Bonus carte prepagate: le offerte più vantaggiose di marzo 2024

NOME DELLA CARTA PREPAGATA E DELLA BANCA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING canone annuo gratuito per la versione virtuale

rilascio della versione fisica della carta al costo di 10 €

ricarica della carta : 1 € di commissione

: 2 € di costo per i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero 2 Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo zero costi di gestione per la versione virtuale (7,99 € per la versione fisica)

(7,99 € per la versione fisica) circuito Mastercard

limite di spesa di 250 €/mese

prelievo giornaliero massimo di 250 €

collegamento ad Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay

ricarica gratuita 3 Carta Revolut Standard di Revolut canone annuo gratuito

carta di debito inclusa

inclusa prelievo di denaro all’estero senza commissioni fino a 200 €

bonifici istantanei e gratuiti verso altri utenti Revolut

possibilità di trasferire denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili

Quali sono le carte ricaricabili più vantaggiose di marzo 2024 tra i partner? Con il comparatore di SOStariffe.it, ecco quali sono le migliori offerte, anche grazie ai bonus carte prepagate.

Carta prepagata Mastercard di Conto Corrente Arancio di ING

Un’offerta vantaggiosa è quella della Carta Prepagata Mastercard abbinata al Conto Corrente Arancio di banca ING. È una carta virtuale e a zero spese. È possibile richiederla online dal sito o dall’App della banca stessa. Questa carta ricaricabile (si paga 1 euro di commissione per la ricarica) è collegata ai principali wallet digitali. Per il rilascio della sua versione fisica, invece, è previsto un costo di 10 euro. Per quanto riguarda, invece, i prelievi di contante da sportello ATM in Italia e all’estero è previsto un costo di 2 euro.

Per avere questa carta di credito prepagata virtuale è necessario avere Conto Corrente Arancio, che si apre tramite Internet con la firma digitale. Si tratta di un prodotto bancario che è sempre a zero spese e offre anche la possibilità di avere un rendimento sui propri risparmi del 5% lordo senza vincoli per i primi 12 mesi grazie al conto deposito Conto Arancio. Questo conto deposito è attivabile con questo tasso promozionale fino all’11 maggio 2024, accreditando su Conto Corrente Arancio lo stipendio o con bonifici in entrata di 1.000 euro per 3 mesi.

Per Conto Corrente Arancio è anche disponibile la formula “Modulo Zero Vincoli” che offre una serie di servizi aggiuntivi gratuitamente per i primi 12 mesi. Poi continua a essere a zero spese con l’accredito di stipendio/pensione o entrate mensili di almeno 1.000 euro. In alternativa, si spenderebbero 2 euro al mese di canone. Questa formula conveniente di Conto Corrente Arancio include:

carta di debito Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay;

Mastercard gratuita con collegamenti con Apple Pay e Google Pay; prelievo di contante in Italia e in Europa senza commissioni;

bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro online o al telefono;

fino a 50.000 euro online o al telefono; principali pagamenti MAV, F24, RAV gratuiti;

un modulo di assegni all’anno senza costi;

carta di credito Mastercard Gold facoltativa al costo di 2 euro al mese (azzerabili effettuando almeno 500 euro di spesa o con piano Pagoflex attivo) e con fido mensile di 1.500 euro.

Per conoscere i dettagli dell’offerta di Conto Corrente Arancio, segui il link:

Carta prepagata Tinaba di Banca Profilo

La formula della convenienza si sposa anche con la Carta prepagata Tinaba (circuito Mastercard) proposta da Banca Profilo. Oltre a questa carta, con l’app Tinaba è possibile aprire il conto corrente a zero spese Tinaba Start, che permette di ottenere con la promozione Tinabaroll fino a 100 euro di bonus invitando i tuoi amici ad aprire il conto. Un conto che offre gratuitamente:

canone e imposta di bollo gratuiti;

codice IBAN con possibilità di accredito dello stipendio o pensione;

bonifici istantanei e ordinari in area SEPA;

possibilità di pagare bollo, bollettini, utenze, PagoPA;

ricariche telefoniche.

Per quanto riguarda, invece, la Carta prepagata Tinaba, essa è senza costi di gestione per la versione virtuale, mentre la versione fisica prevede un costo di 7,99 euro. Altre caratteristiche di questa carta sono:

collegamento con Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, FitBit Pay, Garmin Pay, Swatch Pay;

primi 12 prelievi da ATM in UE gratuiti, poi 2 euro (servizio solo con carta fisica) ;

; pagamenti da qualsiasi POS sempre senza costi;

due ricariche mensili gratuite, poi costo di 0,99 euro per importi inferiori a 20 euro;

cashback del 10% su tutti gli acquisti sia online che in negozio;

su tutti gli acquisti sia online che in negozio; codice PIN e servizio 3D Secure;

limite di spesa di 250 euro al mese e di spendibilità solo in Italia;

prelievo minimo giornaliero di 25 euro e massimo di 250 euro.

Per avere maggiori dettagli e informazioni sull’offerta proposta da Tinaba, vai il link qui di seguito:

Conto Revolut Standard

Tra le carte ricaricabili vantaggiose di marzo 2024 c’è anche Revolut. L’offerta del conto Revolut Standard (la versione base del conto) prevede 3 mesi di accesso gratuito al conto Revolut Premium. Anche caratteristiche di Revolut Standard sono:

canone annuo gratuito;

carta di debito gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online);

gratuita (con collegamenti a Google Pay e Apple Pay per pagamenti online); prelievi di denaro in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%;

in Italia e all’estero senza commissioni, fino a 200 euro nella versione base; poi, è applicata una commissione del 2%; bonifici online senza commissioni;

possibilità di effettuare acquisti al di fuori dell’Italia in oltre 150 valute al tasso di cambio interbancario (cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute);

(cioè il tasso con cui le banche scambiano le valute); possibilità di sottoscrivere assicurazioni: dalla salute al telefono, con un costo di 1 euro al giorno.

I clienti che scelgono Revolut possono accedere anche a Revolut <18, il conto per minorenni da abbinare al proprio conto principale. Chi cerca un conto per giovani Under 18, quindi, può valutare anche quest’opzione. Revolut Standard include l’accesso ad un conto Revolut <18 con funzionalità limitate mentre con i piani a pagamento è possibile abbinare 2 conti o più per minorenni.

L’app finanziaria prevede, con il conto Revolut Standard, anche i servizi per l’invio di denaro, con possibilità di:

effettuare pagamenti in Italia e in area SEPA senza commissioni;

eseguire bonifici immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo;

immediati gratuiti verso altri utenti Revolut in tutto il mondo; spostare denaro all’estero in 29 valute al tasso di cambio interbancario e con una commissione dello 0,5% che si applica solo per gli importi che superano i 6.000 euro mensili.

La versione gratuita per 90 giorni del conto Revolut Premium offre una serie di servizi extra:

prelievi da ATM senza costi in tutto il mondo, con una soglia di 400 euro al mese ; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato;

; poi è prevista una commissione del 2% sull’importo prelevato; accesso a 5 criptovalute ;

; possibilità di creare carte virtuali usa&getta;

cambio senza commissioni in 30 valute fiat senza alcun tetto mensile;

polizza assicurativa medica internazionale ;

; assicurazione per ritardi su voli e bagagli incluse nel canone mensile.

Alla fine del periodo promozionale è possibile passare a Revolut Standard, senza costi di alcun tipo, oppure scegliere di continuare a tenere attivo il piano Premium, pagando un canone di 9,99 euro al mese.

Per avere maggiori dettagli sull’offerta Revolut, clicca al link qui sotto:

