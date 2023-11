In arrivo nuovi rincari WindTre per alcune offerte di rete fissa a dicembre e gennaio 2024. Scopri come recedere senza costi aggiuntivi e le migliori offerte degli altri operatori di novembre

Brutte notizie per alcuni clienti di WindTre per la rete fissa. L’operatore infatti ha annunciato ufficialmente sul suo sito la rimodulazione di alcune sue tariffe per la connessione di casa. I rincari arriveranno in due trance, la prima a dicembre e la seconda a gennaio 2024, e prevederanno aumenti da 2 a 5,99 euro al mese. Il gestore però non specifica di quali promozioni si tratta. Gli utenti coinvolti dai rincari WindTre comunque dovrebbero già essere stati informati della rimodulazione a ottobre nel conto telefonico. Pare però che si verrà sottoposti solo a una modifica contrattuale e non ad entrambe.

Rincari WindTre: le ultime notizie di novembre 2023

WindTre ha previsto due differenti round di rimodulazioni per le offerte fisso. La prima partirà dall’1/12/23 e prevede un aumento per alcune tariffe di 5,99 euro al mese o 4,91 euro al mese + IVA per i clienti con partita IVA. I clienti interessati hanno già ricevuto la comunicazione dei rincari nel conto telefonico emesso a 0ttobre. Dal primo dicembre però WindTre applicherà anche uno sconto in fattura di 5,99 euro al mese o 4,91 euro al mese + IVA per i clienti Business che resterà valido fino al completamento del pagamento per l’acquisto a rate del modem.

Il secondo round invece partirà dall’1/1/24 e prevede un incremento di 2 euro al mese (+ IVA per i clienti con partita IVA). Anche in questo caso i clienti coinvolti dagli aumenti sono stati avvisati con una specifica comunicazione nel conto telefonico di ottobre 2023.

Entrambe le rimodulazioni sono state motivate dall’operatore per la “sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato“

I clienti che non vogliono accettare i rincari WindTre possono recedere gratuitamente dall’offerta senza penali o costi di disattivazione o passare ad altro operatore entro il 31/1/23. Potete effettuare la richiesta nelle seguenti modalità:

lettera raccomandata A/R a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”

a Wind Tre SpA – Servizio Disdette – CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 come causale “Modifica delle condizioni contrattuali” via PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

a servizioclienti159@pec.windtre.it chiamando il Servizio Clienti al 159

nei punti vendita di WindTre

compilando il form online sul sito di WindTre

In caso di recesso, se associato alla linea c’è anche l’acquisto a rate di un prodotto in vigenza (modem, telefono, etc.) è possibile scegliere se continuare con la rateizzazione o pagare in un’unica soluzione, indicando la propria scelta nella richiesta di disattivazione.

Le migliori offerte per la fibra ottica di novembre 2023

Le migliori offerte fibra ottica Velocità Chiamate Costo mensile 1 Illumia Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 19,99 €/mese per 12 mesi 2 Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

fino a 2,5 Gbps in FTTH non incluse 21,99 €/mese per 12 mesi, poi 27 €/mese, per i già clienti Luce & Gas 3 PosteCasa Ultraveloce Start fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 23,90 €/mese 4 Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate 24,90 €/mese o 22,90€/mese per i già clienti mobile 5 Sky Wi-Fi fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 €/mese 6 IliadBox di Iliad fino a 5 Gbps in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre o 19,99 €/mese per sempre con offerta mobile da 9,99 €/mese e pagamento automatico 7 PosteCasa Ultraveloce fino a 1 Gbps in FTTH non incluse 26,90 €/mese 8 Fastweb Casa Light fino a 2,5 Gbps in FTTH a consumo 27,95 €/mese o 22,95 €/mese per chi attiva Fastweb Mobile Full 9 TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 30,90 €/mese o 24,90 €/mese per i clienti mobile con offerta a partire da 9,99 €/mese

Se non avete intenzione di accettare le rimodulazioni potete sempre cambiare operatore. Oggi infatti ci sono tantissime offerte Internet Casa per una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Altrimenti potete sempre accedere alla rete in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra la cabina stradale e la propria abitazione. Potete verificare gratis la copertura con SOStariffe.it. Ecco alcune delle migliori proposte per la rete fissa di novembre:

1. Illumia Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH

modem incluso per 12 mesi (poi 2,99 euro al mese)

L’offerta di Illumia costa 19,99 euro al mese per 12 mesi, invece di 26,99 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, per i già clienti Luce & Gas del fornitore.

