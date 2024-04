I rendimenti conti correnti variano da regione a regione. Infatti c’è disparità in Italia sulle remunerazioni offerte dalle banche: al Nord sono più alte rispetto al Centro e al Sud. Lo rileva la Fabi. La Federazione autonoma bancari italiani ha raccolto i dati relativi al 2023 e ha redatto una speciale graduatoria. Dallo studio emerge che la media nazionale del tasso di interesse praticato dalle banche alla clientela per un conto corrente fino a 50.000 euro è dello 0,21%.

Ma quanti soldi ci sono in totale sui conti correnti nel nostro Paese? E quali sono le regioni più ricche per liquidità? Secondo la Fabi, alla fine dello scorso anno, il saldo totale dei conti correnti delle famiglie italiane si è attestato a quota 1.151,1 miliardi di euro, in calo di 43,5 miliardi rispetto alla fine del 2022. In un anno si è registrata una discesa del -3,6% che si può ricondurre:

all’inflazione e all’aumento dei prezzi, che hanno indotto le famiglie a utilizzare le loro riserve per far fronte al caro-vita;

alla ricerca di rendimenti più alti, con una parte del denaro spostata su conti deposito a scadenza o sui titoli di Stato.

Prima però di analizzare nei dettagli che cosa emerge dalla ricerca della Fabi, è opportuno ricordare che, se sei alla ricerca di un conto corrente che faccia risparmiare sui costi fissi di gestione e sulle commissioni, i conti bancari online sono di solito a zero spese e, proprio per questo motivo, sono i più apprezzati.

Rendimenti conti correnti: la classifica delle remunerazioni ad aprile 2024

REGIONE RENDIMENTO ANNUO CON SALDO DI 5.000 € DIVARIO IN € CON IL TRENTINO ALTO ADIGE Trentino Alto Adige 18,2 € – Toscana 15 € -3,2 € Lazio 13 € -5,2 € Lombardia 11 € -7,2 € Umbria 11 € -7,2 € Marche 10 € -8,2 € Sardegna 10 € -8,2 € Emilia Romagna 9,5 € -8,7 € Molise 9,5 € -8,7 € Puglia 9,5 € -8,7 € Sicilia 9,5 € -8,7 € Veneto 9 € -9,2 € Abruzzo 9 € -9,2 € Piemonte 8,5 € -9,7 € Valle D’Aosta 8 € -10,2 € Liguria 8 € -10,2 € Basilicata 8 € -10,2 € Calabria 8 € -10,2 € Friuli Venezia Giulia 7 € -11,2 € Campania 6,5 € -11,7 €

Rendimenti conti correnti disomogenei in Italia. È questa la principale novità che emerge dallo studio effettuato dalla Fabi. Stando a questa indagine, con 5.000 euro sul conto corrente in banca si guadagnano 18,2 euro l’anno a Trento e Bolzano, 15 euro a Firenze, 13 euro a Roma, 11 euro a Milano e Perugia. La stessa somma, invece, frutta appena: 6,5 euro a Napoli, 7 euro a Trieste, 8 euro a Catanzaro, Potenza, Genova e Aosta. Poco più fortunati i correntisti di Torino con “incasso” annuo da 8,5 euro. Gli istituti di credito ad Ancona e Cagliari assicurano 10 euro, mezzo euro in più di Bari, Bologna, Campobasso e Palermo che si attestano a quota 9,5 euro. A 9 euro tondi si trovano Venezia e Pescara.

Gli interessi praticati dalle banche sui 1.151 miliardi di euro depositati nei conti correnti – seppur particolarmente contenuti, nonostante l’aumento del costo del denaro portato dalla Banca centrale europea al 4,5% tra il 2022 e il 2023 con 10 rialzi in 14 mesi – non sono tutti uguali nel Paese. “Si registrano ampie divergenze territoriali e regionali nei rendimenti che le banche riconoscono sui “salvadanai” della loro clientela”, fanno notare dalla Fabi.

La classifica delle remunerazioni, dunque, dimostra che, da Nord a Sud, non ci sono le stesse opportunità di guadagno per i risparmi delle famiglie italiane: la media nazionale del tasso d’interesse praticato dalle banche alla clientela per un conto corrente fino a 50.000 euro, a fine 2023, è dello 0,21%, ma nelle 20 regioni del Paese vi sono livelli assai diversi.

“Poco conta che le regioni a Sud della Capitale vantino il 25% del portafoglio di liquidità dell’intero Paese – osservano gli analisti della Fabi – perché non c’è parità di trattamento per tutti i clienti, anche quando si parla di risparmio. Sarà per effetto del rischio o della “bontà” di chi deposita, sta di fatto che la liquidità premiata e apprezzata dalle banche è quella depositata al Nord e nel Centro Italia. I rendimenti migliori si trovano in Trentino Alto Adige, ma è il Centro l’area dove la media dei tassi bancari sui conti correnti è la più alta della Penisola, con un livello pari allo 0,27%”.

