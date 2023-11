Il conflitto in Medioriente porta instabilità nel mercato energetico. E gli aumenti bolletta guerra sono in arrivo per i clienti del Mercato Tutelato: +12% per le fatture gas a ottobre 2023 (rispetto al mese precedente). Tutte le novità su SOStariffe.it e le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero attivabili a novembre 2023.

Aumenti in bolletta per la guerra Israele-Hamas: ecco cosa succederà

L’arrivo dei primi freddi sull’Europa e la guerra Israele-Hamas rendono instabile il mercato energetico. Le quotazioni gas al TTF di Amsterdam, il principale hub europeo per la compravendita del gas naturale all’ingrosso, viaggiano come su un ottovolante, tanto da alternare allarmanti fughe in avanti (si è arrivati anche a 54 euro al megawattora) a repentine ritirate (si è scesi anche sotto i 46 euro al megawattora).

Un’instabilità che si riflette anche sulle bollette di luce e gas per i clienti finali, con il prezzo del metano in Maggior Tutela che cresce del +12% sui consumi di ottobre 2023 rispetto a quelli di settembre 2023.

Prima, però, di analizzare gli aumenti bolletta guerra, ricordiamo che tagliare le spese in fattura è possibile affidandosi alle offerte luce e gas del Mercato Libero che propongono il minor costo unitario della materia prima, espresso in costo kWh per l’energia elettrica e costo metano al metro cubo per il gas. Trovare le soluzioni più convenienti per illuminare o riscaldare casa è semplice utilizzando il comparatore di SOStariffe.it, accessibile premendo il pulsante verde di seguito:

SCOPRI LE MIGLIORI OFFERTE LUCE E GAS »

Grazie a questo tool, che è gratuito, i consumatori possono individuare la tariffa più vantaggiosa a partire dal proprio fabbisogno energetico annuo, così da scegliere un’offerta “personalizzata” sulle esigenze e stili di consumo del proprio nucleo familiare. Qualora non si conosca la propria “fame” di elettricità nell’arco dei dodici mesi, è possibile stimarla utilizzando i filtri integrati nel comparatore stesso:

Aumenti bolletta guerra: +12% per il gas in Tutela a Novembre 2023

MAGGIOR TUTELA: PRINCIPALI VOCI IN BOLLETTA PREZZI ARERA A SETTEMBRE 2023 PREZZI ARERA A OTTOBRE 2023 Prezzo di riferimento del gas 94,78 centesimi di euro per metro cubo 106,13 centesimi di euro per metro cubo Costo della materia prima gas 44,14 centesimi di euro al metro cubo 51,25 centesimi di euro al metro cubo Spesa per trasporto e gestione contatore 22,38 centesimi di euro al metro cubo 26,07 centesimi di euro al metro cubo

L’ultimo aggiornamento ARERA, l’Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente che ogni mese fissa la tariffa del gas per i clienti in tutela, ha registrato un aumento del prezzo gas del +12% sui consumi di ottobre 2023 rispetto a quelli di settembre 2023.

A ottobre 2023, dunque, il prezzo di riferimento del gas per la “famiglia tipo” ancora servita dal regime di Maggior Tutela (con 1.400 Smc di gas consumati all’anno) è pari a 106,13 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. A settembre 2023, la “famiglia tipo” ha invece pagato un metro cubo di gas 94,78 centesimi di euro.

A dare il maggior slancio sul +12% di ottobre 2023 è proprio la spesa per l’approvvigionamento della materia gas naturale, che ha subito un rialzo del +7,9% rispetto a settembre 2023. I consumi di ottobre 2023 saranno calcolati a partire da un costo della materia prima di 51,25 centesimi di euro (a settembre il costo era di 44,14 centesimi di euro).

Sono salite del +4,1% anche le spese per il trasporto e per la gestione del contatore. In questo caso si tratta di un aumento tipico della stagione invernale: gli oneri di stoccaggio crescono, per assicurare la piena funzionalità delle scorte nel periodo di maggior utilizzo.

L’unica voce che non ha subito variazioni nella bolletta dei clienti domestici ancora in Maggior Tutela è quella legata agli oneri generali di sistema, che restano azzerati sino a fine 2023 per effetto di quanto stabilito dal governo Meloni con il varo dell’ultimo decreto Energia. Confermata sino al 31 dicembre 2023 anche la riduzione dell’Iva al 5%, compresa la gestione calore e teleriscaldamento.

Aumenti bolletta guerra: 1.457 euro per il gas in un anno

Secondo i calcoli resi noti da ARERA nell’ultimo aggiornamento di prezzo del gas (pubblicato venerdì 3 novembre 2023), la “famiglia tipo” ha speso ben 1.457 euro nel periodo compreso tra novembre 2022 e ottobre 2023. Una cifra ancora sostenuta che, però, registra una diminuzione del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell’anno precedente (novembre 2021 – ottobre 2022).

Stando alle stime del Codacons, l’aumento del +12% della tariffa gas stabilita da ARERA porterà a una maggiore spesa annua per il metano pari a +159 euro a famiglia, portando la bolletta a quota 1.486 euro annui a nucleo nell’ipotesi di prezzi costanti.

Secondo Carlo Rienzi, presidente del Codacons, “la guerra scoppiata in Israele ha avuto effetti diretti sulle tasche degli italiani attraverso un incremento della bolletta del gas. Un aumento che non fa ben sperare in vista del periodo invernale, quando cioè si concentra l’80% dei consumi di gas delle famiglie. Proprio per questo, e considerata l’eccessiva volatilità dei prezzi dell’energia, chiediamo a gran voce al Governo di prorogare il mercato tutelato almeno per tutto il 2024”.

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 826,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 906,78 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,70 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.