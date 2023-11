Carta di credito senza busta paga è un'opzione possibile? Sì, ecco cosa c’è da sapere, che cosa fare per richiederne una, insieme a una serie di consigli utili. Con SOStariffe.it , inoltre, una panoramica delle migliori offerte per una carta di credito a novembre 2023 .

Sono sempre più le banche che acconsentono a rilasciare una carta di credito senza busta paga. L’importante è assicurare un’entrata costante e regolare nel corso del tempo sul conto corrente a cui si appoggia la carta di credito. Dopotutto lo shopping online e la comodità di non portare con sé del contante stanno accrescendo i pagamenti digitali in Italia.

Prima però di sapere come fare per ottenere una carta di credito anche senza avere una busta paga, c'è da precisare che

Carta di credito senza busta paga: come richiederla a Novembre 2023

Anche senza avere una busta paga è possibile ottenere una carta di credito. A differenza del passato, non è più necessario avere un lavoro subordinato come dipendente e, quindi, una tradizionale busta paga per vedersi approvata la richiesta da parte di un istituto di credito. Per una banca è importante che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti:

versi regolarmente del denaro sul conto a cui si appoggia la carta di credito;

riesca con il saldo del conto corrente a coprire con regolarità i pagamenti eseguiti con la carta.

Per quale ragione è allora necessario presentare alla banca un garante per avere una carta di credito senza busta paga? Premesso che il garante è una figura terza che soddisfi i requisiti di reddito o patrimoniali necessari per il rilascio della carta stessa e che, nel caso, provveda ai pagamenti addebitati sul conto d’appoggio; aggiunto che la richiesta o meno del garante è un’opzione che differisce da banca a banca; ne consegue che la presenza di un garante per il rilascio di una carta di credito è richiesta:

in assenza di un’entrata regolare o periodica ;

; nel caso di un saldo del conto corrente spesso in negativo ;

; nell’impossibilità di coprire regolarmente i pagamenti effettuati con la carta.

Da ultimo, c’è da evidenziare che, con il rilascio di una carta di credito, si può scegliere se il rimborso alla banca dei pagamenti effettuati con la carta di credito debba essere:

a saldo (in un’unica soluzione);

(in un’unica soluzione); oppure revolving (a rate).

Ricordiamo che anche senza busta paga, è possibile richiedere una carta di credito tanto con rimborso a rate, quanto a saldo.

Carta di credito senza busta paga: le migliori alternative di Novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

annuo fido da un minimo di 500 € a un massimo di 7.800 € 2 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente 3 Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum canone annuale di 12 €

plafond a partire da 1.500 €/mese 4 Carta Classic Widiba di Banca Widiba canone annuo di 20 €

fido di 1.500 €/mese 5 Carta Gold Widiba di Banca Widiba canone annuo di 50€

fido di 3.000€/mese

La carta di credito, che è sempre abbinata a un conto corrente, è ormai uno strumento di pagamento sempre più diffuso anche perché l’importo speso è addebitato sul conto d’appoggio in seguito, di solito entro la metà del mese successivo. Gli acquisti online spingono il suo utilizzo, così come il fatto che ormai l’esito per ottenerne una è immediato. Ecco qui sotto, le cinque carte di credito più vantaggiose per i risparmiatori a novembre 2023.

Cartaimpronta One di Webank

Con canone gratuito, un fido mensile minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro, addebito a saldo e appartenente ai circuiti Visa o MasterCard, Cartaimpronta One di Webank si caratterizza per:

collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay;

tecnologia contactless per pagamenti senza PIN per importi sino a 25 euro;

3D Secure Code per lo shopping online con autorizzazione SMS e codice E-PIN;

nessuna commissione sui pagamenti in area Euro. In valuta diversa, maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese.

