Scopri come attivare Fastweb Casa Light FWA per navigare fino a 1 Gbps sulla fibra misto radio anche nei piccoli Comuni. Tutti i dettagli sull'offerta: copertura, prezzo e servizi inclusi

Fastweb Casa Light FWA è un’offerta FWA molto interessante per chi non ha copertura in fibra ottica. La fibra misto radio o FWA (Fixed Wireless Access) è infatti in grado di arrivare anche nelle zone più impervie e oggi garantisce prestazioni del tutto simili alla fibra anche a prezzi inferiori. In più non è necessaria che sia già attiva una linea fissa.

Fastweb Casa Light FWA: come attivarla a marzo 2024

Caratteristiche Fastweb Casa Light FWA Navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA Chiamate non incluse Costo mensile 24,95 €/mese Attivazione inclusa nel canone mensile

Fastweb Casa Light FWA è disponibile per tutti coloro che sono raggiunti dalla rete Ultra FWA dell’operatore. La fibra misto radio è una soluzione che ben si adatta alle necessità di chi abita in un piccolo Comune o comunque non è raggiunto dalle tradizionali connessioni terrestri. Il segnale infatti dopo aver aver viaggiato in fibra ottica raggiunge poi il modem finale dell’utente tramite la rete di telefonia mobile. Nel caso di Fastweb Casa viene utilizzata la rete in 5G realizzata in collaborazione con WindTre.

L’operatore poi sottolinea la facilità con cui verrà installata l’antenna estera. In base alla copertura, che potete verificare gratis su SOStariffe.it, potrebbe essere richiesta l’installazione di un apparato da esterno, solitamente posizionato su tetti o balconi, fornito in comodato d’uso gratuito. Avete poi la possibilità di provare Fastweb Casa Light FWA per trenta giorni e decidere poi se continuare con l’offerta oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi e penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute durante il mese.

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 24,95 euro al mese senza vincoli. Potete attivarla comodamente online tramite SOStariffe.it cliccando sul seguente tasto, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto. All’offerta potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster per potenziare la portata del segnale al costo di 3 euro al mese.

Fastweb Casa Light FWA: come aggiungere una SIM mobile a marzo 2024

Le offerte mobile di Fastweb Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Fastweb Mobile minuti illimitati, 100 SMS + 150 GB anche in 5G 7,95 €/mese Fastweb Mobile Full minuti illimitati, 100 SMS + 200 GB anche in 5G 9,95 €/mese Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati, 100 SMS + 300 GB anche in 5G 11,95 €/mese

A Fastweb Casa Light FWA potete anche abbinare una SIM di telefonia mobile. Fastweb Mobile dispone di alcune delle offerte 5G più convenienti sul mercato e recentemente la sua rete è stata premiata dalla società di analisi indipendente Ookla come la più veloce in Italia. L’operatore raggiunge con il suo segnale tutte le grandi città come Milano, Torino e Roma e si è posto l’obiettivo di arrivare a una copertura del 90% del territorio nazionale entro il 2025. Tutte le offerte di Fastweb Mobile sono senza vincoli né costi nascosti:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB anche in 5G

9 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB anche in 5G

11 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 13 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte non è previsto un contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita. Riceverete la SIM direttamente a casa nella cassetta delle lettere entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In negozio si può invece richiedere un’eSIM al costo di 10 euro. Per l’attivazione dell’offerta potrete poi effettuare la verifica dell’identità tramite SPID o CIE (Carta d’Identità Elettronica) oltre alla video identificazione.

Alla vostra offerta mobile potete anche aggiungere uno smartphone a rate senza anticipo con finanziamento Findomestic a tasso zero (salvo approvazione). Potrete ritirare comodamente il vostro nuovo telefono nei negozi che aderiscono all’iniziativa. Ad esempio potete acquistare Samsung Galaxy S24 a partire da 42,45 euro al mese per 20 rate o iPhone 15 a partire da 44,45 euro al mese per 20 rate.

Per confrontare le offerte di Fastweb Mobile con quelle di altri operatori potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni che vi servono per selezionare la migliore soluzione in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Altre offerte FWA interessanti selezionate da SOStariffe.it a marzo 2024

Caratteristiche offerte FWA Super Internet Casa FWA 5G di WindTre Casa Wireless+ di Vodafone TIM WiFi Power FWA Navigazione fino a 300 Mbps in download fino a 300 Mbps in download fino a 100 Mbps in download Chiamate non incluse illimitate (solo online) a consumo Prezzo mensile 23,99 €/mese per i già clienti 24,90 €/mese 24,90 €/mese

19,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione 99,99 € rateizzabili in 3,99 €/mese per 24 rate 39,90 € 39,90 €

Se non siete raggiunti dalla fibra potreste essere interessate ad altre offerte FWA molto convenienti come:

Super Internet Casa FWA 5G di WindTre

navigazione fino a 300 Mbps in download in FWA in alcuni Comuni

modem Wi-Fi 6 e antenna 5G

Giga illimitati in 5G fino a 3 SIM

L’offerta di WindTre costa 23,99 euro al mese per i già clienti dell’operatore. Il contributo per l’installazione della linea è di 99,99 euro, rateizzabili in 24 rate da 3,99 euro al mese chiamando il Servizio Clienti al 159.

Casa Wireless+ di Vodafone

navigazione fino a 300 Mbps in download in FWA

modem con Wi-Fi Optimizer e antenna FWA esterna in base alla copertura

chiamate illimitate con acquisto online

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro in prima fattura.

TIM WiFi Power FWA

navigazione fino a 100 Mbps in download in FWA

Modem FWA autoinstallante (in caso di Kit Fwa Indoor)

chiamate a consumo (illimitate a 2 euro al mese)

L’offerta di TIM costa 24,90 euro al mese o 19,90 euro al mese per i già clienti mobile dell’operatore con attiva qualsiasi offerta dati. Nel secondo caso avrete gratis anche TIM Unica Power con inclusi Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) e 6 GB aggiuntivi per il roaming in Ue oltre ad altri vantaggi come sconti su alcuni smartphone e 3 mesi gratis di TIMVISION più Disney+ Standard con pubblicità (poi 6,99 euro al mese). Il contributo per l’attivazione è di 39,90 euro.

