Nuove offerte TIMVISION con DAZN incluso . Ecco come cambiano i costi dei piani tariffari di TIM per vedere il calcio e lo sport ad aprile 2024. Scopri le novità in arrivo su SOStariffe.it .

Come cambiano le offerte TIMVISION con DAZN compreso. Le novità di aprile 2024 giungono dopo che TIM e DAZN hanno annunciato il nuovo accordo di distribuzione non esclusivo. Quest’intesa permetterà agli abbonati di TIMVISION di continuare a vedere le 10 partite di ogni giornata del Campionato di calcio Serie A per le prossime cinque stagioni fino al 2029. In più potranno beneficiare di tutta l’offerta sportiva della piattaforma globale di intrattenimento e live streaming.

Offerta TIMVISION con DAZN incluso ad Aprile 2024: scopri le proposte

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ costo di 30,99 €/mese

abbonamento include piano Standard di DAZN , Infinity+ , piano standard di Disney+

, , piano standard di TIMVISION box incluso

solo online senza nessun costo di attivazione TIMVISION Gold costo di 40,99 €/mese

abbonamento include piano Standard di DAZN , Infinity+ , Amazon Prime , piano standard di Netflix e piano standard di Disney+

, , , piano standard di e piano standard di possibilità di personalizzare il pacchetto con offerte aggiuntive

TIMVISION box incluso

solo online senza nessun costo di attivazione

Due sono i piani di TIMVISION che includono l’offerta del pacchetto Standard di DAZN. Vediamo nel dettaglio quali sono e che cosa prevedono:

TIMVISION Calcio e Sport con Disney+

Il piano TIMVISION Calcio e Sport con Disney+ ha un costo dell’abbonamento di 30,99 euro al mese. Non sono previsti costi di attivazione se richiedi l’offerta direttamente online. Questa soluzione include:

Infinity+ con la UEFA Champions League;

Disney+ con piano Standard con pubblicità;

piano Standard di DAZN.

Con il piano Standard di DAZN è possibile vedere tutte le partite della Serie A del campionato di calcio e anche tutti i principali eventi sportivi in streaming dall’Europa League al campionato di Serie BTK, dal basket al ciclismo.

L’offerta di TIMVISION è vantaggiosa: basti considerare che il piano standard di DAZN con pagamento annuale dilazionato in 12 mesi costa 34,99 euro al mese, mentre con pagamento mensile e possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso costa 40,99 euro al mese. C’è da notare poi che il piano di TIMVISION è personalizzabile con alcune opzioni:

Disney+ Standard , con 3 euro al mese in più;

, con 3 euro al mese in più; Disney+ Premium , con 6 euro al mese in più;

, con 6 euro al mese in più; piano Plus di DAZN, con 15 euro al mese in più, ma con l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due connessioni differenti.

TIMVISION Gold

TIMVISION Gold ha un costo di 40,99 euro al mese, con attivazione gratuita richiedendo l’offerta online e con TIMVISION box incluso. Si tratta del pacchetto più completo e prevede:

piano Standard di DAZN ;

; piano Standard di Netflix (con pubblicità);

Infinity+ con la UEFA Champions League;

Amazon Prime (con accesso ad Amazon Prime Video).

Per i clienti di TIMVISION, c’è la possibilità di arricchire l’abbonamento con:

DAZN Plus, 15 euro al mese in più;

Netflix Premium, 12,50 euro al mese in più;

Netflix Standard (senza pubblicità), 7,50 euro al mese in più;

Disney+ Premium, 6 euro al mese in più;

Disney+ Standard, 3 euro al mese in più.

Calcio e tutti gli sport in streaming: le offerte di DAZN di Aprile 2024

Ricordiamo inoltre che con il comparatore di SOStariffe.it, è possibile anche valutare le proposte dei piani di abbonamenti di DAZN per seguire la propria squadra del cuore, oppure tutte le 10 le partite di ogni giornata della Serie A.

Oltre a questi incontri del massimo campionato italiano, puoi vedere anche i match di Serie BTK, calcio femminile, Europa League, il meglio della Conference League. E, sulla piattaforma in streaming per eventi live e in differita, c’è spazio anche per gli altri sport: basket, tennis, golf, ciclismo, sport invernali, volley, UFC, boxe, rally, una selezione di partite di NFL. In aggiunta anche la visione dei canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD.

Il costo del piano Standard di DAZN (il più venduto) è di 34,99 euro al mese con un vincolo di 12 mesi, che consente di guardare gli eventi sportivi in contemporanea su 1 rete Internet domestica, con massimo due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete Internet.

Per gli appassionati di sport più esigenti, c’è il piano Plus di DAZN che, al costo di 49,99 euro al mese, permette di guardare tutti gli eventi preferiti in contemporanea su 2 reti Internet domestiche e massimo 2 dispositivi in contemporanea anche su reti Internet diverse.

Per i tifosi del basket e del volley, oltre che del calcio femminile, dell’americana NFL e del rugby, c’è anche il piano Start di DAZN che prevede un costo di 11,99 euro al mese, con l’utilizzo in contemporanea su 1 rete Internet domestica, con massimo due dispositivi in contemporanea sulla stessa rete Internet.

