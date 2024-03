Bollette luce e gas, c'è aria di cambiamento. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente è al lavoro per una revisione delle fatture , nell’ottica di renderle più semplici e comprensibili. Si studia uno “scontrino” dell’energia con il prezzo di luce e gas pagato in ogni singola fattura. Le novità e le migliori offerte luce e gas dei partner di SOStariffe.it a marzo 2024.

Nuovo look all’orizzonte per le bollette luce e gas. La parola d’ordine è semplificare. L’obiettivo è di renderle più chiare e uniformi. E per centrare questo scopo si prepara a fare il suo debutto una sorta di “scontrino” dell’energia, che faccia vedere a colpo d’occhio ai clienti domestici il costo kWh e il costo metano al metro cubo pagato in ogni singola fattura. È l’ipotesi sulla quale sta lavorando ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, così come ha chiarito lo stesso presidente, Stefano Besseghini, in un’intervista al quotidiano “Corriere della Sera”.

Nel paragrafo che segue illustreremo l’ipotesi di modifica delle bollette luce e gas al vaglio di ARERA e lo stile che potrebbero presto avere. Prima, però, ricordiamo che se stai cercando una soluzione luce o gas del Mercato Libero che ti faccia risparmiare, puoi affidarti al confronto online delle offerte grazie al comparatore di SOStariffe.it, accessibile cliccando al link qui sotto.

SCOPRI LE OFFERTE LUCE E GAS »

Utilizzare il tool di SOStariffe.it è semplice e intuitivo: basta inserire il consumo annuo della tua famiglia per avere subito una classifica delle offerte luce e gas proposte dai partner a marzo 2024 più vantaggiose per il tuo fabbisogno. L’informazione sui kWh che la tua famiglia contabilizza in un anno può essere consultata in una bolletta recente, oppure stimandolo grazie ai filtri integrati nel comparatore, come da widget qui sotto:

Controlla i tuoi consumi e scopri il risparmio Seleziona i tuoi elettrodomestici Forno Lavatrice Frigorifero Climatizzatore Lavastoviglie Scaldabagno CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Bollette luce e gas: in arrivo lo “scontrino” dell’energia, più chiarezza sulle spese

Nell’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, il presidente di ARERA, Stefano Besseghini, ha parlato anche del progetto di revisione della bolletta 2.0 su cui è al lavoro l’Autorità italiana dell’energia. Il traguardo è strutturare la bolletta in modo da far balzare subito all’occhio le informazioni essenziali e funzionali alla comprensibilità del prezzo pagato rispetto al servizio di fornitura fruito.

“Stiamo provando a rendere ancora più evidente il costo del kWh della luce e metri cubi del gas – ha detto Besseghini – perché è una componente variabile che ora si vede soltanto nelle bollette di dettaglio e non di sintesi. Vogliamo renderlo ben visibile perché il consumatore sia consapevole di quanto paga. Un altro aspetto è quello dell’omogeneità nelle informazioni in modo tale che i consumatori possano confrontarle facilmente come quando fanno benzina. Quello a cui vorremmo arrivare è una sorta di scontrino dell’energia, sintetico e sostanzialmente uguale per tutti gli operatori.”.

Sul restyling delle bollette luce e gas, ARERA ha lanciato una prima consultazione pubblica nel novembre 2023 e una seconda arriverà a stretto giro di posta, con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e proposte da tutti gli attori coinvolti, comprese le associazioni dei consumatori. L’idea è arrivare all’approvazione della delibera già tra luglio e settembre 2024, a cui farà poi seguito un periodo di adeguamento.

Bollette luce e gas: le ipotesi di revisione a marzo 2024

BOLLETTE LUCE E GAS, IL NUOVO LOOK 1 Frontespizio unificato: avrà una struttura uguale per tutti i clienti finali e conterrà una sorta di “scontrino” dell’energia 2 Elementi essenziali: questa sezione, insieme al Frontespizio unificato, andrebbe a sostituire l’attuale “bolletta sintetica” 3 Elementi di dettaglio: continueranno a

riportare le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati

La nuova struttura delle bollette luce e gas (su cui ARERA ha avviato la consultazione di novembre 2023) ipotizza il seguente look. Il “cuore” della bolletta sarà la prima pagina obbligatoria, il cosiddetto “Frontespizio unificato”, con un layout uguale per tutti i clienti. Il Frontespizio Unificato conterrà i dati identificativi del cliente e le informazioni-chiave della fornitura, ma anche gli importi fatturati, secondo una modalità di tipo “scontrino dell’energia” affinché siano resi evidenti gli elementi economici riferiti al periodo di fatturazione in oggetto.

“Il Frontespizio unificato – si legge in un documento di ARERA – è finalizzato specificamente alla semplicità di reperimento e comprensione delle informazioni di base relative al periodo di fatturazione cui si riferisce la bolletta, con una struttura uguale per tutti i venditori, cosicché ogni cliente cambiando fornitore possa comunque trovarsi una prima ‘fotografia sempre riconoscibile’ della situazione“.

Segue poi una sezione chiamata “Elementi essenziali”: in questo caso le modalità grafiche e/o editoriali rimarrebbero stabilite dai singoli fornitori. Questa sezione, insieme al “Frontespizio unificato”, andrebbe a sostituire l’attuale “bolletta sintetica”.

Una terza sezione è rappresentata dagli “Elementi di dettaglio”, che continueranno a riportare le informazioni di dettaglio relative agli importi fatturati, comprese le informazioni relative alla normativa fiscale, con l’indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati attualmente previste.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 705,49 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 776,02 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 770,13 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

« notizia precedente Il 5G è ora più accessibile: con meno di 10 €/mese ci sono offerte con 224 GB notizia successiva »