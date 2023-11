Conto deposito Poste è migliore per rendimento di un conto deposito proposto da una banca? È l’interrogativo che si pongono tanti italiani. Analizziamo qui di seguito vantaggi e remunerazione offerti sia dai buoni fruttiferi postali , sia dai libretti di risparmio postale . Con SOStariffe.it , tutte le novità di novembre 2023, per fare la miglior scelta di investimento.

Conto deposito Poste è una soluzione di investimento redditizia? Per i risparmiatori che vogliano far fruttare i propri soldi, Poste Italiane mette a disposizione una serie di prodotti finanziari tra cui scegliere. Ma sono davvero convenienti? Vediamo qui di seguito che cosa prevedano le offerte delle Poste e quanto rendano.

Ma, prima di scattare una fotografia delle soluzioni di investimento messe in campo da Poste Italiane, c’è da rilevare che, altri prodotti finanziari con un tasso garantito, sono i conti deposito, i quali arrivano a pagare un interesse lordo annuo superiore al 5% anche per vincoli di breve durata (12 mesi). Tutti i dettagli per scoprire le offerte proposte dalle banche sono disponibili sul comparatore di SOStariffe.it, al link qui sotto:

Conto deposito Poste: l’offerta dei buoni fruttiferi postali a novembre 2023

BUONO FRUTTIFERO POSTALE DURATA DELL’INVESTIMENTO RENDIMENTO Buono 4 anni Plus 4 anni Tasso del 3% lordo annuo Buono 3×2 6 anni Rendimento lordo annuo del 3% Buono Rinnova 6 anni Tasso di interesse del 3,25% lordo annuo Buono Risparmio Sostenibile 7 anni Rendimento fisso del 2,5% con premio finale Buono 3×4 12 anni Tasso del 3,25% lordo annuo Buono ordinario 20 anni Rendimento lordo annuo del 3,5% Buono 4 anni risparmiosemplice 4 anni Rendimento annuo standard dell’ 1,5% alla fine di ogni anno

alla fine di ogni anno Rendimento premiale del 3,5% annuo lordo alla fine di ciascun anno Buono dedicato minori Fino alla maggiore età del minore Tasso del 6% lordo annuo Buono soluzione Eredità 4 anni Tasso del 3,25% lordo annuo

Emessi da Cassa Depositi e Prestiti, i Buoni fruttiferi postali sono un prodotto finanziario garantito dallo Stato. Possono essere sottoscritti dai risparmiatori sia in versione digitale (i cosiddetti Buoni dematerializzati, che si aprono tramite www.poste.it e l’App BancoPosta), sia in versione cartacea, attivandoli negli uffici postali.

I Buoni fruttiferi postali non hanno costi di apertura, gestione ed estinzione. Con l’opportunità di richiedere in qualsiasi momento il rimborso del capitale investito entro il termine di prescrizione, hanno una tassazione agevolata al 12,50% e sono esenti dall’imposta di successione. Inoltre, possono essere aperti con un importo minimo di 50 euro.

Buono 4 anni Plus

Buono 4 anni Plus propone un tasso del 3% lordo annuo, con un investimento della durata di 4 anni. La liquidazione è prevista alla fine dei 4 anni. Tuttavia, è possibile ottenere il rimborso del Buono anche prima della scadenza, ma si perdono gli interessi maturati.

Buono 3×2

Con durata dell’investimento fino a 6 anni e liquidazione degli interessi alla scadenza, il Buono 3×2 ha un tasso di interesse pari al 3% lordo annuo. Questa soluzione consente un rimborso anche dopo tre anni (con un tasso dell’1,25%), beneficiando degli interessi maturati.

Buono Rinnova

Il Buono Rinnova prevede, per chi voglia reinvestire un Buono fruttifero postale scaduto o in scadenza dal 1° agosto 2023 in avanti, un rendimento del 3,25% per un investimenti fino a 6 anni. Si tratta di un prodotto flessibile e rimborsabile anche dopo appena 3 anni, ma con un tasso del 2% lordo annuo.

Buono Risparmio Sostenibile

Con rendimento lordo annuo pari al 2,5% e con capitalizzazione degli interessi alla scadenza, il Buono Risparmio Sostenibile permette un investimento fino a 7 anni. Alla scadenza consente di ottenere un eventuale premio legato all’andamento, se positivo, dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X.

Buono 3×4

Il Buono 3×4 prevede un tasso del 3,25% lordo annuo. È una soluzione che ha una durata fino a 12 anni e gli interessi maturano al completamento di ogni triennio:

dopo 3 anni , con un rendimento dell’ 1,25% lordo;

, con un rendimento dell’ lordo; dopo 6 anni , con un rendimento dell’ 1,75% lordo;

, con un rendimento dell’ lordo; dopo 9 anni, con un rendimento del 2,25% lordo.

