Grazie a un approccio trasparente e a un'offerta commerciale molto conveniente, Virgin Fibra si sta ritagliando uno spazio di primo piano sul mercato delle offerte Internet casa. L'operatore ha lanciato una nuova promozione esclusiva, in partnership con Open Fiber. Grazie a quest'offerta è possibile accedere alla fibra ottica a partire da 14,49 euro al mese per 18 mesi. Vediamo i dettagli.

La nuova Promo Special Open Fiber di Virgin Fibra è accessibile ai nuovi clienti dell’operatore fino al prossimo 9 dicembre. Per attivare la fibra ottica con prezzo ridotto fino a 14,49 euro al mese, però, è necessario soddisfare un requisito ben preciso.

La promozione, infatti, è disponibile solo in 55 comuni selezionati. Chi non risiede in uno di questi comuni non potrà beneficiare dello sconto aggiuntivo garantito dall’offerta rispetto alle offerte Virgin Fibra che, attualmente, partono da 24,49 euro al mese.

Per verificare la disponibilità dell’offerta Virgin Fibra nel proprio comune è sufficiente raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, tramite il box qui di sotto, inserire l’indirizzo di attivazione e poi premere sul tasto Continua. In pochi secondi, sarà possibile verificare se l’offerta in questione è disponibile nella propria zona.

Bisogna sottolineare, inoltre, che la promozione in questione è valida sia in caso di attivazione di una nuova linea che in caso di migrazione da un altro operatore, ma sempre con il vincolo di attivazione dell’abbonamento in uno dei comuni selezionati.

Scopri l’offerta di Virgin Fibra »

Fibra ottica a 14,49 euro al mese con l’offerta di Virgin Fibra

3 COSE DA SAPERE SULLA NUOVA OFFERTA VIRGIN FIBRA 1. La promozione garantisce uno sconto extra sull’abbonamento per la fibra ottica con Virgin Fibra 2. Grazie all’offerta, la spesa si riduce fino a 14,49 euro al mese per 18 mesi 3. L’offerta è attivabile solo in 55 comuni e solo fino al 9 dicembre

Con Virgin Fibra è possibile ridurre, in modo netto, il costo della fibra ottica FTTH. La partnership tra l’operatore e Open Fibra si traduce nella nuova Promo Special Open Fiber. Fino al prossimo 9 di dicembre, grazie a questa promozione, chi sceglie Virgin Fibra potrà attivare una connessione Internet casa tramite rete in fibra ottica al costo di:

14,49 euro al mese per 18 mesi con la fibra da 1 Gigabit ; terminato il periodo promozionale, invece, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,49 euro al mese, senza alcun vincolo

con la ; terminato il periodo promozionale, invece, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 29,49 euro al mese, senza alcun vincolo 27,49 euro al mese per 18 mesi con la fibra da 2,5 Gigabit; terminato il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà al costo di 30,49 euro al mese

Entrambe le promozioni prevedono un contributo di attivazione iniziale: per la versione da 1 Gigabit è prevista una spesa iniziale di 19,99 euro mentre per la fibra da 2,5 Gigabit il costo è di 30,99 euro. Le due versioni della promozione, inoltre, includono il modem Wi-Fi 6 gratis.

La nuova promozione di Virgin Fibra è disponibile in esclusiva per le linee che saranno attivate in uno dei 55 comuni riportati nell’elenco qui di sotto.

Acerra, Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Assemini, Asti , Bagheria, Basiglio, Bergamo, Brescia, Busto Arsizio , Caltanissetta, Campobasso, Carbonia, Catanzaro, Chieti, Chieri, Corato, Cremona , Francavilla Al Mare, Follonica , Gela, Genova , Isernia , Lastra A Signa, Lanciano, L’Aquila , Macerata, Mazara Del Vallo, Messina, Molfetta, Montesilvano , Padova, Parma, Pescara, Piacenza, Potenza , Rieti, Ravenna, Ragusa , Salerno, Savona, Signa , Teramo, Trapani , Udine , Varese, Vasto, Verona, Viareggio, Vittoria

Per gli utenti in questi comuni è, quindi, possibile attivare la fibra ottica di Virgin Fibra beneficiando di uno sconto extra per i primi 18 mesi rispetto alle offerte Virgin Fibra “standard”. Lo sconto è di 10 euro al mese per la fibra da 1 Gigabit e di 2 euro al mese per la fibra da 2,5 Gigabit.

Per verificare la disponibilità nella tua zona dell’offerta Virgin Fibra e metterla a confronto con tutte le altre proposte disponibili in questo momento sul mercato puoi accedere subito al comparatore di SOStariffe.it e inserire, nell’apposito campo, l’indirizzo di attivazione. Come sottolineato in precedenza, lo sconto extra sulla fibra è valido solo fino al 9 di dicembre.

Scopri l’offerta di Virgin Fibra »

