CoopVoce per la festa di Halloween ha proposto online una serie di offerte di telefonia mobile della gamma Evo con primo mese e attivazione gratuita. Per attivare le tariffe bastava inserire il codice promozionale “HALLOWEEN23” durante la fase di acquisto. Le promozioni CoopVoce erano riservate a chi effettuava la richiesta di portabilità del numero, che viene eseguita gratuitamente da qualsiasi operatore entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Promozioni CoopVoce per Halloween: tutti i dettagli a novembre 2023

Le offerte di CoopVoce per Halloween Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Evo Essential minuti illimitati e 200 SMS + 3 GB in 4G primo mese gratis, poi 4,90 €/mese Evo 50 minuti illimitati e 1000 SMS + 50 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,90 €/mese Evo 200 minuti illimitati e 1000 SMS + 200 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,90 €/mese entro l’8/11/23

Le promozioni CoopVoce per Halloween sono state purtroppo disponibili solo fino all’1/11/23 e permettevano di avere:

Evo Essential

Minuti illimitati e 200 SMS

3 GB in 4G

Primo mese gratis, poi 4,90 euro al mese.

Evo 200

Minuti illimitati e 1000 SMS

200 GB in 4G

Primo mese gratis, poi 7,90 euro al mese acquistandola entro l’8/1/23.

Evo 50

Minuti illimitati e 1000 SMS

50 GB in 4G

Primo mese gratis, poi 7,90 euro al mese.

Per tutte le promozioni CoopVoce il contributo per attivazione e spedizione era gratuito. In condizioni normali invece è previsto un costo di attivazione di 10 euro e il pagamento del primo mese anticipato dell’offerta. Si può scegliere anche di ritirare la SIM in uno degli oltre 900 punti vendita Coop. Potete in alternativa acquistare direttamente online un’eSIM senza costi aggiuntivi. I già clienti possono richiedere la sostituzione di una SIM fisica al costo di 5 euro.

CoopVoce permette di navigare fino a 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload sulla rete di TIM con una copertura superiore al 99.8% del territorio italiano. L’integrazione della tecnologia VoLTE permette di chiamare con audio in altissima qualità anche mentre si naviga e si utilizzano le app contemporaneamente. L’operatore low cost poi non applica rimodulazioni e quindi il prezzo è fisso per sempre. Non ci sono nemmeno vincoli né costi nascosti. In più ci si autoricarica facendo la spesa convertendo i punti Coop in ricariche.

Le offerte mobile più convenienti Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 200 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese 4 Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 80 SMS + 80 GB in 4G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese 5 Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese 6 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 7 Kena 5,99 100GB Promo Top minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 5,99 €/mese 8 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 9 Kena 6,99 130GB Promo Plus minuti illimitati e 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 100 GB al mese per 6 mesi primo mese gratis, poi 6,99 €/mese

Ecco alcune delle migliori offerte degli operatori disponibili a novembre a meno di 7 euro al mese:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile ha un prezzo di 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia ha un prezzo di 4,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 9,90 euro, invece di 19,90 euro, se la si acquista online.

3. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

L’offerta di 1Mobile ha un prezzo di 5 euro per un mese, poi si rinnova a 5,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO. Per i clienti di Vodafone, invece, il costo di attivazione è di 5 euro.

4. Super 80 di 1Mobile

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB in 4G

L’offerta di 1Mobile ha un prezzo di 5 euro per un mese, poi si rinnova 6,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione e la tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

5. Top 150 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 4G

L’offerta di 1Mobile ha un prezzo di 5 euro per un mese, poi si rinnova 7,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione e la tariffa è disponibile solo per chi richiede la portabilità da TIM, WindTre, Vodafone, Iliad e tutti gli MVNO.

6. Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 200 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu ha un prezzo di 5,98 euro al mese fisso per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Senza costi aggiuntivi potete anche richiedere online un’eSIM o cambiare offerte quando volete.

7. Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Kena Mobile ha un prezzo di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

8. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile ha un prezzo di 5,99 euro al mese più una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese. Alla fine dei trenta gironi si può richiedere il recesso dal piano senza costi aggiuntivi o penali direttamente online con due clic insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

9. Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB al mese per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 7 GB per navigare in roaming in Ue

Primo mese gratis, poi l’offerta di Kena si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Può attivarla solo chi richiede la portabilità del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

