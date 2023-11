Con l' offerta Spusu 100 puoi avere 2000 minuti, 100 GB in 4G+ e 200 GB di riserva a meno di 6 euro al mese senza vincoli. Scopri come attivarla a novembre

Spusu è un operatore di telefonia mobile low cost che si appoggia alla rete di WindTre e recentemente ha lanciato una nuova tariffa molto interessante. L’offerta Spusu 100 permette infatti di avere 100 GB inclusi a meno di 6 euro al mese senza vincoli. La promozione è disponibile per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza, e potete mantenere gratuitamente il vostro numero di telefono richiedendo la portabilità a Spusu, che completerà il trasferimento entro un massimo di 3 giorni lavorativi.

Offerta Spusu 100 e tutte le altre tariffe dell’operatore a novembre 2023

Le offerte di Spusu Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile Spusu 1 100 minuti e 100 SMS + 1 GB in 4G+ 3,98 €/mese Spusu 10 1000 minuti e 200 SMS + 10 GB in 4G+ 4,98 €/mese Spusu 100 2000 minuti e 500 SMS + 100 GB in 4G+ 5,98 €/mese Spusu 150 2000 minuti e 500 SMS + 150 GB in 4G+ 9,98 €/mese

Spusu propone offerte senza vincoli né rimodulazioni. Ciò significa che potete recedere in qualsiasi momento senza il pagamento di penali o altri costi per la disattivazione della linea. In più il prezzo è fisso per sempre esattamente come la composizione della promozione in termini di traffico voce e dati incluso. Con questo operatore potete navigare fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+. Le tariffe includono anche il blocco automatico dei servizi a pagamento oltre che segreteria telefonica e altri servizi di reperibilità. Potete utilizzare i minuti previsti dalle promozioni per chiamare anche verso i Paesi Ue e il Regno Unito.

Con Riserva Dati potete convertire tutto il traffico voce e dati non utilizzato durante il mese in Gigabyte aggiuntivi da utilizzare quando volete a partire dal mese successivo. Il surplus di traffico dati è cumulabile e non ha scadenza. Ogni minuto, SMS o Megabyte conservato con Riserva Dati corrisponde a 1 MB.

Spusu 100

2000 minuti e 500 SMS

100 GB per navigare in 4G+

per navigare in 4G+ 200 GB di riserva

5,45 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,98 euro al mese per sempre.

Confronta le offerte di Spusu »

Per tutte le offerte di Spusu è previsto un contributo per l’attivazione di 9,90 euro. Potete pagare con carta Visa o Mastercard o PayPal. Per attivare l’offerta basta collegarsi al sito dell’operatore, cliccare su “Acquista adesso” e compilare i campi richiesti. Per mantenere il proprio numero di telefono dovete selezionare l’opzione “portare il proprio numero“. Potete comunque richiederla anche in un secondo momento al servizio clienti.

La SIM verrà spedita gratuitamente a casa tramite corriere entro 2-3 giorni lavorativi. Per il ritiro voi, un amico o un parante dovrete presentare al corriere un documento d’identità e fornirgliene una copia fronte/retro. Altrimenti potete ritirarla presso uno dei Fermopoint. Se avete uno smartphone compatibile potete richiedere gratuitamente online un’eSIM. Riceverete via email il QR Code necessario per effettuare il download sul telefono.

Per attivare l’offerta Spusu 100 dovrete effettuare la video identificazione. La procedura prevede di scansionare un codice QR (altrimenti potete richiedere l’apposito link via SMS) e di registrare un breve video in cui si mostra chiaramente il volto e un documento d’identità.

Se avete bisogno di assistenza potete contattare l’operatore nelle seguenti modalità:

via WhatsApp al 378 010 2000

al chiamando il Servizio Clienti al 378 010 1000 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 15

al dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 15 via email a ciao@spusu.it

Le altre offerte di Spusu disponibili a novembre sono:

Spusu 1

100 minuti e 100 SMS

1 GB per navigare in 4G+ anche in roaming in Ue

per navigare in 4G+ anche in roaming in Ue 2 GB di riserva

Il prezzo è di 3,98 euro al mese per sempre senza vincoli.

Spusu 10

1000 minuti e 200 SMS

10 GB per navigare in 4G+

per navigare in 4G+ 4,54 GB per navigare in roaming in Ue

20 GB di riserva

Il prezzo è di 4,98 euro al mese per sempre senza vincoli.