Attiva Illumia Wi-Fi »

2. Next Fiber Luce e Gas di Sorgenia

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

modem incluso

attivazione e installazione incluse

L’offerta di Sorgenia costa 21,90 euro al mese per 12 mesi, poi 27 euro al mese. Possono attivarla solo i già clienti di Sorgenia per Luce & Gas e per le nuove attivazioni c’è uno sconto fino a 120 euro in bolletta per la fornitura energetica.

Attiva la fibra Sorgenia »

3. PosteCasa Ultraveloce Start

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa costa 23,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 39 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce Start »

4. Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

buono Amazon da 100 euro fino all’8/11/23

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è di 39,90 euro più 5 euro al mese per 24 rate già inclusi nel canone mensile. Chi è già cliente di Vodafone per la telefonia mobile può avere Internet Unlimited senza chiamate incluse al costo di 22,90 euro al mese con attivazione gratuita.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

5. Sky Wi-Fi

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download in FTTH e Wi-Fi sferico

chiamate a consumo (19 cent di scatto alla risposta verso fissi più altri 19 cent al minuto verso mobili)

modem Sky Wi-Fi hub

opzione Voce Unlimited con chiamate illimitate gratuite per 18 mesi, poi 5 euro al mese

L’offerta di Sky Wi-Fi costa 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro al mese. Il contributo per l’attivazione è di 29 euro, invece di 49 euro. Alla fibra potete aggiungere l’offerta Prova Sky Q per vedere per 30 giorni tutti i pacchetti della pay TV (Sky TV + Netflix, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Family) a 9 euro. Aggiungendo l’offerta TV, il contributo per l’attivazione della rete fissa diventa di 20 euro mentre quello per Sky Q via Internet è di 9 euro.

Attiva Sky Wi-Fi con Sky Q »

6. IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Chi è già cliente dell’operatore con un’offerta mobile da 9,99 euro al mese e pagamento automatico su conto corrente o carta di credito può avete la rete fissa a 19,99 euro al mese con prezzo fisso per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Si possono aggiungere fino a 4 Wi-Fi Extender per potenziare il segnale a 1,99 euro al mese per ciascun dispositivo o la protezione di McAfee Multi Access a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

Per ottenere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra potete oggi attivare Giga 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G con una copertura di oltre 3.000 Comuni in tutta Italia. Il prezzo è di 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 10 GB per navigare in roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa si può richiedere online un’eSIM a 9,99 euro.

7. PosteCasa Ultraveloce

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload

modem in comodato d’uso gratuito

chiavetta USB con Giga illimitati per navigare sulla rete mobile

chiamate illimitate a 5 euro in più al mese

L’offerta di PosteMobile Casa costa 26,90 euro al mese, invece di 30,90 euro al mese. Il primo mese è gratis se si richiede la portabilità del numero fisso entro il 31/12/23. Il contributo per attivazione, consegna e installazione della linea è di 49 euro in promozione, invece di 99 euro.

Attiva PosteCasa Ultraveloce »

8. Fastweb Casa Light

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate a 15 cent al minuto + 15 cent di scatto alla risposta

attivazione inclusa

modem FASTGate incluso

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 27,95 euro al mese senza vincoli. L’operatore vi permette di provarla per un mese e decidere poi, se non siete soddisfatti, di richiedere il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. Chi aggiunge una SIM con Fastweb Mobile Full (minuti illimitati, 100 SMS e 200 GB anche in 5G a 9,95 euro al mese) può avere la rete fissa a 22,95 euro al mese. Alla tariffa si può aggiungere l’opzione Plus al costo di 3 euro al mese. Avrete inclusi Assistenza Plus per un contatto più diretto con l’operatore e Fastweb Plus per scegliere ogni mese tra i seguenti vantaggi:

un film in streaming su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it per accedere senza limiti a tutti gli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart per allenarsi quando e dove si vuole

Attiva Fastweb Casa Light »

9. TIM WiFi Power Smart

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura inclusa

L’offerta di TIM costa 30,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. Per chi è già cliente dell’operatore per il mobile con un’offerta da almeno 9,99 euro al mese il prezzo per la rete fissa è di 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 15/11/23, invece di 39,90 euro. Se avete una vecchia ADSL e decidete di rottamarla insieme al modem potete avere uno sconto di 120 euro, suddivisi in 5 euro al mese per 24 rate, per passare alla fibra fino a 2,5 Gbps.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

I clienti di TIM per la rete fissa e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare dalla connessione di casa) con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se abbinate almeno 3 SIM entro il 25/11/23 il prezzo è azzerato. Con TIM Unica Power avete inclusi altri vantaggi come sconti su alcuni modelli di smartphone (vincolo di 24 mesi per la SIM), una seconda SIM con un’offerta TIM 5G Power a partire da 9,99 euro al mese e 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ Premium (poi si rinnova a 6,99 euro al mese con Disney+ Standard con pubblicità).

