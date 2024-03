Nella giornata di oggi, TIM e DAZN hanno annunciato un nuovo accordo per la trasmissione delle partite di Serie A , oltre che per tutti gli altri contenuti della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, tramite TIMVISION . L'accordo si estende fino al 2029. Ecco tutti i dettagli in merito.

La partnership tra TIM e DAZN continuerà fino al 2029. Anche per i prossimi anni, infatti, i clienti TIMVISION potranno accedere ai contenuti inclusi nell’abbonamento proposto da DAZN, beneficiando di condizioni agevolate e costi contenuti, come già avviene da alcuni anni. L’accordo prevede una distribuzione non esclusiva e rappresenta, quindi, una proroga dell’attuale partnership esistente tra le due aziende.

TIM e DAZN insieme fino al 2029 per la Serie A su TIMVISION

3 COSE DA SAPERE SULL’ACCORDO TRA TIM E DAZN 1. La partnership continua fino al 2029 2. I clienti TIMVISION potranno accedere a tutti i contenuti dell’offerta DAZN, a partire dalle partite di Serie A 3. L’offerta TIMVISION continuerà a includere anche altri servizi di streaming. Attualmente sono disponibili Netflix, Disney+, Infinity+ e Amazon Prime Video

L’accordo appena annunciato permetterà a TIM di includere DAZN nell’offerta TIMVISION anche nel corso dei prossimi anni e fino al 2029. Ricordiamo che, alcuni mesi fa, DAZN ha ottenuto i diritti per la Serie A fino al 2029. Per le prossime stagioni sportive, quindi, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport continuerà a trasmettere tutte le partite di Serie A (con 7 match in esclusiva per ogni turno e 3 in co-esclusiva, con Sky).

Anche per le prossime stagioni, TIM potrà includere DAZN tra i servizi a cui è possibile accedere con le offerte TIMVISION che, attualmente, consentono anche l’accesso a Netflix, Disney+, Infinity+ e Amazon Prime Video, con varie opzioni tra cui scegliere. La partnership tra TIM e DAZN riguarda tutti i contenuti disponibili su DAZN e non solo le partite di Serie A.

Andrea Rossini, Chief Consumer, Small & Medium and Mobile Wholesale Market Officer di TIM, dichiara: “Grazie a questo accordo con DAZN andiamo a rafforzare ulteriormente il posizionamento di TimVision come piattaforma streaming più completa sul mercato italiano, l’unica che riunisce tutti i principali content brand globali componendo un catalogo straordinario di film, serie tv, cartoni e show per tutta la famiglia, oltre ai migliori contenuti sportivi. L’intesa rientra nella più ampia strategia del nostro Gruppo volta a creare la prima ‘customer platform’ italiana di servizi e contenuti di qualità per i nostri clienti, facendo leva sulla forza del nostro brand e dei nostri canali di vendita”.

Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia, commenta: “Siamo contenti dell’accordo di reciproca soddisfazione siglato con TIM che si conferma un nostro partner strategico a livello tecnologico e distributivo. L’intesa che vede un rinnovato approccio al mercato e che rappresenta un cambio di passo nel settore dei contenuti premium relativi ad eventi sportivi live, è volta a supportare lo sviluppo del business con l’obiettivo di ampliare la capacità di commercializzazione del nostro servizio per raggiungere il maggior numero di tifosi”.

Cosa prevede l’offerta TIMVISION con DAZN incluso a marzo 2024

Per i nuovi clienti interessati all’accesso a DAZN è possibile oggi puntare su TIMVISION Calcio e Sport con Disney+. Quest’abbonamento include:

DAZN con piano Standard

Infinity+

Disney+ con piano Standard con pubblicità

Il costo dell’abbonamento è di 30,99 euro al mese, senza costi di attivazione per chi richiede l’offerta online. L’offerta è particolarmente vantaggiosa (DAZN Standard, se attivato singolarmente, costa 40,99 euro al mese) ed è personalizzabile con alcune opzioni:

DAZN Plus: + 15 euro al mese; aggiunge la possibilità di accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea, anche utilizzando due connessioni differenti

Disney+ Standard: +3 euro al mese

Disney+ Premium + 6 euro al mese

Da notare anche la possibilità di puntare sull’offerta completa TIMVISION Gold che aggiunge:

Netflix con piano Standard con pubblicità

Amazon Prime (con accesso ad Amazon Prime Video)

Il costo è di 40,99 euro al mese, con attivazione gratuita richiedendo l’offerta online. Anche in questo ci sono varie opzioni per arricchire l’abbonamento:

DAZN Plus: + 15 euro al mese

Disney+ Standard: +3 euro al mese

Disney+ Premium + 6 euro al mese

Netflix Standard: +7,50 euro al mese

Netflix Premium: +12,50 euro al mese