Spusu 150

2000 minuti e 500 SMS

150 GB per navigare in 4G+

per navigare in 4G+ 9,09 GB per navigare in roaming in Ue

300 GB di riserva

Il prezzo è di 9,98 euro al mese per sempre senza vincoli.

Le migliori offerte di telefonia mobile sotto i 6 euro di novembre 2023

Offerte mobile a meno di 6 euro al mese Minuti, SMS e Gigabyte Costo mensile 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G+ 4 €/mese 2 Optima Super Mobile Smart minuti illimitati e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Smart Reward di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo 5 € per un mese, poi 5,99 €/mese 4 Super 80 di 1Mobile minuti illimitati e 40 SMS + 80 GB in 4G 5 € per un mese, poi 6,99 €/mese 5 Top 150 di 1Mobile minuti illimitati e 50 SMS + 150 GB in 4G 5 € per un mese, poi 7,99 €/mese 6 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 7 Kena 5,99 100GB Promo Top di Kena Mobile minuti e 200 SMS + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps + 50 GB con autoricarica + 100 GB al mese per 6 mesi 5,99 €/mese

L’offerta Spusu 100 non è l’unica conveniente a un prezzo così basso. Oggi non è difficile trovare tariffe anche a un costo mensile più basso ma con una sufficiente quantità di Giga inclusi. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Bastano pochi clic per avere tutte le informazioni che vi servono per scegliere la migliore soluzione in base alle vostre esigenze e abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzeranno verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

La tariffa giusta per te Quanti Minuti? A consumo A consumo 200 500 Illimitati Quanti SMS? A consumo A consumo 50 100 Illimitati Quanti GB? Almeno 1 GB 1 10 30 50+ CONFRONTA Errore Riprova ad effettuare la richiesta.

Di seguito ecco alcune delle migliori offerte di telefonia mobile sotto i 6 euro al mese:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di PosteMobile è di 4 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione. La SIM costa 10 euro più altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita. PosteMobile si appoggia alla rete di Vodafone.

Attiva PosteMobile Super 20 »

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di Optima Italia è di 4,95 euro al mese. Non c’è un contributo per l’attivazione. La SIM costa 19,90 euro ma acquistando la tariffa online diventa di 9,90 euro. Optima si appoggia alla rete di Vodafone.

Attiva Optima Super Mobile »

3. Smart Reward di 1Mobile

minuti illimitati e 40 SMS

50 GB in 4G + 10 GB dal terzo rinnovo

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è di 5 euro per un mese, poi 5,99 euro al mese. La tariffa non prevede un contributo per l’attivazione per chi richiede la portabilità gratuita del numero da TIM, WindTre, Iliad e tutti gli MVNO. Per chi arriva da Vodafone, invece il costo è di 5 euro. 1Mobile si appoggia alla rete di Vodafone.

Attiva Smart Reward di 1Mobile »

4. Super 80 di 1Mobile

minuti illimitati e 80 SMS

80 GB in 4G

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è di 5 euro per un mese, poi 6,99 euro al mese. La tariffa non prevede un contributo per l’attivazione ed è disponibile solo per chi richiede portabilità gratuita del numero da TIM, WindTre, Iliad, Vodafone e tutti gli MVNO.

Attiva Super 80 di 1Mobile »

5. Top 150 di 1Mobile

minuti illimitati e 50 SMS

150 GB in 4G

Il prezzo dell’offerta di 1Mobile è di 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese. La tariffa non prevede un contributo per l’attivazione ed è disponibile solo per richiede la portabilità gratuita del numero da TIM, WindTre, Iliad, Vodafone e tutti gli MVNO.

Attiva Top 150 di 1Mobile »

6. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo dell’offerta di ho. Mobile è di 5,99 euro al mese, a cui dovete aggiungere una ricarica di 6 euro da cui verrà scalato il costo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con ho. o richiedere online con due clic il recesso dall’offerta senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. ho. si appoggia alla rete di Vodafone.

Se volete aumentare la velocità della connessione fino a 60 Mbps in download potete acquistare l’opzione ho. Il Turbo a 1,49 euro al mese. Quest’ultima è anche inclusa insieme a vantaggi come sconti e promozioni in ho.+ per un costo totale di 1,99 euro al mese.

L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva ho, 5,99 »

7. Kena 5,99 100GB Promo Top

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 5 GB per navigare in roaming in Ue

Il prezzo è di 5,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis. Kena si appoggia alla rete di TIM. L’offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità gratuita del numero da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri.

Attiva Kena 5,99 100GB Promo Top »

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Creami Extra WOW 150 8.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA