Conto Corrente Arancio lancia una nuova promozione: in palio c’è un Buono Amazon.it del valore di 100 euro per i nuovi clienti. Per ottenere questo omaggio è necessario attivare Conto Corrente Arancio entro la data del 13 novembre 2023 e, sempre entro quel giorno, richiedere la Carta di debito Mastercard. Poi spendere almeno 500 euro non oltre il 31 gennaio 2024.

L’apertura di Conto Corrente Arancio è facile e semplice con la firma digitale del contratto e con la possibilità di caricare online il documento d’identità, il codice fiscale, nonché scegliere la modalità di identificazione che si preferisce:

videochiamata;

bonifico da un altro conto corrente intestato;

tramite SPID;

Questo conto del gruppo bancario ING è uno tra i più convenienti del comparatore per conti correnti di SOStariffe.it. Il tool digitale e gratuito di SOStariffe.it mette a confronto le migliori soluzioni per gestire il proprio denaro a novembre 2023.

Conto Corrente Arancio: buono Amazon e offerta di Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA SPIEGAZIONE DELL’OFFERTA Conto Corrente Arancio canone annuo gratuito. Con la formula “Modulo Zero Vincoli” gratuita per i primi 12 mesi, poi serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 €/mese. In alternativa, si pagheranno 2 €/mese

Con la formula “Modulo Zero Vincoli” gratuita per i primi 12 mesi, poi serve l’accredito di stipendio o pensione o entrate di almeno 1.000 €/mese. In alternativa, si pagheranno 2 €/mese Buono Amazon di 100 € in regalo per i nuovi clienti con apertura entro il 13/11/2023 e richiesta della Carta di debito Mastercard

in regalo per i nuovi clienti con apertura entro il 13/11/2023 e richiesta della Carta di debito Mastercard Carta di debito Mastercard inclusa

carta di credito (facoltativa) gratuita il primo anno, poi 2 €/mese azzerabili

bonifici online SEPA senza commissioni

prelievi di contante gratuiti in Italia e in Europa

Oltre alla promozione di un buono Amazon.it da 100 euro per i nuovi clienti, Conto Corrente Arancio è un conto online a canone gratuito per sempre e la sua convenienza è giudicata positivamente dai risparmiatori. Anche con la formula (a scelta, ma più ricca di servizi) “Modulo Zero Vincoli”, il canone annuo è gratuito per i primi 12 mesi. Poi il costo sarà di 2 euro al mese, ma è azzerabile accreditando stipendio o pensione, oppure con entrate mensili di almeno 1.000 euro. La formula “Modulo Zero Vincoli” include gratuitamente anche:

Carta di debito Mastercard per pagare in tutta sicurezza anche in modalità contactless ;

per pagare anche in modalità ; prelievi di contante in Italia e in Europa;

in Italia e in Europa; bonifici SEPA fino a 50.000 euro online e al telefono;

1 modulo di assegni all’anno.

Inoltre, c’è da sottolineare che, con Conto Corrente Arancio, è possibile avere:

la carta di credito Mastercard Gold, con collegamento ad Apple Pay e Google Pay. Questa carta ha un fido di 1.500 euro al mese e un canone di 24 euro l'anno. Tuttavia, questo canone si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro;

, con collegamento ad Apple Pay e Google Pay. Questa carta ha un fido di al mese e un canone di . Tuttavia, questo canone si azzera in tutti quei mesi in cui le spese saranno di almeno 500 euro oppure con un piano Pagoflex attivo per acquisti superiori a 200 euro; la carta prepagata Mastercard, che è a canone gratuito nella versione virtuale. Per il rilascio invece della versione fisica, il costo è di 10 euro.

Per avere una panoramica dell'offerta di Conto Corrente Arancio di ING:

Conto Arancio: tasso di interesse del 4% per 12 mesi a Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto Arancio di ING conto deposito senza vincolo e a zero spese

tasso di interesse del 4% lordo annuo per 12 mesi

lordo annuo per dopo i 12 mesi, tasso di interesse dell’ 1% lordo annuo

lordo annuo somma massima prevista 100.000 €

Con l’apertura di Conto Corrente Arancio è possibile anche far fruttare i propri risparmi grazie al conto deposito “Conto Arancio”. Queste le caratteristiche dell’offerta:

non ci sono vincoli, si possono mettere e togliere i propri soldi quando si vuole;

zero spese di apertura e chiusura;

tasso di interesse del 4% lordo annuo per 12 mesi ;

; importo massimo di 100.000 euro;

dopo i 12 mesi tasso di interesse dell’1% annuo lordo.

Questa offerta è riservata a chi:

attivi il suo primo Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023 ;

; non sia già titolare o contitolare di altro Conto Arancio alla data dell’8 ottobre 2023 e sottoscriva e attivi Conto Arancio tra l’8 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023.

Per saperne di più del conto deposito "Conto Arancio":

