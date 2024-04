È il momento giusto per attivare un nuovo abbonamento senza vincoli a DAZN. Per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile accedere alla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport con un costo ridotto a 1 9,99 euro al mese per i primi 4 mesi di sottoscrizione. Vediamo i dettagli completi sulla nuova promo.

DAZN è in offerta a 19,99 euro: come attivare la promo flash di Aprile 2024

In vista della fase finale del campionato di Serie A, DAZN ha lanciato una nuova promozione dedicata al piano Standard. Grazie a questa promozione, è possibile attivare l’abbonamento mensile senza vincoli con un costo ridotto a 19,99 euro al mese per i primi 4 mesi.

L’offerta in questione è accessibile a tutti i nuovi clienti (anche a chi in passato ha utilizzato il servizio) e sarà disponibile fino al prossimo 28 di aprile. Per richiedere la promozione è sufficiente premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di sottoscrizione.

Accedi qui all’offerta DAZN »

I dettagli della promo DAZN di aprile 2024

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO DAZN 1. Con l’offerta in corso, il piano DAZN Standard costa 19,99 euro al mese 2. La promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti (anche ex clienti) 3. C’è tempo fino al 28 aprile 2024 per attivare l’offerta

La promozione in corso permette di accedere a DAZN Standard con un prezzo più che dimezzato. Per i primi 4 mesi dell’abbonamento, infatti, i nuovi clienti che scelgono oggi il piano proposto dalla piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport pagheranno 19,99 euro al mese invece di 40,99 euro al mese.

L’abbonamento non ha vincoli ed è possibile interrompere il rinnovo al termine del periodo promozionale, senza costi di uscita. Da notare che il piano Standard consente un accesso completo a tutto il catalogo di contenuti, live e on demand, con la possibilità di accedere alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea ma solo utilizzando la stessa connessione.

Come detto in precedenza, la promozione è valida per tutti i nuovi utenti che scelgono DAZN (anche per chi in passato ha attivato un abbonamento con la piattaforma). Per richiedere la promozione in questione c’è tempo fino al prossimo 28 di aprile. L’offerta è disponibile in esclusiva online, tramite il sito ufficiale di DAZN.

Accedi qui all’offerta DAZN »

Offerte in evidenza Amazon Prime Video € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA TIMVISION + Netflix € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA