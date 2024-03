In aumento nel nostro Paese sia la capacità installata sia la produzione delle rinnovabili a febbraio 2024 rispetto all’anno precedente. Crescono le fonti idrica +70,4%, eolica +26,4% e geotermica +4,3%. I dati Terna e un focus su come trovare il preventivo fotovoltaico con il miglior rapporto qualità/prezzo tra le proposte dei partner di SOStariffe.it a marzo 2024 .

Prosegue la marcia delle rinnovabili in Italia. Dopo l’aumento dell’incidenza delle fonti green a gennaio 2024, c’è un nuovo (doppio) traguardo da celebrare per l’energia “pulita” nel nostro Paese: nei primi due mesi di quest’anno, la capacità rinnovabile in esercizio ha registrato un balzo all’insù di 1.330 MW. Tale valore è superiore di 561 MW (+73%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Così come, a febbraio 2024, la produzione di energia verde è cresciuta del +29,3%.

La fotografia dello sprint rinnovabili è stata scattata dal report mensile di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale. Quest’ultima ha anche rilevato che, a febbraio 2024, i consumi di energia elettrica sono saliti dell’1,6% rispetto allo stesso mese del 2023, toccando quota 25,3 miliardi di kWh. In rialzo il fabbisogno in tutte le aree del Paese:

+2% al Nord;

+1,3% al Centro;

+0,7% al Sud e Isole.

Rinnovabili in crescita in Italia: la fotografia di Terna a marzo 2024

Aumenta ancora l’incidenza delle rinnovabili nel mix elettrico tricolore a febbraio 2024. Secondo i dati resi noti da Terna, le fonti pulite hanno coperto il 32,7% della domanda elettrica (era il 26,8% a febbraio 2023).

In particolare, a trainare la “cavalcata” delle rinnovabili nel nostro Paese sono state:

la fonte idrica con un +70,4% rispetto al febbraio 2023;

con un rispetto al febbraio 2023; la fonte eolica , in rialzo del +26,4% rispetto allo stesso periodo di un anno fa;

, in rialzo del rispetto allo stesso periodo di un anno fa; la fonte geotermica, che ha fatto segnare un +4,3% al confronto con l’anno precedente.

Come rileva ancora Terna, è invece, in diminuzione la fonte termica come diretta conseguenza della crescita di rinnovabili ed import: -17,5% rispetto a febbraio 2023. Crolla anche la produzione a carbone: -75% in confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Pressoché stabile la fonte fotovoltaica (-0,4%).

Oltre ad aumentare la produzione delle rinnovabili (+23,9% a febbraio 2024 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente), cresce anche la capacità installata da nord a sud del Paese: a inizio 2024 la capacità rinnovabile in esercizio è aumentata di 1.330 MW, con un +73% rispetto ai primi due mesi del 2023.

In particolare, a gennaio e febbraio di quest’anno, la capacità fotovoltaica in esercizio è aumentata di 1.218 MW, in crescita di 546 MW (+81%) rispetto allo stesso periodo del 2023. La regione con l’incremento maggiore è il Lazio con 187 MW, seguita da:

Lombardia (+164 MW);

Veneto (+105 MW).

Per quanto riguarda l’eolico, la capacità in esercizio è aumentata di 117 MW nei primi due mesi dell’anno. Nello stesso periodo del 2023, fanno sapere da Terna, l’incremento era stato di 97 MW, registrando pertanto un aumento di 20 MW (+21%). In questo caso, la regione con l’incremento maggiore è la Sicilia con 50 MW, seguita da Campania (+36 MW) e Liguria (+4 MW).

