La tecnologia VoLTE o Voice Over LTE permette di chiamare e ricevere telefonate con audio in altissima qualità anche mentre si naviga su Internet e si utilizzano le app in contemporanea. Oggi quasi tutti gli operatori di telefonia mobile integrano il VoLTE nelle rispettive reti e alla lista di recente si è aggiunto anche Iliad. L’operatore low cost aha iniziato a febbraio con i clienti business, per poi estendere il supporto nelle settimanae successive anche una prima fetta di utenti consumer.

Per confrontare le offerte di Iliad con quelle di altri gestori potete utilizzare gratuitamente il comparatore di SOStariffe.it. Vi basteranno pochi clic per creare il vostro personale profilo di consumo, inserendo ad esempio la quantità di Gigabyte minima, per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze. Per attivarla dovrete poi cliccare sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore per completare comodamente l’acquisto online.

VoLTE con Iliad: quanto costa, come attivarlo e telefoni supportati

Il VoLTE con Iliad è gratuito e l’operatore nelle scorse ore ha rassicurato che la fase di test dovrebbe concludersi nel giro di alcuni mesi. Questa tecnologia quindi dovrebbe diventare disponibile per tutti entro la fine dell’estate. Per utilizzare il VoLTE con Iliad è sufficiente avere uno smartphone compatibile, un’offerta attiva che includa il servizio e copertura in 4G o 5G. Per verificare che sia attivo potete seguire le seguenti procedure:

iPhone : cliccare su Impostazioni > Cellulare > Opzioni cellulare > Voce e dati e infine abilitare il campo “ VoLTE “

: cliccare su e infine abilitare il campo “ “ Android: nella maggior parte dei casi il servizio è attivo in automatico ma se si hanno alcuni modelli di Xiaomi ([Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Mi11i, Redmi Note 11 Pro 5G, 11T Pro, 11 Lite 5G NE, Mi 10T, MI 10T Lite, Mi 10t Pro, POCO X3 NFC, Poco F3, Redmi note 5, mi 8, Redmi Note 8T, Xiaomi 12T, 12T Pro, Redmi Note 13, Redmi Note 13 5G, Redmi Note 13 Pro 5G) dovrete digitare su tastierieno la stringa *#*#86583#*#* e premere il tasto per avviare la chiamata

Per sapere se il vostro smartphone è compatibile con VoLTE di Iliad potete consulare l’apposita pagina in cui l’operatore presenta tutti i modelli supportati. La lista viene aggiornata a cadenza regolare. Se invece volete verificare che il servizio sia attivo, l’operatore low cost conferma che si attiva in automatico. Su alcuni dispositivi come Samsung e Xiaomi basta verificare che ci sia l’icona VoLTE nella barra di stato. Altrimenti, è sufficiente controllare che sia presente l’icona del 4G o 5G nell’icona della connessione dati quando si effettua una chiamata.

Le offerte di Iliad di aprile 2024

Le offerte di Iliad Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Giga 120 minuti e SMS illimitati + 120 GB in 4G 7,99 per sempre Giga 180 minuti e SMS illimitati + 180 GB anche in 5G 9,99 per sempre Dati 300 minuti e SMS a consumo + 300 GB in 4G 13,99 per sempre

Tutte le offerte Iliad sono senza vincoli né costi nascosti. Nel caso in cui non siate soddisfatti del servizio è quindi possibile richiedere il recesso senza penali o il pagamento di spese ulteriori per la disattivazione della linea. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre. Iliad oggi garantisce una copertura quasi totale del territorio italiano in 4G e permette di navigare alla massima velocità con le sue offerte 5G in oltre 3.000 Comuni in tutto il Paese.

Tra le offerte per VoLTE con Iliad disponibili ad aprile abbiamo:

Giga 120

minuti e SMS illimitati

120 GB in 4G/4G+

9 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 7,99 euro al mese fisso per sempre.

Giga 180

minuti e SMS illimitati

180 GB anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 11 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 9,99 euro al mese fisso per sempre.

Dati 300

chiamate a 28 cent al minuto e SMS a 28 cent

300 GB in 4G/4G+

15 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 13,99 euro al mese fisso per sempre.

Per tutte le tariffe il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro. La SIM e spedizione sono invece gratuite. La troverete consegnata direttamente nella cassetta delle lettere con Poste Italiane entro un massimo di cinque giorni lavorativi. In alternativa, se disponete di uno smartphone compatibile, si può anche richiedere online un’eSIM al costo di 9,99 euro. Per scaricarla è sufficiente inquadrare l’apposito QR code con la fotocamera dello smartphone. Il codice si trova nell’email di riepilogo dell’ordine ma è sempre disponibile anche nell’Area Personale. Per attivarla dovrete poi inserire il codice segreto e seguire le indicazioni sullo schermo.

Per attivare l’offerta è prevista la verifica dell’identità tramite video identificazione. Si tratta di realizzare un breve video in cui si mostrano alcuni documenti d’identità. In tutto vi serviranno meno di tre minuti.

Dall’Area Personale potete gestire comodamente la vostra offerta. Per l’accesso si utilizzano le credenziali fornite dall’operatore ma successivamente il login avverrà in automatico se connessi alla rete di Iliad. Dall’Area Personale potrete effettuare operazioni come il controllo dei consumi e credito, modifica di alcuni dati personali e gestione delle deviazioni di chiamata, effettuare una ricarica online, cambio offerta, etc.

A qualsiasi offerta di Iliad si può poi abbinare l’acquisto di iPhone a rate senza anticipo con un finanziamento a tasso zero (salvo approvazione) e spedizione gratuita. Se si sceglie il pagamento con Younited, restituendo il telefono alla fine del finanziamento si potrà acquistare iPhone 15 a partire da 35,16 euro al mese per 20 rate. Altrimenti potete dare in permuta un vecchio cellulare per ottenere uno sconto fino a 825 euro per avere iPhone 15 Pro.

Chi poi decide di attivare una promozione da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito come Giga 180 può usfruire anche di uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta fibra di Iliad:

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) in FTTH EPON

chiamate illimitate anche verso 60 destinazioni internazionali

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi 7 in comodato d’uso gratuito

Il prezzo è di 24,99 euro al mese per sempre ma per i già clienti mobile diventa di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere fin dalla fase di acquisto online anche 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e la protezione di McAfee Multi Access (2,99 euro al mese). Per sapere se siete raggiunti dalla fibra, potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