Cartaimpronta One si appoggia al conto corrente online di Webank che è a canone gratuito se aperto entro il 24 gennaio 2024. Questo conto si contraddistingue per:

carta di debito internazionale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay);

(con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay); prelievo di contante gratuito da tutti gli ATM in Italia e area Euro;

bonifico ordinario in Italia e area SEPA senza commissioni;

in Italia e area SEPA senza commissioni; pagamenti MAV e RAV senza costi;

ricarica cellulare gratuita;

gratuita; domiciliazione delle utenze incluse.

Per conoscere più informazioni sull’offerta di Webank, segui il link:

Carta YOU di Advanzia Bank

L’istituto bancario lussemburghese Advanzia Bank propone Carta YOU. Per richiedere questa carta di credito non occorre aprire un conto corrente presso la banca stessa. Con canone annuo gratuito, appartenenza al circuito Mastercard e collegamenti con Google Pay o Apple Pay, quest’offerta si caratterizza per:

fido mensile variabile in base al reddito del richiedente , ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, il cliente potrà richiedere un aumento del plafond ;

, ma di solito il plafond mensile oscilla tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro; nel corso del tempo, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, ; addebito a saldo con possibilità di rateizzazione;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

assicurazione di viaggio gratuita.

La procedura per richiedere Carta YOU è completamente online, come requisito principale c’è quello di avere un documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità.

Per avere una panoramica dell’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum

Con un canone annuo di 12 euro e un plafond mensile a partire da 1.500 euro, Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum è un’offerta vantaggiosa. È disponibile sia in versione virtuale (con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay) che in versione fisica. Con appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard, questa carta di credito si caratterizza per:

possibilità di essere personalizzata, scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia;

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

possibilità di impostare un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Mediolanum Credit Card si appoggia al conto corrente online SelfyConto, che è a canone gratuito per il primo anno, poi Banca Mediolanum prevede un costo di 3,75 euro al mese, che però è azzerabile fino al 31 dicembre 2023 con una serie di promozioni. Va inoltre sottolineato che il canone è gratuito per gli under 30. Con apertura più veloce tramite lo SPID, SelfyConto include anche:

carta di debito a canone gratuito;

prelievi bancomat da altra banca senza commissioni;

bonifici online gratuiti;

domiciliazione delle bollette senza costi;

trading online con 24 mercati nel mondo.

C’è poi da ricordare che per i nuovi clienti che aprono SelfyConto, fino all’8 novembre 2023 c’è la possibilità di vincolare i propri risparmi per 6 mesi al tasso promozionale del 4% lordo annuo. Unico requisito richiesto è l’accredito dello stipendio sul conto. Somma minima 100 euro.

Per avere maggiori informazioni sull’offerta di Banca Mediolanum, clicca al link:

Carta Classic/Gold Widiba di Banca Widiba

Banca Widiba offre Carta Classic Widiba, la carta di credito con fido fino a 1.500 euro al mese e un canone annuale di 20 euro. Per i clienti più esigenti c’è invece Carta Gold Widiba, con un plafond mensile fino a 3.000 euro e un canone annuo di 50 euro.

Con attivazione immediata, addebito a saldo, circuito MasterCard o Visa e tecnologia contactless, queste due carte di credito si appoggiano al conto corrente online Widiba Start che può essere aperto e gestito tramite Internet banking e mobile banking. Questo conto online, entro il 15 novembre 2023, offre un canone gratuito per sempre agli under 30 ed è a zero spese per chi ha più di 30 anni i primi 12 mesi. Al termine di questo periodo, i clienti hanno comunque la possibilità di azzerarne i costi grazie a una serie di promozioni.

Questo conto online include gratuitamente anche carta debito, prelievi di contante da ATM superiori a 100 euro su tutte le banche in Italia, bonifico online in area SEPA, PEC e firma digitale fino a quando si è clienti della banca.

Con l’apertura di Widiba Start entro l’8 novembre 2023, è possibile avere un rendimento annuo lordo del 4% sui vincoli a 3, 6 e 12 mesi e attivando i vincoli entro 30 giorni dall’apertura del conto. Le somme vincolate possono essere svincolate anticipatamente rispetto alla scadenza.

Per saperne di più sull’offerta di Banca Widiba, vai al link qui di seguito:

