Costi Internet casa in Europa: in quali Paesi costa meno?

L’Italia è uno dei Paesi in Europa dove la navigazione su Internet ha il prezzo più basso. La conferma arriva dalla società inglese Cable.co.uk, che dal 2005 raccoglie i prezzi per le tariffe di telefonia mobile e delle offerte Internet Casa oltre alla velocità in download per tutti gli Stati nel mondo. L’Italia infatti si piazza al primo posto in Europa per il costo più basso per la navigazione su smartphone pari a 11 cent per 1 GB. Ciò è dovuto alla intensa concorrenza tra gli operatori. A seguire ci sono la Repubblica di San Marino (13 cent), Francia (22 cent) e Moldova (25 cent).

Costi Internet Europa: gli ultimi dati di novembre 2023

Costo per la connessione Internet su mobile e fisso in Europa I dettagli Prezzo navigazione su Internet da mobile L’Italia è prima in Europa con 11 cent per 1 GB Prezzo navigazione su Internet da fisso L’Italia è 16esima in Europa con 26,18 € Prezzo navigazione in rapporto al costo della vita L’Italia ottiene un indice del livello dei prezzi (Eurostat) di 85

(Eurostat) di La media europea è di 100 Velocità di navigazione In Italia la velocità media è di 47.05 Mbps

la velocità media è di L’Isola di Jersey è al primo posto con 256,59 Mbps

Per quanto riguarda il costo della banda larga, invece, il Paese dove il prezzo è più basso è la Romania con 8,15 euro. Seguono poi Bulgaria (10,08 euro), Lituania (10,52 euro), Kosovo e Ungheria. L’Italia si piazza solo in sedicesima posizione con un costo medio per navigare su fisso di 26,18 euro.

Il nostro Paese resta saldamente al primo posto anche rapportando la spesa media per la connessione Internet con il costo della vita. Sulla base dell’indice del livello dei prezzi calcolato da Eurostat, l’Italia è il Paese dell’Europa occidentale dove 1 GB per la navigazione dati costa meno con un indice di 85 contro una media continentale di 100. In Francia, ad esempio, l’indice è 97,2. Internet però risultata molto più conveniente in tutte le nazioni dell’ex blocco sovietico e che in passato formavano la Jugoslavia.

Velocità di navigazione

Il Paese con la velocità media più alta per la connessione in download è l’Isola di Jersey con 256,59 Mbps. Seguono l’Islanda (216,56 Mbps), Lichtenstein (166,22 Mbps), Gibilterra (159,90 Mbps), Andorra (159,80 Mbps) e Lussemburgo (131,95 Mbps). In Italia si arriva in media ad appena 47,05 Mbps. Per scaricare un file di 5 GB sull’Isola di Jersey basteranno appena 160 secondi, che diventano 14 minuti e 36 secondi nel nostro Paese. In Bosnia Herzegovina si può arrivare a 1 ora 23 minuti e 40 secondi.

