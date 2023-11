Quali sono i Paesi europei dove le bollette sono più salate? La risposta a questa domanda arriva da Eurostat. L’ufficio statistico dell’Unione Europea ha stilato una classifica degli Stati nei quali la crisi energetica si è fatta più sentire nei primi sei mesi del 2023, tanto da rendere i prezzi di elettricità e metano superiori alla media.

Crisi energetica: quali sono i Paesi Ue con le bollette più alte?

MATERIA PRIMA PREZZI MEDIA EUROPEA PAESI MAGLIA NERA IN EU Energia elettrica 28,9 € per 100 kWh Paesi Bassi (47,5€), Belgio (43,5€), Romania (42€), Germania (41,3€), Danimarca (31,1€), Italia (37,8€), Cipro (37,4€), Repubblica Ceca (32,1€) e Lituania (30,5€). Metano 11,9 € per 100 kWh Paesi Bassi (24,8€), Svezia (21,9 €), Danimarca (16,6€), Austria (15,6€), Irlanda (14,7€), Romania (14,3€), Portogallo (14,1€) e Germania (12,3 €)

Come si evince dalla fotografia di Eurostat, nella prima metà del 2023, i prezzi medi dell’energia elettrica per uso domestico nell’Ue hanno registrato un aumento rispetto allo stesso periodo del 2022, passando da 25,3 euro per 100 kWh a 28,9 euro per 100 kWh. Stessa parabola anche per i prezzi medi del gas, cresciuti da 8,6 euro per 100 kWh a 11,9 euro per 100 kWh.

Restringendo il focus sui prezzi dell’elettricità domestica, questi ultimi sono aumentati in ben 22 Paesi dell’Ue. Tuttavia, sono 9 gli Stati nei quali i prezzi sono stati superiori alla media europea (28,9€ per 100 kWh): il record negativo spetta ai Paesi Bassi (47,5 euro), seguiti da Belgio (43,5 euro), Romania (42 euro), Germania (41,3 euro), Danimarca, Italia (37,8 euro), Cipro (37,4 euro), Repubblica Ceca (32,1 euro) e Lituania (30,5 euro).

Tra i Paesi più virtuosi sul fronte dei prezzi medi dell’elettricità, invece, si annoverano:

Bulgaria (11,4 euro per 100 kWh); Ungheria (11,6 euro); Malta (12,6 euro).



Passando ora sotto la lente l’effetto della crisi energetica sui prezzi del gas, Eurostat registra un aumento degli stessi in 20 dei 24 membri dell’Ue nei primi sei mesi del 2023. La media europea è stata di 11,9 per 100 kWh. Otto, però, gli Stati in cui i prezzi sono stati superiori alla media europea.

Anche in questo caso, il primato negativo va ai Paesi Bassi (24,8 euro per 100 kWh), tallonati da Svezia (21,9 €), Danimarca (16,6€), Austria (15,6 euro), Irlanda (14,7 euro), Romania (14,3 euro), Portogallo (14,1 euro) e Germania (12,3 euro). Bene, invece, Ungheria (3,4 euro), Croazia (4,1 euro) e Slovacchia (5,7 euro), i Paesi Ue in cui i prezzi sono stati tra i più bassi d’Europa.