Buono ordinario

Il Buono ordinario, con una durata fino a 20 anni, offre ai risparmiatori un rendimento del 3,5% lordo annuo. Tuttavia, alla luce della sua lunga durata, gli interessi sono liquidati dopo un anno dalla sottoscrizione e poi ogni bimestre e corrisposti al rimborso del Buono.

Buono 4 anni risparmiosemplice

Il Buono 4 anni risparmiosemplice è attivabile solo con il Piano di Risparmio risparmiosemplice. Prevede una durata di 4 anni, con la possibilità di chiedere il rimborso in qualsiasi momento entro il termine di prescrizione. Offre un tasso lordo standard dell’1,5% alla fine di ogni anno e un rendimento premiale del 3,5% lordo sempre ogni anno, con almeno 24 sottoscrizioni periodiche nel Piano.

Buono dedicato ai minori

Il Buono dedicato ai minori propone un interesse lordo annuo fino al 6%. È una soluzione d’investimento per gli under 18, con il rendimento del Buono che cresce con loro e fino a quando l’intestatario non diventi maggiorenne. Questo Buono è sottoscrivibile da un genitore o da un nonno.

Buono soluzione Eredità

Il Buono soluzione Eredità ha un tasso del 3,25% lordo annuo per 4 anni di vincolo. È rivolto ai beneficiari di un procedimento successorio concluso in Poste Italiane. Con rimborso prima della scadenza dei 4 anni, si ha diritto solo alla restituzione del capitale investito e non degli interessi maturati.

Libretti di risparmio postale: le offerte di novembre 2023

NOME DELL’OFFERTA CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Libretto Smart canone annuale gratuito

tasso di interesse annuo lordo dell’ 1,5%

promozione Supersmart 360 giorni con tasso del 2,5% lordo annuo Libretto ordinario canone annuale gratuito

interesse dello 0,001% Libretto dedicato ai minori canone annuo gratuito

tre differenti pacchetti relativi alla fascia di età del minore: da 0 a 12 anni, da 12 a 14 anni, da 14 anni a 18 anni

I libretti di risparmio postale sono garantiti dallo Stato e sono senza costi di apertura e di gestione. Si caratterizzano per la possibilità di versare e prelevare in tutti gli uffici postali. E, con la “Carta Libretto” o con l’App BancoPosta, si può prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli ATM Postamat.

Libretto Smart

L’offerta del Libretto Smart propone la promozione Supersmart 360 giorni, con tasso di rendimento del 2,5% lordo annuo e attivabile con un importo minimo di 1.000 euro.

L’offerta Supersmart 360 è disponibile per i titolari del Libretto Smart, che è attivabile dal sito www.poste.it, da app BancoPosta e in ufficio postale, e si caratterizza per:

un tasso di interesse annuo dell’ 1,5% ;

; prelievi di contanti da tutti gli uffici postali e gli sportelli ATM del circuito Postamat.

Libretto ordinario

Il Libretto ordinario assicura un tasso nominale dello 0,001% lordo annuo. Inoltre, è possibile:

effettuare versamenti e prelievi in tutti gli uffici postali, anche con Carta Libretto;

aprire presso uno sportello postale Buoni fruttiferi postali dematerializzati;

accreditare pensione INPS e INPDAP.

Libretto dedicato ai minori

Il Libretto dedicato ai minori prevede un’offerta suddivisa in tre fasce d’età. Ecco quali:

“ Io cresco ”, per i bambini tra 0 e 12 anni, autorizza versamenti e prelievi da parte del genitore e del tutore;

”, per i bambini tra 0 e 12 anni, autorizza versamenti e prelievi da parte del genitore e del tutore; “ Io conosco ”, per i ragazzi tra 12 e 14 anni, consente di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore;

”, per i ragazzi tra 12 e 14 anni, consente di effettuare versamenti e prelievi anche al minore fino a 30 euro al giorno e 250 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore; “Io capisco”, per i ragazzi tra 14 e 18 anni, permette di eseguire versamenti e prelievi anche al minore per una somma di 50 euro al giorno e 500 euro al mese. Il genitore o il tutore possono richiedere la “Carta IO”, intestata al minore.

Conti deposito: le migliori offerte delle banche a novembre 2023

Oltre all’offerta di Poste Italiane, ci sono i conti deposito proposti dalle banche che garantiscono un rendimento elevato. Tra le migliori offerte di novembre 2023 si segnalano conti deposito con vincoli a:

6 mesi che concedono un interesse del 5% ;

che concedono un interesse del ; 12 mesi che offrono un rendimento fino al 5% ;

che offrono un rendimento fino al ; 36 mesi che erogano un tasso fino al 5,75%.

I conti deposito sono una forma di investimento sicura, dato che sono coperti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che garantisce ai risparmiatori il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100.000 mila euro nel caso di crac della banca.

Per avere una panoramica delle offerte più vantaggiose presenti a novembre 2023 sul mercato bancario, c’è il comparatore per conti deposito di SOStariffe.it che confronta le alternative più redditizie.

