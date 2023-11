Sono partite le offerte del Black Friday di Sky. Fino al prossimo 27 di novembre è possibile attivare un nuovo abbonamento con la Pay TV beneficiando di condizioni agevolate, come uno sconto sul canone per i primi 18 mesi e, per alcuni piani, anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo. Vediamo i dettagli completi in merito alle nuove promo.

È già tempo di Black Friday per Sky che ha lanciato una serie di nuove offerte per i nuovi clienti. I vantaggi ottenibili con queste promozioni, disponibili fino al prossimo 27 di novembre, sono due. Il primo è rappresentato da uno sconto sul canone per i primi 18 mesi (successivamente, non ci sono vincoli di permanenza in ogni caso).

Le nuove offerte Sky per il Black Friday partono da 14,90 euro al mese con Netflix sempre incluso. In più, aggiungendo Sky Cinema oppure Sky Sport, è possibile ottenere un bonus aggiuntivo, rappresentato da un Buono Amazon da 50 euro in regalo che va a sommarsi a tutti gli altri contenuti dell’abbonamento.

Le offerte sono accessibili direttamente tramite attivazione online. Basta collegarsi al comparatore di SOStariffe.it, tramite il link qui di sotto, scegliere la tariffa da attivare e raggiungere il sito Sky per completarne l’attivazione. Come detto, c’è tempo fino al 27 novembre.

Scopri le offerte Sky per il Black Friday »

Vediamo tutti i dettagli relativi alle nuove offerte Sky disponibili in occasione del Black Friday.

Offerte Sky per il Black Friday: ecco le proposte valide fino al 27 novembre 2023

3 COSE DA SAPERE SULLE OFFERTE SKY PER IL BLACK FRIDAY 1. Le promozioni sono disponibili fino al 27 novembre 2023 2. Gli abbonamenti partono da 14,90 euro al mese con Netflix sempre incluso 3. Aggiungendo Sky Cinema oppure Sky Sport c’è anche un Buono Amazon da 50 euro in regalo

Per tutti i nuovi clienti, Sky propone tre promozioni per il Black Friday, da attivare online entro il 27 novembre prossimo. La prima offerta da considerare è Sky TV + Netflix. Il bundle, detto anche Intrattenimento Plus, include Sky Go oltre all’accesso a Netflix con piano Base. Il costo è di 14,90 euro al mese per 18 mesi, invece che 30 euro al mese. Non ci sono vincoli alla fine del periodo promozionale.

Per gli utenti alla ricerca di un’offerta più completa, invece, ci sono queste due opzioni extra:

Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Cinema (con Paramount Plus) al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi

(con Paramount Plus) al costo di per 18 mesi Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Sport al costo di 24,90 euro al mese per 18 mesi

C’è sempre la possibilità di passare a Netflix Premium, pagando la differenza con la versione Standard dell’abbonamento alla Pay TV (+4 euro al mese). Aggiungendo al proprio abbonamento Sky Cinema oppure Sky Sport (o entrambi i pacchetti) c’è un bonus aggiuntivo. In questo caso, infatti, tutti i nuovi clienti riceveranno un Buono Amazon da 50 euro in regalo come bonus extra.

Da notare che è anche possibile:

aggiungere Sky Cinema e Sky Sport al costo complessivo di 15 euro al mese in più oltre al costo dell’abbonamento Sky TV + Netflix

al costo complessivo di in più oltre al costo dell’abbonamento Sky TV + Netflix aggiungere Sky Calcio al costo extra di 5 euro al mese

al costo extra di aggiungere Sky Kids al costo extra di 5 euro al mese

Le offerte Sky del Black Friday sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale Sky raggiungibile dal link qui di sotto. Una volta raggiunto il sito Sky basta premere Acquista ora e poi aggiungere i pacchetti desiderati per completare il proprio abbonamento, beneficiando dei vantaggi previsti da Sky in occasione del periodo promozionale che terminerà il 27 di novembre.

Attiva una delle offerte del Black Friday di Sky »

Da notare che le promozioni sono valide anche per chi ha già Netflix. Semplicemente, il costo dell’abbonamento alla piattaforma di streaming sarà incluso nel canone di abbonamento a Sky. L’utente conserva il suo account Netflix, senza la necessità di doverne creare uno nuovo e potrà beneficiare del prezzo scontato garantito dalla promozione lanciata da Sky per il Black Friday.

Sky WiFi a prezzo scontato con l’offerta di novembre 2023

Tra le offerte Sky disponibili in questo momento c’è spazio anche per Sky WiFi. L’abbonamento per la connessione Internet di casa è disponibile con un prezzo di 24,90 euro al mese per 12 mesi, invece che 29,90 euro al mese. La promozione in questione include attivazione di 29 euro una tantum e il modem Sky Wifi Hub gratis.

Scegliendo Sky WiFi è possibile accedere a un abbonamento con:

linea telefonica con chiamate a consumo

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1 Gigabit in download oppure fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega

Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto, raggiungendo così il sito ufficiale di Sky dove verificare la copertura della fibra ottica. Da notare che aggiungendo 9 euro in più al mese è possibile accedere anche a Sky TV. Tutti i dettagli sono disponibili qui di seguito.

Attiva qui Sky WiFi »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA