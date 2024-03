Ecco l’identikit dei destinatari del bonus sociale bollette a marzo 2024 e una fotografia delle modalità per ottenere lo sconto sulle spese di energia e metano . Oltre ai consigli su come abbassare gli importi in fattura scegliendo le offerte luce e gas più convenienti tra quelle proposte dai partner di SOStariffe.it.

Se ti stai chiedendo cosa sia il bonus sociale bollette, ecco la risposta: si tratta dei bonus luce e gas, ovvero gli sconti statali che aiutano le famiglie più vulnerabili a pagare le spese di energia elettrica e metano. L’agevolazione prevede un sostegno sia ai nuclei in difficoltà economica (con ISEE inferiore a una determinata soglia), sia a quelli che accudiscono una persona in gravi condizioni di salute e che necessiti di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico), di solito molto “energivori”.

Di seguito, passiamo sotto la lente il bonus sociale bollette: chi ne ha diritto, come si ottiene e a quanto ammontano gli sconti a marzo 2024. Prima, però, ricordiamo che gli aiuti statali, da soli, non bastano a risparmiare sulle spese di energia e metano. Ai sussidi, infatti, è sempre consigliabile affiancare l’attivazione di offerte luce e gas del Mercato Libero che propongano un costo kWh e un costo metano al metro cubo contenuti.

Bonus sociale bollette: ecco chi ne ha diritto a marzo 2024

LE TUE DOMANDE LE NOSTRE RISPOSTE Cos’è il bonus sociale bollette? Si riferisce ai bonus luce e gas, gli sconti statali per aiutare le famiglie più vulnerabili a pagare le spese di energia e metano Quante tipologie di bonus esistono? Bonus luce e gas per disagio economico

Bonus elettrico per disagio fisico Chi sono i beneficiari dei bonus luce e gas per disagio economico a marzo 2024? Famiglie (con max 3 figli a carico) con ISEE fino a 9.530 €

Famiglie (con almeno 4 figli a carico) con ISEE fino a 20.000 €

Percettori di reddito o pensione di cittadinanza Chi riceve il bonus elettrico per disagio fisico? Nuclei familiari in cui è presente un componente che necessiti di apparecchi elettromedicali salvavita Come si ottengono i bonus? I bonus luce e gas per disagio economico sono erogati in automatico agli aventi diritto previa presentazione della DSU

agli aventi diritto previa presentazione della DSU Il bonus elettrico per disagio fisico va richiesto con apposita documentazione

Dopo due anni di potenziamento del bonus sociale bollette contro il caro-energia, dal 1° gennaio 2024 è tornata in vigore la soglia ISEE ordinaria per avere diritto all’agevolazione. Pertanto, i beneficiari del bonus sociale bollette a marzo 2024 sono:

famiglie con massimo 3 figli a carico con ISEE non superiore a 9.530 euro ;

; famiglie con almeno 4 figli a carico con ISEE non superiore a 20.000 euro ;

; percettori di reddito o pensione di cittadinanza ;

; nuclei familiari in cui è presente un componente che si trovi in condizioni di disagio fisico e necessiti di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

È però bene precisare che le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (ovvero la fascia potenziata nella manovra di bilancio 2023) continueranno a ricevere il bonus sociale bollette (ma ridotto all’80% dell’assegno ordinario) per tutta la durata prevista dell’agevolazione.

Se vuoi avere un quadro dettagliato dell’importo degli sconti per i bonus luce e gas per disagio economico e per il bonus elettrico per disagio fisico, puoi leggere questo approfondimento dal titolo “Bonus sociale bollette: quanto ammonta a marzo 2024?”.

Ti ricordiamo, infine, che sino al 31 marzo 2024, il bonus elettrico sarà più ricco per coloro che già lo ricevono: l’assegno è infatti comprensivo del contributo straordinario (crescente con il numero dei componenti familiari), così come previsto dalla manovra di Bilancio 2024. Tale agevolazione terminerà appunto il 31 marzo 2024.

Bonus sociale bollette: come ottenere lo sconto a marzo 2024

I bonus luce e gas per disagio economico non devono essere richiesti. Al contrario, essi sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto: i cittadini o i nuclei familiari che presentino ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’accesso a una prestazione sociale agevolata (assegno di maternità, bonus bebè o mensa scolastica) e che abbiano un ISEE valido ed entro la soglia in vigore, sono ammessi in automatico al procedimento di riconoscimento dei bonus sociali.

Non è, invece, automatico (e nemmeno legato all’ISEE) il riconoscimento del bonus elettrico per disagio fisico, destinato alle famiglie in cui sia presente un componente che si trovi in gravi condizioni di salute e che utilizzi apparecchiature elettromedicali salvavita.

Per beneficiare dello sconto sulle spese dell’energia elettrica bisogna presentare apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Servirà, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

