile Full »

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB in 5G

13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli. L’assicurazione Assistenza Pet inclusa nell’offerta si rinnova di anno in anno insieme al piano mobile e include supporto h24 da parte di un veterinario in telemedicina, consegna a domicilio dei farmaci, rimborso spese per la ricerca in caso di smarrimento e altri servizi. Il cane o il gatto devono avere un’età compresa tra 3 mesi e 10 anni compiuti.

Attiva Fastweb Mobile Maxi »

Non c’è contributo per l’attivazione per nessuna delle offerte di Fastweb Mobile. La SIM costa 10 euro ma la spedizione è gratuita. La riceverete quindi direttamente a casa con consegna direttamente nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi.

L’operatore poi in negozio vi permette di acquistare un’eSIM al costo di 10 euro. I vantaggi di questa tecnologia sono innegabili. Innanzitutto l’eSIM si scarica sul telefono come un qualsiasi file tramite un apposito QR Code ma soprattutto permette di utilizzare due numeri di telefono sullo stesso dispositivo, non si può perdere o danneggiare ed è anche più ecologica. Per l’attivazione della promozione potete scegliere di effettuare la verifica dell’identità tramite SPID, CIE (Carta d’identità Elettronica) o video identificazione.

Potrete poi gestire la vostra offerta con la massima semplicità tramite l’app MyFastweb, disponibile per il download su iOS e Android. Da qui si può verificare credito e consumi, effettuare una ricarica e tante altre operazioni utili.

Acquistare uno smartphone a rate con Fastweb Mobile a febbraio 2024

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Fastweb Prezzo di listino iPhone 15 a partire da 46,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 50 € di risparmio 979 € Samsung Galaxy S24 Ultra a partire da 68,45 €/mese per 20 rate

per 20 rate 130 € di risparmio 1.499 € OPPO Reno8 Lite a partire da 12 €/mese per 24 rate

per 24 rate 59 € di anticipo

37 € di risparmio 309,99 €

Se ancora non avete uno smartphone 5G potete acquistarlo a rate senza anticipo abbinandolo a qualsiasi offerta di Fastweb Mobile. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). L’operatore solitamente prevede una rateizzazione in 20 mesi. Potrete poi ritirare comodamente il nuovo telefono in uno dei suoi negozi. Con il servizio di trade-in di Fastweb Mobile potete dare in permuta un vecchio cellulare per ricevere un acconto pari alla valutazione fatta dal gestore direttamente sul conto corrente.

Non solo, se avete attivato Fastweb Mobile e scegliere di abbinarle un telefono a rate avrete 300 GB inclusi allo stesso prezzo invece dei 150 GB normalmente previsti dalla promozione.

Tra i migliori smartphone 5G da acquistate a rate con l’operatore c’è sicuramente iPhone 15 a partire da 46,45 euro al mese per 20 rate più 3 mesi gratis di Apple TV+, che poi si disattiva in automatico salvo rinnovo. Se preferite un telefono con Android come sistema operativo, invece, non potete perdervi Samsung Galaxy S24 Ultra da 256 GB all’incredibile prezzo di partenza di 68,45 euro al mese per 20 rate.

