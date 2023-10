5G in Italia: proposta per alzare i limiti elettromagnetici

Il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia è il primo firmatario di un emendamento al Decreto Concorrenza che riapre la questione della revisione dei limiti elettromagnetici per accelerare lo sviluppo del 5G in Italia. Il documento si propone di adeguare i valori entro 60 giorni dall’approvazione del Decreto Concorrenza “al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti, e imprese, l’offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica“.

L’emendamento per alzare i limiti elettromagnetici per il 5G

I dettagli sull’emendamento per alzare i limiti elettromagnetici per il 5G 1 Entro 60 giorni dall’approvazione del Decreto Concorrenza si progetta di aumentare i limiti elettromagnetici per il 5G 2 Se entro 60 giorni i limiti non verranno adeguati, verrà provvisoriamente fissato un valore 4 volte inferiore rispetto a quello considerato tollerabile dall’Ue 3 Fondazione Ugo Bordoni realizzare entro il 31 ottobre di ogni anno un rapporto sui valori effettivi del campo elettromagnetico ambientale per le reti mobili

La revisione dei limiti elettromagnetici del 5G viene considerata necessaria per garantire agli italiani una connessione di alta qualità ma senza influire negativamente sulla sicurezza pubblica. I valori saranno adeguati “alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell’Unione europea“.

Se non verranno definite le specifiche regole per l’adeguamento dei limiti elettromagnetici entro il termine dei 60 giorni, i livelli di riferimento per l’intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico verranno fissati provvisoriamente e in modo cautelativo a un valore quattro volte inferiore rispetto a quello considerato tollerabile dalla raccomandazione 1999/519/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999.

Alla Fondazione Ugo Bordoni sarà affidato il compito di pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno un rapporto sui valori effettivi di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico ambientali per le reti di telefonia mobile. I dati saranno fondamentali per le Agenzie regionali per la protezione ambientale e gli Ispettorati territoriali del Ministero della Transizione Ecologica (Mimit). Sono previste anche campagne annuali di misurazione per informare la popolazione sui livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio.

Le migliori offerte 5G di ottobre 2023

Offerte 5G Minuti, SMS e Gigabyte Prezzo mensile 1 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS + 150 GB in 5G 7,95 €/mese 2 Fastweb Mobile Full minuti illimitati e 100 SMS + 200 GB in 5G 9,95 €/mese 3 TIM 5G Power Famiglia minuti, SMS e Giga illimitati con TIM Unica Power (altrimenti 5 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 4 TIM Young minuti e SMS illimitati + 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB) primo mese gratis, poi 9,99 €/mese 5 Giga 150 di Iliad minuti e SMS illimitati + 150 GB in 5G 9,99 €/mese 6 Fastweb Mobile Maxi minuti illimitati e 100 SMS + 300 GB in 5G 11,95 €/mese 7 TIM 5G Power Smart minuti e SMS illimitati + 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica primo mese gratis, poi 14,99 €/mese con TIM Ricarica Automatica o 16,99 €/mese con credito residuo

Oggi sono disponibili diverse offerte 5G anche a basso prezzo. Per confrontarle tra loro potete utilizzare gratis il comparatore di SOStariffe.it. Con pochi clic avrete tutte le informazioni utili a scegliere la proposta più conveniente in base alle vostre specifiche esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi comodamente attivarla online cliccando sull’apposito tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Le offerte 5G di TIM

TIM è stato il secondo operatore a lanciare un’offerta 5G in Italia. Sulla rete dell’operatore potete navigare fino a 2 Gbps in download e 500 Mbps in upload in tutte le maggiori città e diverse località turistiche di mare e montagna.

TIM 5G Power Famiglia

minuti e SMS illimitati

giga illimitati in 5G con TIM Unica Power, altrimenti 5 GB

Il primo mese e attivazione sono gratis con acquisto online, poi l’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Può attivarla solo chi ha già la rete fissa con l’operatore. Per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) dovete attivare TIM Unica Power al costo di 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta. Se però si associano almeno 3 SIM a TIM Unica Power entro il 28/10/23 il prezzo è azzerato.

TIM Young 5G

minuti e SMS illimitati

100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 50 GB con addebito su credito residuo) 20 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione. L’offerta poi si rinnova a 9,99 euro al mese. Può attivarla solo chi ha meno di 25 anni. Potete poi aggiungere al piano anche una o più delle seguenti opzioni:

50 GB in più al mese a 99 cent in più al mese

a 99 cent in più al mese 100 GB su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

a 1,99 euro in più al mese TIM Games per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese

per avere giochi per console su smartphone e TV a 5 euro in più al mese TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese Giga illimitati in 5G a 1,99 euro in più al mese

TIM 5G Power Smart

minuti e SMS illimitati

50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica

con TIM Ricarica Automatica 14 GB per il roaming nei Paesi Ue

Accesso prioritario alla rete di TIM

100 GB di backup su Google One per 3 mesi (poi 1,99 euro al mese)

TIM Navigazione Sicura

Il primo mese è gratis per i nuovi clienti con acquisto online, così come l’attivazione. L’offerta poi si rinnova a 14,99 euro al mese con TIM Ricarica Automatica o 16.99 euro al mese con addebito su credito residuo.

Per tutte le offerte di TIM il contributo per la SIM è di 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Con TIM potete poi acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Con tutti i prodotti di Apple sono inclusi anche 3 mesi gratis di Apple TV+. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento TIMFin a tasso zero e addebito su carta di credito o debito. Non sono accettate invece carte emesse all’estero o prepagate. La consegna è gratuita ma per alcuni modelli è previsto il ritiro anche in negozio. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio cellulare per avere iPhone 15 a partire da 7 euro al mese per 30 rate.

I clienti mobile di TIM poi possono attivare TIM WiFi Power Smart a 24,90 euro al mese con domiciliazione e conto online, invece di 30,90 euro al mese. L’attivazione è gratuita se l’acquistate entro il 15/10/23. L’offerta fisso include una connessione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH, chiamate illimitate (solo online), Modem TIM HUB+ Executive e TIM Navigazione Sicura.

Le offerte 5G di Iliad

Iliad è stato invece il primo operatore a lanciare un’offerta 5G sotto i 10 euro al mese. Con il gestore low cost potete navigare alla massima velocità in oltre 3mila Comuni in tutta Italia, comprese tutte le città con oltre 90mila abitanti.

Giga 150

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in tutta Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

Il costo è di 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. Altrimenti potete richiedere online un’eSIM a 9,99 euro.

Se attivate una qualsiasi offerta mobile dell’operatore low cost da 9,99 euro al mese come Giga 150 con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, potete quindi navigare fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) sulla fibra FTTH EPON e avere inclusi chiamate illimitate, attivazione e modem Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender (1,99 euro al mese per ogni dispositivo) e l’antivirus McAfee Multi Access (2,99 euro al mese).

Anche con Iliad potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate. Per il pagamento potete scegliere tra un finanziamento a tasso zero con Findomestic e vincolo di permanenza minimo di 12 o 24 mesi o con Younited. Nel secondo caso si può scegliere tra un vincolo di 12 o 20 mesi. Potete poi ricevere una rate più conveniente restituendo il telefono alla fine del finanziamento o dare in permuta un vecchio iPhone, MacBoox o Apple Watch per ricevere uno sconto fino a 825 euro.

Le offerte 5G di Fastweb Mobile

Fastweb Mobile è l’operatore che propone l’offerta 5G al prezzo attualmente più basso. Ad ottobre potete scegliere tra:

Fastweb Mobile

minuti illimitati e 100 SMS

150 GB per navigare anche in 5G con smartphone a rate

per navigare anche in 5G con smartphone a rate 8 GB per navigare in roaming in Ue

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali tra le più richieste dalle aziende

Il prezzo è di 7,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Full

minuti illimitati e 100 SMS

200 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 10 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 9,95 euro al mese senza vincoli.

Fastweb Mobile Maxi

minuti illimitati e 100 SMS

300 GB per navigare anche in 5G

per navigare anche in 5G 12 GB per navigare in roaming in Ue

FastwebUP Plus Mobile

Assistenza Pet con Quixa inclusa

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

Il prezzo è di 11,95 euro al mese senza vincoli.

Per tutte le offerte non c’è un contributo per l’attivazione mentee la SIM costa 10 euro e vi verrà spedita gratuitamente a casa entro 5 giorni lavorativi. Potete anche richiedere un’eSIM allo stesso prezzo. Con FastwebUP Plus mobile avete inclusi ogni mese i seguenti vantaggi:

16 minuti di utilizzo gratuito sul noleggio di monopattini elettrici Helbiz

5 euro di sconto su giochi, console, accessori, giocattoli, merchandise e trading cards di Gamestop

un mese di abbonamento G+ a La Gazzetta dello Sport

Fastweb Mobile vi permette di acquistare iPhone 15 a rate a partire da 46,95 euro al mese in 20 rate. Se abbinate il telefono alle offerte dell’operatore avrete 300 GB inclusi in Fastweb Mobile invece di 150 GB allo stesso prezzo. Per il pagamento potete richiedere un finanziamento Findomestic a tasso zero in 20 mesi. Il ritiro del telefono è previsto solo in negozio.

Se attivate Fastweb Mobile Full o Fastweb Mobile Maxi potete attivare l’offerta fisso di Fastweb Casa a un prezzo più basso. Al costo di 22,95 euro al mese senza vincoli, invece di 22,95 euro al mese, potete infatti attivare Fastweb Casa Light con navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH e con inclusi chiamate a consumo, attivazione e modem FASTGate. Potete provare tutte le offerte fisso dell’operatore per un mese e se non soddisfatti poi recedere senza costi aggiuntivi o penali e ottenendo il rimborso di tutte le spese sostenute.

Allo stesso modo potete attivare Fastweb Casa, che si differenzia dall’offerta base per avere inclusi chiamate illimitate, modem Internet Boxx NeXXt e un’assicurazione Casa o Pet con Quixa, a 24,95 euro al mese, invece di 29,95 euro al mese.

