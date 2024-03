Le offerte mobile ricaricabili WindTre sono pensate per rispondere alle esigenze di qualsiasi categoria di utente di telefonia mobile. L’operatore infatti propone soluzioni per tutti i gusti, anche specifiche per ragazzi e anziani. WindTre è anche tra i gestori più all’avanguardia per quanto riguarda la connessione 5G in termini di prestazioni e copertura.

Offerte mobile ricaricabili WindTre di marzo 2024

Offerte mobile di WindTre Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Start 5G minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 12,99 €/mese Full 5G minuti illimitati e 200 SMS + 200 GB in 5G 14,99 €/mese Pack Protect 5G (solo con smartphone incluso) minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G e protezione contro il furto 19,99 €/mese Unlimited 5G minuti illimitati e 200 SMS + Giga illimitati in 5G 29,99 €/mese

Con le offerte mobile ricaricabili WindTre potete navigare alla massima velocità in 5G con accesso priorità alla rete dell’operatore. A listino ci sono offerte anche con Giga illimitati o pensate appositamente per le diverse fasce d’età. L’operatore garantisce una copertura in 5G superiore al 96% del territorio italiano in modalità 5G FDD DSS (Frequency Division Duplex – Dynamic Spectrum Sharing), in cui lo spettro delle frequenze viene utilizzato in modo dinamico per le connessioni in 4G e 5G.

Per tutte le tariffe il costo per una SIM o eSIM è di 10 euro ed è possibile rateizzare il costo per l’attivazione, che in questo caso per alcuni piani diventa gratuito mantenendoli attivi per almeno 24 mesi. Scegliendo di pagare con addebito automatico su conto corrente o carta di credito tramite il servizio Easy Pay avrete non solo il vantaggio di non dover più acquistare una ricarica ogni mese ma anche più Giga inclusi per la vostra offerta.

A tutte le offerte mobile ricaricabile WindTre potete anche abbinare l’acquisto di uno smartphone a rate. L’operatore prevede una rateizzazione in 24 o 30 mesi e un addebito di 6,99 euro per l’attivazione delle rate oltre a un anticipo di entità variabile a seconda del modello e del taglio di memoria del telefono che si desidera acquistare e l’offerta a cui viene associato. Alcune offerte smartphone incluso prevedono anche un’assicurazione contro danni e furto. Potrete poi ritirare comodamente il vostro nuovo telefono in negozio.

Vi ricordiamo che chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile può usufruire di uno sconto di 4 euro al mese sull’offerta Internet Casa dello stesso operatore. Con WindTre potete navigare senza limiti con una connessione in fibra FTTH (Fiber to the Home) in tutte le principali città italiane. In alternativa potete richiedere un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la vostra abitazione e la cabina stradale.

Super Fibra

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta al prezzo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro, o di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi se siete già clienti mobile di WindTre.

Se poi avete una SIM mobile e la rete fissa con WindTre, grazie a Wi-Fi Calling potete chiamare e ricevere telefonate anche in assenza di segnale mobile se connessi a una rete Wi-Fi. Il servizio è gratuito.

Altre offerte di telefonia mobile interessanti dei nostri partner a marzo 2024

Offerte mobile convenienti Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile ho, 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese Kena 5,99 Smart 100 Promo di Kena Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbs + 50 GB con autoricarica + 70 GB per 7 giorni fino al 2/4/24 5,99€/mese e primo rinnovo gratis fino al 2/4/24 Spusu 150 GB 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 5G 7,98 €/mese per sempre Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese Flash 200 di Iliad minuti e SMS illimitati + 200 GB in 5G 9,99 €/mese per sempre

Oggi è possibile attivare tante offerte di telefonia mobile molto convenienti, anche con connessione in 5G a meno di 8 euro al mese. Tra le tariffe con inclusi minuti illimitati e almeno 100 GB disponibili a marzo potete scegliere tra:

ho. 5,99 di ho. Mobile

minuti e SMS illimitati

100 GB in 4G fino a 30 Mbps

fino a 30 Mbps 6,4 GB per navigare in roaming in Ue

5 euro di ricarica omaggio con il codice #pasqua5 fino al 29/3/24

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese più una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Con l’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere direttamente online con due clic il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Per aumentare la velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download potete attivare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. La stessa funzione è inclusa in ho.+ insieme ad altri vantaggi come sconti e promozioni al costo di 1,99 euro al mese.

Kena 5,99 Smart 100 Promo

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB in 4G fino a 60 Mbps

fino a 60 Mbps 50 GB in più al mese con autoricarica fino al 10/6/24

con autoricarica fino al 10/6/24 70 GB per 7 giorni fino al 2/4/24

fino al 2/4/24 6,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile costa 5,99 euro al mese ma il primo rinnovo è gratis fino al 2/4/24. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Può attivarla chi richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Spusu 5G 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB in 5G

300 GB di riserva da utilizzare quando si esaurisce il traffico dati incluso

Il prezzo dell’offerta di Spusu è di 7,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Potete richiedere un’eSIM anche online senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Mobile costa 9,95 euro al mese senza vincoli. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro con spedizione gratuita entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio potrete richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Con FastwebUP Plus Mobile avete inclusi ogni mese:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, toys, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

a 5 euro di sconto su una spesa minima di 25 euro con Deliveroo

Flash 200 di Iliad

minuti e SMS illimitati

200 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere un’eSIM anche online al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Se attivate Flash 200 o qualsiasi altra offerta di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sulla fibra dell’operatore. Con IliadBox sono inclusi una connessione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in download in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi), chiamate illimitate e modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre ma per i già clienti mobile di Iliad diventa di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 39,99 euro.

