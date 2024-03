Sei un cliente di Iliad e non ricevi più le chiamate? Scopri come fare per tornare a utilizzare il telefono come sempre in pochi semplici passi con la guida di SOStariffe.it

Avete problemi a ricevere le chiamate sul vostro smartphone? Se siete clienti di Iliad di solito bastano pochi passaggi per tornare a utilizzare la vostra offerta di telefonia mobile come sempre. Si tratta di effettuare qualche piccola verifica nelle impostazioni. Non serve quindi avere una conoscenza particolarmente dettagliata dal lato tecnologico. Di seguito vi proponiamo una semplice e dettagliata guida su come risolvere il problema alle chiamate in entrata.

Iliad, impossibile ricevere chiamate: la guida di marzo 2024

Cause per cui non si ricevono più le telefonate Soluzioni Credito insufficiente acquistare una ricarica online o presso i punti vendita autorizzati

o presso i punti vendita autorizzati verificare il credito residuo dall’Area Personale

dall’Area Personale Attivare il sistema di autoricarica Connessione dati non attiva iOS: Cliccare su Impostazioni > Cellulare > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Dati cellulare

Cliccare su > > Spostare su la levetta corrispondente alla voce Android: Selezionare la voce Rete e Internet > Rete mobile > Se necessario (in caso di dispositivo dual SIM, per esempio) scegliere la SIM per la quale si vuole controllare la connessione > Spostare su On la levetta corrispondente alla voce Connessione dati Assenza di copertura Provare a spostarsi all’aperto in un luogo libero da ostacoli fisici di origine naturale (montagna, colline, etc.) o artificiale (palazzi, antenne, etc.)

Provare ad attivare la Modalità aereo dello smartphone, attendere qualche secondo e disattivarla nuovamente. In questo modo si forza la ricerca automatica della rete

La prima cosa da verificare quando non si ricevono le chiamate con Iliad è provare a spegnere e riaccendere il telefono. La seconda è verificare che la connessione dati sia attiva. Altrimenti, lo smartphone non è in grado di ricevere il segnale. Per controllare che non sia così basta accedere alle impostazioni del dispositivo e poi cliccare sulla voce dedicata alla connessione dati mobile. Altrimenti, è possibile che non abbiate sufficiente credito sulla SIM. In questo caso potete scegliere di acquistare una ricarica nelle seguenti modalità:

dall’ Area Personale

sul sito di Iliad

negli Iliad Store – Iliad Corner tramite Simbox

tramite Simbox negli Iliad Point nei punti vendita aderenti al circuito Snaipay

nei punti vendita aderenti al circuito Snaipay presso i rivenditori Sisal – Puntolis

nei supermercati Esselunga

nei punti vendita iliad Space

Potete verificare il credito residuo dall’Area Personale sul sito, accessibile da mobile e web inserendo le apposite credenziali, nella sezione “Consumi e credito“. In alternativa potete inviare un SMS gratuito al 400 con testo “credito” per ottenere le informazioni su credito residuo e data di scadenza dell’offerta. In qualsiasi momento è comunque possibile attivare dall’Area Personale il sistema di ricarica automatica su conto corrente o carta di credito. L’operatore vi addebiterà solo il costo effettivo dell’offerta.

Se ancora non ricevete chiamate è possibile che non ci sia copertura da parte di Iliad. Vi ricordiamo che l’operatore raggiunge in 4G/4G+ il 99% del territorio italiano e con le sue offerte 5G fino a 3.000 Comuni in tutta la Penisola. In questo caso uno dei trucchetti per forzare la ricerca della rete da parte del cellulare è quello di attivare la Modalità aereo, ovvero la funzione che disattiva la connessione dati, attendere qualche secondo e poi disattivarla nuovamente.

Se ancora non riuscite a ricevere le chiamate l’ultima risorsa è quella di contattare il Servizio Clienti al 177. Il servizio è gratuito chiamando dal proprio numero di Iliad e disponibile dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni festivi, dalle 8 alle 22. Chiamando dal numero di un altro operatore la telefonata verrà tariffata in base al piano attivo sulla SIM.

Le offerte di Iliad di marzo 2024

Le offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Flash 150 minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G 7,99 per sempre Flash 200 minuti e SMS illimitati + 200 GB anche in 5G 9,99 per sempre Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G 13,99 per sempre

Iliad permette di scegliere tra differenti offerte senza vincoli né costi nascosti. Se non siete soddisfatti potete quindi disattivarle in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o ulteriori spese per la disattivazione della linea. Data l’assenza di rimodulazioni il prezzo è fisso per sempre. A marzo potete scegliere tra:

Flash 150

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/4/24.

Flash 200

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 4/4/24.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le offerte il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. La riceverete direttamente a casa nella cassetta delle lettere con Poste Italiane entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In alternativa potete richiedere anche online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Per scaricarla vi basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone l’apposito QR Code presente nell’email di riepilogo dell’ordine o anche in un momento successivo nell’Area Personale. Per attivarla dovrete poi inserire il codice segreto e poi seguire le indicazioni a schermo. Per l’attivazione dell’offerta servirà infine effettuare la video identificazione. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti d’identità. La procedura richiederà meno di tre minuti.

A tutte le offerte di Iliad potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento a tasso zero (salvo approvazione). Ad esempio, si può avere iPhone 15 a partire 35,16 euro al mese per 20 rate con la promessa di restituire il telefono alla fine del finanziamento. Altrimenti se date in permuta un vecchio cellulare avrete uno sconto fino a 825 euro per iPhone 15 Pro.

Se poi attivare un’offerta come Flash 200 a partire da 9,99 euro al mese con pagamento automatico potrete usufruire di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. Con IliadBox avrete inclusa una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) oltre a chiamate illimitate, attivazione e modem IliadBox con supporto al Wi-Fi 6 in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre o 19,99 euro al mese per sempre per i già clienti mobile. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Per confrontare le offerte di Iliad con quelle di altri operatori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per costruire il vostro personale profilo di consumo e trovare la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare l’acquisto.

